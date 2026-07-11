/Singer S Janaki: లెజెండరీ సింగర్ ఎస్ జానకీ కన్నుమూత.. తీవ్ర దిగ్బ్రాంతిలో సంగీత ప్రపంచం....

S Janaki passed away with heart attack: ప్రముఖ సింగర్ ఎస్. జానకీ కొద్ది సేపటి క్రితం కన్నుమూశారు. గుండెపోటుకు గురైన ఆమె మైసూరులో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. జానకి మనవరాలు ఇన్ స్టా వేదికగా ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు. దీంతో సంగీత ప్రపంచం అంతా ఒక్కసారిగా మూగబోయినట్లైంది. సింగర్ ఎస్ జానకీ అభిమానులు, సహచరులు తీవ్రదిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కొన్ని రోజులుగా వయోభారంతో పాటు, తీవ్ర అనారోగ్యం సమస్యలతో జానకీ (88) ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో గుండెపోటుకు గురయ్యారు. వెంటనే మైసూర్ ఆస్పత్రికి తరలించగా అక్కడ చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు.
ఈ విషయం తెలిసి ప్రముఖులు, అభిమానులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేయడంతో పాటు తమ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎస్ జానకీ దక్షిణ భారత గాన కోకిలగా పేరుగాంచారు. సుమారు అన్ని భాషల్లో 48 వేలకు పైగా పాటల్ని పాడారు. తన గాన మాధుర్యంతో నాలుగు జాతీయ అవార్డులతో సహా, 33 ఫిల్మ్ అవార్డులు, 12 నందీ అవార్డుల్ని అందుకున్నారు.
1938 లో గుంటూరు జిల్లా రేపల్లేలో ఎస్ జానకీ జన్మించారు. ఆమె పూర్తి పేరు ప్రముఖ భారతీయ నేపథ్య గాయని ఎస్. జానకి (గానకోకిల) పూర్తి పేరు శిష్ట్లా శ్రీరామమూర్తి జానకి. తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, తెలుగు, హింది భాషల్లో పాడి తన గాన మాధుర్యంతో సంగీత ప్రియులందరిని మంత్ర ముగ్దుల్ని చేశారు.
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