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Singer Passes Away: ప్రముఖ సింగర్ మృతి..ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర విషాదం

Singer Passes Away:దక్షిణ భారత సినీ సంగీత ప్రపంచంలో చిరస్థాయిగా నిలిచిన ప్రముఖ నేపథ్య గాయని కె. జమునా రాణి 88 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు. ఆరు వేలకుపైగా పాటలు ఆలపించి తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, సింహళ భాషల్లో విశేష గుర్తింపు పొందిన ఆమె మరణంతో సంగీత రంగం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. ఆమె పాడిన ఎన్నో సూపర్ హిట్ పాటలు ఇప్పటికీ సంగీత ప్రేమికులను అలరిస్తూనే ఉన్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 31, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:27 AM IST
Singer Passes Away: ప్రముఖ సింగర్ మృతి..ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర విషాదం
Image Credit: Legendary Playback Singer K Jamuna Rani Passes Away at 88 (Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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