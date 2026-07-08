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‘లెనిన్’ రిజల్ట్.. ఆ నలుగురి కెరీర్‌కు అగ్నిపరీక్ష..!

Lenin Result: ఒక్క సినిమా ఒకే ఒక్క సినిమా ఇపుడు నలుగురి కెరీర్స్‌కు కీలకం అని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ‘లెనిన్’ మూవీతో హీరోగా అఖిల్‌ కెరీర్‌కు ఎంతో కీలకమో.. అందులో కథానాయికగా నటించిన భాగ్యశ్రీ బోర్సే కు ఈ సినిమా హిట్ అనేది అంత కీలకం అని చెప్పాలి.  అటు దర్శక, నిర్మాతలకు కూడా ఈ సినిమా సక్సెస్ అనేది అత్యంత కీలకం అని చెప్పాలి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 08, 2026, 05:25 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:25 AM IST
‘లెనిన్’ రిజల్ట్.. ఆ నలుగురి కెరీర్‌కు అగ్నిపరీక్ష..!
Image Credit: Lenin Movie Result (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘లెనిన్’ రిజల్ట్.. ఆ నలుగురి కెరీర్‌కు అగ్నిపరీక్ష..!
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