/Singer Passes Away: ప్రముఖ సింగర్ మృతి..ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర విషాదం

Singer Passes Away:ప్రముఖ నేపథ్య గాయని కె. జమునా రాణి ఇక లేరు. 88 ఏళ్ల వయసులో ఆమె బెంగళూరులో కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆమె గురువారం తెల్లవారుజామున తుదిశ్వాస విడిచినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఆమె మరణ వార్తతో సినీ, సంగీత రంగాల్లో విషాదం నెలకొంది. అభిమానులు, పలువురు సినీ ప్రముఖులు ఆమెకు నివాళులు అర్పిస్తూ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
జమునా రాణి దక్షిణ భారత సినీ సంగీత ప్రపంచంలో అత్యంత గుర్తింపు పొందిన గాయనుల్లో ఒకరు. ఆమె తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, సింహళ భాషల్లో వేలాది పాటలు ఆలపించి ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించారు. దాదాపు 6 వేలకుపైగా పాటలు పాడి అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు.
1938 మే 17న ఆంధ్రప్రదేశ్లో జన్మించిన జమునా రాణికి చిన్నప్పటి నుంచే సంగీతంపై ఆసక్తి ఏర్పడింది. ఆమె తల్లి సంగీతం తెలిసిన వ్యక్తి కావడంతో ఇంట్లోనే పాటలు నేర్చుకున్నారు. కేవలం ఏడేళ్ల వయసులోనే సినీ గాయనిగా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. చిన్న వయసులోనే ఆమె స్వరం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
తెలుగు సినీ సంగీతంలో ఆమె పాడిన ఎన్నో పాటలు ఇప్పటికీ సంగీత ప్రియులను అలరిస్తూనే ఉన్నాయి. ‘సరదా సరదా సిగరెట్టు’, ‘ఎంత టక్కరి వాడు’, ‘ముక్కుమీద కోపం’, ‘కోటు బూటు వేసిన బావ’, ‘పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా’ వంటి పాటలు ఆమెకు మంచి గుర్తింపును తీసుకొచ్చాయి. ఆమె స్వరంలో ఉన్న మాధుర్యం వల్ల ఆ పాటలు తరతరాలకు గుర్తుండిపోయాయి.
భారతీయ భాషలతో పాటు శ్రీలంక సింహళ చిత్రాల్లో కూడా జమునా రాణి పాటలు పాడారు. అక్కడ కూడా ఆమెకు మంచి ఆదరణ లభించింది. ఒక సింహళ చిత్రంలో ఆమె ఆలపించిన పాట ఇప్పటికీ అక్కడి సంగీత అభిమానులకు చిరస్మరణీయంగా నిలిచిందని చెబుతారు.
సంగీత రంగానికి చేసిన విశేష సేవలకు గుర్తింపుగా ఆమెకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం కలైమామణి పురస్కారంతో పాటు అన్నాదురై అవార్డు కూడా అందించింది. ఈ అవార్డులు ఆమె ప్రతిభకు నిదర్శనంగా నిలిచాయి.
జమునా రాణి మరణంతో దక్షిణాది సినీ సంగీత ప్రపంచం ఓ గొప్ప గాయనిని కోల్పోయింది. ఆమె పాడిన పాటలు, సంగీతానికి చేసిన సేవలు ఎప్పటికీ చిరస్మరణీయంగానే ఉంటాయి. ఆమె స్వరం సంగీత ప్రేమికుల హృదయాల్లో ఎప్పటికీ మార్మోగుతూనే ఉంటుంది.
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