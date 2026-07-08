Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /‘లెనిన్’ మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ.. అఖిల్‌కు పవర్‌ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చినట్టేనా..!

‘లెనిన్’ మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ.. అఖిల్‌కు పవర్‌ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చినట్టేనా..!

Lenin First Review: అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘లెనిన్’. హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి దాదాపు పుష్కర కాలం కావొస్తోంది. అయినా.. అక్కినేని మూడో తరం రెండో నట వారసుడికి హిట్ అన్నది అందని ద్రాక్ష అయింది. తాజాగా మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి దర్శకత్వంలో ‘లెనిన్’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. తాజాగా ఈ  సినిమా ఫస్ట్ రివ్యూ వచ్చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 08, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:00 PM IST
‘లెనిన్’ మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ.. అఖిల్‌కు పవర్‌ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చినట్టేనా..!
Image Credit: Lenin Movie First Review (Movie Pic /Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘లెనిన్’ మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ.. అఖిల్‌కు పవర్‌ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చినట్టేనా..!
Lenin Review0 min ago
2
Yogini Ekadashi 20261 min ago
3
pawan kalyan45 min ago
4
Cobra Video1 hr ago
5
Mangal Gochar 20261 hr ago