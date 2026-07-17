/అఖిల్ ‘లెనిన్’ మూవీపై కొత్త సినిమాల ఎఫెక్ట్.. ? అయ్యగారి ఆ కోరిక తీరుతుందా..!

Lenin Will Cross 100 Crore Gross Club: ఒక్క సినిమా ఒకే ఒక్క సినిమా లెనిన్’ హీరోగా అఖిల్ కెరీర్ను పూర్తిగా మార్చేసింది. హీరోగా అక్కినేని బ్రాండ్ చెడగొడుతున్నాడు. అక్కినేని ఫ్యామిలీ తాత ఏఎన్నార్, తండ్రి నాగార్జున తర్వాత ఆ లెగసీని కంటిన్యూ చేయడంలో అక్కినేని అఖిల్ విఫలం అవుతున్నాడనే టాక్ వినిపడింది. ఇక ఈ సిసింద్రి పనైపోయిందన్న వాళ్ల నోళ్లకు లెనిన్ మూవీతో గట్టి ఆన్సరే ఇచ్చాడు అయ్యవారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా మొదటి నాలుగు రోజుల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని సంచలనం రేపింది. ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 70 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
హాలీవుడ్ మూవీ ‘ఒడిస్సీ’ మూవీతో గట్టి పోటీ..
అయితే నిన్నటితో మొదటి వారం పూర్తి చేసుకొని .. రెండో వారంలో అడుగుపెట్టింది. సెకండ్ వీక్లో తెలుగులో ‘ఓ సుకుమారి’ తప్ప పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ సినిమాలేని లేవు. మాక్సిమం ఈ వీక్ అన్నిచిన్న సినిమాలే విడుదలయ్యాయి. కాబట్టి రెండో వారంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ‘లెనిన్’ కూడా ఎదురు లేకుండా పోవాలి. కానీ హాలీవుడ్ మూవీ ‘ఒడిస్సీ’ మూవీ నుంచి లెనిన్ మూవీకి టఫ్ కాంపిటీషన్ అర్బర్ ఏరియాస్ నుంచి ఉంది. దీంతో లెనిన్ మూవీకి నగరాల్లో ఆక్యుపెన్షీ తగ్గే అవకాశాలున్నాయి.
మన దగ్గర అర్భన్ ఏరియాస్లోనే టికెట్ రేట్స్ గట్రా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎక్కువ టికెట్స్కు తెగితే ఎక్కువ కలెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఇక రూరల్ ఏరియాల్లో ఆన్ లైన్ బుకింగ్స్ కంటే ఆఫ్ లైన్ బుకింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందులో టికెట్ లేకుండా దాదాపు అన్ని థియేటర్ యాజమాన్యాలు డబ్బులు తీసుకొని థియేటర్స్లో ప్రేక్షకులను కూర్చోబెట్టడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. మరోవైపు రూరల్ ఏరియాస్లో టికెట్ ప్రైస్ రేట్ తక్కువ. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కువ మంది చూసిన కలెక్షన్స్ మాత్రం అనుకున్నంతగా ఉండే అవకాశాలైతే లేవు. మరోవైపు ఏపీలో జరిగిన సక్సెస్ మీట్లో ఈ సినిమాలో అఖిల్ రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించడం పక్కా అని నిర్మాత నాగవంశీ చెప్పాడు.
రూ. 100 కోట్ల క్లబ్బులో ‘లెనిన్’..
ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు అఫీషియల్గా వచ్చిన దాని కంటే ఎక్కువ కలెక్షన్స్ వేసుకుంటున్నారే టాక్ ఉంది. త్వరలో రూ. 100 కోట్ల పోస్టర్ నిర్మాతలు రిలీజ్ చేసినా ఆశ్యర్యపోవాల్సిన పనిలేదు.ఈ యేడాది సంక్రాంతికి విడుదలైన ‘అనగనగా ఒకరాజు’ సినిమా పాజిటివ్ టాక్ తో పాటు మంచి వసూళ్లు వచ్చినా.. మరి రూ. 100కోట్ల గ్రాస్ మాత్రం రాలేదు. కానీ నిర్మాత నాగవంశీ రూ. 100 కోట్ల పోస్టర్ వేసేశాడని అప్పట్లో ట్రేడ్ వర్గాల్లో ఒకటే గుసగుస. మరి ఇపుడు అఖిల్ ‘లెనిన్’ కోసం రూ. 100 కోట్ల పోస్టర్ వేసి ఫ్యాన్స్ను సంతృప్తి పరుస్తారా లేకుండా ఈ సినిమా నిజంగానే రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశిస్తుందా అనేది చూడాలి.
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