Lenin Breka Even Done: అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా నటించిన లేటెప్ట్ చిత్రం ‘లెనిన్’. గత శుక్రవారం విడుదలైన ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే నుంచి బాక్సాఫీస్ దగ్గర దూకుడు ప్రదర్శిస్తోంది. అంతేకాదు తొలి రోజే దాదాపు రూ. 7 కోట్లకు పైగా షేర్.. రూ. 14 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లును రాబట్టిన ఈ సినిమా ఆ తర్వాత వెనక్కి తగ్గలేదు. శని, ఆదివారాలు అంచనాలకు మించిన వసూల్లతో దాదాపు బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ను రీచ్ అయిన ఈ సినిమా నిన్న సోమవారం కలెక్షన్స్తో ఈ సినిమా బ్రేక్ టార్గెట్ ను పూర్తి చేసుకొని 11 యేళ్ల తర్వాత బాక్సాఫీస్ దగ్గర అఖిల్కు సాలిడ్ హిట్ లభించినట్లైయింది.
దాదాపు నాలుగు రోజుల్లో ఈ సినిమా రూ. 65 కోట్ల గ్రాస్ నుంచి రూ. 67 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 22 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు ఫైనల్ లెక్కలు చెబుతున్నాయి. అంటే రూ. 45 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబడితే ఈ సినిమా రాబట్టాలి. ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమా రూ. 30 కోట్లకు పైగా షేర్ రాబట్టి అఖిల్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ దిశగా దూసుకుపోతుంది.
అక్కినేని ఫ్యాన్స్ కాలర్ ఎగరేసేలా..
ఇన్నేళ్లుగా అక్కినేని నట వారసుడికి సరైన హిట్ లేతన్న బెంగ ఈ సినిమాతో తీరిపోయింది. అంతేకాదు ఈ సినిమాతో నటుడిగా అఖిల్ తను తాను ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. అంతేకాదు తనతో ఎలాంటి సబ్జెక్ట్తోనైనా సినిమా తీయవచ్చనే భరోసా ఇచ్చాడు. మొత్తంగా ‘లెనిన్’ సక్సెస్తో అఖిల్ అక్కినేని అభిమానుల లెక్కలు సరిచేశాడనే చెప్పాలి. ఈ సినిమా తర్వాత అఖిల్ ఏ దర్శకుడితో ఎలాంటి సబ్జెక్ట్తో వస్తాడనేది కీలకంగా నిలవనుంది. ఫైనల్గా ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి వసూళ్లను రాబడుతుందనేది చూడాలి.
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