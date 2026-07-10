/‘లెనిన్’ మూవీ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. ఎంత కలెక్ట్ చేయవచ్చంటే..!

Lenin Movie Bookings: అఖిల్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘లెనిన్’. నాగార్జున, సూర్య దేవర నాగవంశీ నిర్మాతలు. తెలుగులో ‘వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ’తో దర్శకుడిగా ప్రూవ్ చేసుకున్న అబ్బూరి మురళీ కిషోర్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. మహా భారత గాథను చిత్తూరు జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో ఉన్న ద్రౌపది గుడి నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అఖిల్ తన గత సినిమాలకు భిన్నంగా డీ గ్లామర్ విలేజ్ బాయ్ గా నటించి మంచి మార్కులు కొట్టేసాడు. అంతేకాదు ఇప్పటి వరకు హీరోగా ఉన్న అఖిల్.. ‘లెనిన్’ మూవీతో నటుడిగా ప్రూవ్ చేసుకున్నట్టు క్రిటిక్స్.. అఖిల్ నటనను ప్రశంసిస్తున్నారు.
మరోవైపు హీరోయిన్గా నటించిన భాగ్యశ్రీ బోర్సే అందంతో పాటు నటనతో ఆకట్టుకుంది. అంతేకాదు ఈ సినిమాలో కొన్ని లాజిక్స్ను పక్కనపెడితే.. ప్రీ క్లైమాక్స్.. క్లైమాక్స్ అదిరిపోయిందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా అఖిల్తో పాటు శివాజీ, ప్రమోద్ పంజు నటనతో ఆకట్టుకున్నాడనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. మురళీ కిషోర్కు దర్శకుడిగా మంచి భవిష్యత్తు ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 24 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఇక ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 25 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి.
ఇక ఈ సినిమాకు వచ్చిన టాక్ను బట్టి.. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 4 కోట్ల నుంచి రూ. 5 కోట్లు.. ఓవర్సీస్ అంతా కలిపి రూ. 1.5 కోట్ల వరకు రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి. ఓవరాల్గా ఫస్ట్ డే రూ. 7 కోట్ల షేర్ (రూ.14 కోట్ల గ్రాస్)కలెక్షన్స్ ను అందుకునే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఇదే ఫ్లో రాబోయే రోజుల్లో కంటిన్యూ అయితే ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని అఖిల్ కెరీర్లో మరో బ్లాక్ బస్టర్గా నిలవడం ఖాయం అని చెబుతున్నారు. మరి ఈ సినిమా ఓవరాల్గా ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి.
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