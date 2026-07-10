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‘లెనిన్’ మూవీ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. ఎంత కలెక్ట్ చేయవచ్చంటే..!

అఖిల్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘లెనిన్’. నాగార్జున, సూర్య దేవర నాగవంశీ నిర్మాతలు.  తెలుగులో ‘వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ’తో దర్శకుడిగా ప్రూవ్ చేసుకున్న అబ్బూరి మురళీ కిషోర్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు.  మహా భారత గాథను చిత్తూరు జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో ఉన్న ద్రౌపది గుడి నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అఖిల్ తన గత సినిమాలకు భిన్నంగా డీ గ్లామర్ విలేజ్ బాయ్‌ గా నటించి మంచి మార్కులు కొట్టేసాడు. అంతేకాదు ఇప్పటి వరకు హీరోగా ఉన్న అఖిల్.. ‘లెనిన్’ మూవీతో నటుడిగా ప్రూవ్ చేసుకున్నట్టు క్రిటిక్స్.. అఖిల్ నటనను ప్రశంసిస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 10, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:31 PM IST
‘లెనిన్’ మూవీ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. ఎంత కలెక్ట్ చేయవచ్చంటే..!
Image Credit: Lenin 1st Day Collections (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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