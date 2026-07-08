Akhil Powerful Comeback Movie: అఖిల్ హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి 11 యేళ్ల పూర్తి కావొస్తుంది. ఇన్నేళ్లలో చేసినవి వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టగలిగివే. అందులో సాలిడ్ బ్లాక్ బస్టర్ ఒక్కటంటే ఒక్కటి లేదు. హీరోగా సక్సెస్ కోసం చకోరా పక్షిలా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ‘వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ’ సినిమాతో దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న మురళీ కృష్ణ అబ్బూరి దర్శకత్వంలో ‘లెనిన్’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. ఈ సినిమాకు సెన్సార్ వాళ్లు చూసి ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి సినిమా చూడలేదని చెబుతున్నారు. తిరుపతి నేపథ్యంలో పూర్తి గ్రామీణ పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీలో అఖిల్ ఒదిగిపోయిన తీరును మెచ్చుకుంటున్నారు.
అఖిల్ పవర్ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ మూవీ..
అంతేకాదు హీరోగా చాక్లెట్ బాయ్ ఇమేజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ మాస్ ట్రాన్పార్మేషన్లో అఖిల్ నటన అద్భుతం అంటున్నారు. మొత్తంగా మహా భారత గాథకు గ్రామీణకథను లింక్ చేస్తూ చేసిన ఈ సినిమాతో అఖిల్ హిట్ కొట్టడం గ్యారంటీ అని చెబుతున్నారు. అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది. గతంలో కొన్ని సినిమాల్లో అఖిల్ సరసన నటించిన హీరోయిన్స్ అతని కంటే పెద్దగా కనిపించే వారు. కానీ భాగ్యశ్రీ బోర్సే మాత్రం అఖిల్ సరసన పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అయిందని చెబుతున్నారు. 80,90ల కాలం నాటి పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీకి ‘లెనిన్’ అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారో సినిమా చూస్తూనే తెలుస్తుందన్నారు.
లెనిన్ బిజినెస్ టార్గెట్..
ఇక ఈ సినిమా నైజాం ఏరియాలో రూ. 10 కోట్లకు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్.. రూ. 10 కోట్లు.. సీడెడ్.. రూ. 4 కోట్లు.. ఓవర్సీస్ + రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ --రూ. 4 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు సమాచారం. మొత్తంగా ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 28 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకోవాలంటే రూ. 29 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. ఒక వేళ హిట్ టాక్ వస్తే ఈజీగా రూ. 29 కోట్ల షేర్ కొల్లగొట్టడం పెద్ద విషయేమి కాదు. ఇక అఖిల్ రీసెంట్ మూవీస్ ఫస్ట్ కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే.. అఖిల్ లాస్ట్ మూవీ.. రూ.4 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ మూవీ.. రూ.5.45 కోట్లు.. మిస్టర్ మజ్ను.. 3.21 కోట్లు.. హలో మూవీ.. రూ. 2.70 కోట్లు.. అఖిల్ మూవీ.. రూ. 7.60 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. అఖిల్ నటించిన ఫస్ట్ మూవీ అఖిల్కు మొదటి రోజు వచ్చిన వసూళ్లు అతని మరే సినిమాకు రాలేదు. మరి ‘లెనిన్’ మూవీ ఫస్ట్ డే ఈ అఖిల్ ఫస్ట్ మూవీ రికార్డును బద్దలు కొట్టి టాప్లో నిలిచి.. హీరోగా అఖిల్కు పవర్ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇస్తుందా అనేది వెయిట్ అండ్ సీ.
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