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4 రోజుల్లో లెనిన్ బ్రేక్ ఈవెన్.. 11 యేళ్ల తర్వాత అఖిల్ కెరీర్‌లోనే తొలి బ్లాక్ బస్టర్..

Lenin 4 Days Box Office Collections: అక్కినేని నాగార్జున రెండో తనయుడు అఖిల్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘లెనిన్’. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే నుంచి బాక్సాఫీస్ దగ్గర మాస్ కుమ్ముడు కుమ్ముతోంది. అంతేకాదు విడుదలైన నాలుగు రోజుల్లోనే టార్గెట్ బిజినెస్‌ను రీచ్ అయి బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 14, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:58 PM IST
4 రోజుల్లో లెనిన్ బ్రేక్ ఈవెన్.. 11 యేళ్ల తర్వాత అఖిల్ కెరీర్‌లోనే తొలి బ్లాక్ బస్టర్..
Image Credit: Lenin Break Even Done (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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