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Singer S Janaki: లెజెండరీ సింగర్ ఎస్ జానకీ కన్నుమూత.. తీవ్ర దిగ్బ్రాంతిలో సంగీత ప్రపంచం....

S Janaki died: గుండెపోటుతో చికిత్స పొందుతూ ఎస్ జానకీ కన్నుమూశారు. దీంతో సినిలోకం తీవ్రదిగ్బ్రాంతిలో మునిగిపోయింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 11, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:45 PM IST
Singer S Janaki: లెజెండరీ సింగర్ ఎస్ జానకీ కన్నుమూత.. తీవ్ర దిగ్బ్రాంతిలో సంగీత ప్రపంచం....
Image Credit: sjanaki(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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