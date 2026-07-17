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అఖిల్ ‘లెనిన్’ మూవీపై కొత్త సినిమాల ఎఫెక్ట్.. ? అయ్యగారి ఆ కోరిక తీరుతుందా..!

Lenin Movie Akhil New Milestone: అక్కినేని నట వారసుడు అఖిల్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ  ‘లెనిన్’.   గత వారం విడుదలైన ఈ సినిమా  హిట్ టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది.  అంతేకాదు ఎన్నాళ్లగానో వేచిన హిట్ దక్కడంతో అక్కినేని అఖిల్‌ కంటే అక్కినేని అభిమానులు దర్జాగా ఇతర హీరోల ఫ్యాన్స్ ముందు కాలరేగిస్తున్నారు. ఇక రెండో వారంలో అడుగుపెట్టిన ఈ సినిమాపై కొత్త మూవీల ఎఫెక్ట్ ఏ మేరకు ఉండబోతుంది. మొత్తంగా అయ్యగారి ఈ కోరిక ఈ సారైనా తీరుతుందా అనేది ఇపుడు సినీ ఇండస్ట్రీలో  హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 17, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:39 PM IST
అఖిల్ ‘లెనిన్’ మూవీపై కొత్త సినిమాల ఎఫెక్ట్.. ? అయ్యగారి ఆ కోరిక తీరుతుందా..!
Image Credit: Lenin Movie Collections (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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