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2వ రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద 'లెనిన్' మాస్ తాండవం.. అఖిల్ కెరీర్‌లోనే హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్లు..!

Lenin 2nd Day World Wide Box Collections: అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా నటించిన లేటెప్ట్ మూవీ ‘లెనిన్’.  ఈ శుక్రవారం విడుదలైన ఈ సినిమా అన్ని చోట్లా పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు ఈ సినిమా తొలి రోజే అఖిల్ కెరీర్‌లోనే బెస్ట్ వసూళ్లను సాధించిన ఈ చిత్రం రెండో రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్ము దులుపుతోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 12, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:14 PM IST
2వ రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద 'లెనిన్' మాస్ తాండవం.. అఖిల్ కెరీర్‌లోనే హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్లు..!
Image Credit: Lenin 2nd Day Collections (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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