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మూగబోయిన జిలిబిలి పలుకుల మైనా.. గాయనిగా జానకి స్పెషాలిటీ అదే..

Singer S Janaki: తెలుగు తెరపై మరో గొంతు మూగపోయింది. తెలుగు తెర అనే కంటే భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో ఓ లెజండరీ సింగర్ తన ప్రస్థానాన్ని ముగించింది. నవరసాలను తన గొంతులో అలవోకగా పలకించిన ఆ జిలిబిలి పలుగుల మైనా గొంతు మూగపోయింది. ఇలా తన గాన మధురామృతంతో  దక్షిణాది శ్రోతలను ఆకట్టుకున్న లెజెండరీ గాయకురాలు ఎస్. జానకి ఈ శనివారం (జూల 11)న కన్నుమూసింది. ఆమె మృతితో సంగీతం సామ్రాజ్యంలో ఓ శకం ముగిసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 12, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:59 AM IST
మూగబోయిన జిలిబిలి పలుకుల మైనా.. గాయనిగా జానకి స్పెషాలిటీ అదే..
Image Credit: S Janaki (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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