Akhil Career Best Collections movie : హీరోగా అఖిల్ కెరీర్ ‘లెనిన్’ ముందు.. ఆ తర్వాత అని చెప్పుకోవాలి. ఎపుడూ 11 యేళ్ల క్రితం తన పేరుతోనే తెరకెక్కిన ‘అఖిల్’ మూవీతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన అఖిల్ అక్కినేని ఈ సినిమా డిజాస్టర్ తర్వాత కెరీర్లో చెప్పుకోదగ్గ హిట్స్ మాత్రం రాలేదు. మధ్యలో ‘మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్’ మూవీ ఉన్నంతలో పర్వాలేదనిపించింది. ఆ తర్వాత సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో స్టార్ హీరో ముమ్ముట్టితో కలిసి నటించిన ‘ఏజెంట్’ మూవీకి పోస్టర్, పబ్లిసిటీ ఖర్చులను కూడా రాబట్టలేపోయింది. ‘ఏజెంట్’ తర్వాత హీరోగా అఖిల్ కెరీర్ అయిపోయిందన్న వాళ్లకు తాజాగా ‘లెనిన్’ మూవీతో పవర్ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడు.
తిరుపతి నేపథ్యం..
తిరుపతి నేపథ్యంలో పూర్తి విలేజ్ యాక్షన్ రివేంజ్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ‘లెనిన్’ సినిమాలో అఖిల్ తన కెరీర్లోనే బెస్ట్ పర్ఫామెన్స్ ఇచ్చాడు. ముఖ్యంగా ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్లో అతను పండించిన నటనను క్రిటిక్స్ మెచ్చుకుంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు చేసిన సినిమాలకు విభిన్నంగా నటించి మెప్పించాడు. అంతేకాదు ఈ సినిమాకు బుక్ మై షోలో రోజు రోజుకు టికెట్ బుకింగ్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే దాదాపు రూ. 8 కోట్ల షేర్.. రూ. 17 కోట్ల గ్రాస్ సాధించిన ఈ సినిమా.. రెండో రోజు కూ. దాదాపు రూ.9.5 కోట్ల షేర్ అందుకున్నట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఓవరాల్గా రెండు రోజుల్లోనే రూ. 37.2 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
బుక్ మై షోలో ట్రెండింగ్..
బుక్ మై షోలో రెండో రోజు శనివారం దాదాపు 250 K టికెట్స్ బుక్ అయ్యాయి. అంతేకాదు బుక్ మై షోలో ప్రతి గంటకు 18K టికెట్స్ సోల్డ్ అవుతున్నాయి. అబ్బూరి మురళీ కిషోర్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాను మహా భారత గాథను చిత్తూరు జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో ఉన్న ద్రౌపది గుడి నేపథ్యంలో తెరకెక్కించిన విధానం బాగుంది. అఖిల్ తన గత సినిమాలకు భిన్నంగా డీ గ్లామర్ విలేజ్ బాయ్ గా నటించి మంచి మార్కులు కొట్టేసాడు. అంతకాదు అఖిల్ గత చిత్రం ‘ఏజెంట్’ మూవీ సాధించిన లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను ఈ సినిమా మొదటి రోజు క్రాస్ చేసి సంచలనం సృష్టించింది.
అఖిల్ కెరీర్ బెస్ట్ వసూళ్లు..
ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు రూ. 17.5 కోట్ల షేర్ సాధించింది. ఈ సినిమా ఓవరాల్గా క్లీన్ హిట్ అనిపించుకోవాలంటే రూ. 25 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. అంటే టార్గెట్కు 8.5 కోట్ల షేర్ దూరంలో ఉంది. ఈ సినిమా ఊపు చూస్తుంటే ఈ రోజుతో పాటు సోమవారం వచ్చే వసూల్లతో ఈ సినిమా ఈజీగా బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ను కంప్లీట్ చేసుకునే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. మొత్తంగా ఈ సినిమా నార్మల్ టికెట్ రేట్స్తో ఈ ఫీట్ సాధించడం విశేషం. మొత్తంగా చూసుకుంటే ‘లెనిన్’ మూవీ ఏ మేరకు వసూళ్లను సాధిస్తుందో చూడాలి మరి.
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