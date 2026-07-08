Lenin Result Effect on Cast And Crew: ‘లెనిన్’ సినిమా ఫలితం అందరి కంటే ముఖ్యంగా హీరో అక్కినేని అఖిల్కు కీలకం అని చెప్పాలి. సురేందరెడ్డి దర్శకత్వంలో చేసిన ‘ఏజెంట్’ మూవీ తర్వాత దాదాపు మూడేళ్ల లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత అఖిల్ హీరోగా నటించిన సినిమా కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఈ సినిమా కోసం అఖిల్ పూర్తిగా మేకోవర్ అయ్యాడు. ఓ రకంగా తనను తాను పూర్తిగా మార్చుకున్నాడు. ఏజెంట్ మూవీ వరకు చాక్లెట్ బాయ్లా మురిపించిన అక్కినేని వారసుడు ఈ సినిమాలో రఫ్ గడ్డంతో గ్రామీణ యువకుడిగా కనిపిస్తున్నాడు. ఈ పాత్రలో పూర్తిగా ఒదిగిపోయినట్టు టీజర్, ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తుంది.
పెళ్లి తర్వాత తొలి చిత్రం..
‘లెనిన్’ సినిమాలో అఖిల్ లుక్.. నాగార్జున నటించిన ‘ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్లాం’ గుర్తుకు వస్తోంది.ఓ రకంగా సక్సెస్లో లేని అఖిల్కు ఈ సినిమా ఫలితం అనేది అగ్ని పరీక్ష అనే చెప్పాలి. పైగా పెళ్లి తర్వాత అఖిల్ నటించిన తొలి చిత్రం కూడా కావడం కూడా విశేషం.
భాగ్యశ్రీ బోర్సే..
భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. తెలుగు తెరపై తన అందం, అభినయంతో దూసుకుపోతుంది. ఈమె నటించిన తొలి చిత్రం ‘మిస్టర్ బచ్చన్’, ఆ తర్వాత ‘కింగ్డమ్’.. ఆ తర్వాత దుల్కర్ సల్మాన్తో చేసిన ‘కాంత’.. ఆ తర్వాత రామ్ పోతినేని సరసన నటించిన ‘ఆంధ్రా కింగ్’ సినిమాలేవి మెప్పించలేకపోయాయి. ఈ సినిమాలకు మంచి టాక్ వచ్చినా.. ఫలితం మాత్రం శూన్యం. ఈ సినిమాలన్ని పీరియాడికల్ మూవీస్ కావడం విశేషం. ఇపుడు రాబోతున్న ‘లెనిన్’ మూవీ కూడా పీరియాడిక్ సబ్జెక్ట్ కావడం విశేషం. భాగ్యశ్రీ బోర్సే చేసిన మూవీస్ అన్ని పీరియాడిక్ మూవీస్ కావడం విశేషం.
నాగవంశీ..
నిర్మాతగా నాగవంశీ సరైన సాలిడ్ హిట్ సక్సెస్ కొట్టి చాలా కాలమే అవుతుంది. ‘అనగనగా ఒక రాజు’ సినిమా కూడా పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ హిట్ కాలేదనేది ట్రేడ్ వర్గాల మాట. అంతకు ముందు ‘వార్2’ కూడా లాస్ వెంచరే. అటు ‘ఫంకీ’ కూడా పెద్ద డిజాస్టర్గా నిలిచింది. ఈ సినిమాను నాగార్జునకు చెందిన మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ తో పాటు నాగవంశీకి చెందిన సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమా సక్సెస్ అనేది నిర్మాత నాగవంశీకి కీలకం అని చెప్పాలి.
దర్శకుడు మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి..
దర్శకుడు మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి కూడా ఈ సినిమా విజయం అనేది కీలకం అనేది చెప్పాలి. ఈయన ‘వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ’ సినిమా తర్వాత ఈ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకు టైటిల్ లెనిన్ కావడం మైనస్ అని చెప్పాలి. రష్యాలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు లెనిన్ పేరు ఈ సినిమాకు ఎందుకు పెట్టారో మిలియన్ డాలర్స్ ప్రశ్న. టైటిల్ కమ్యూనిజాన్ని సూచిస్తుంది. సినిమా మొత్తం మహా భారతాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. మరి ఈ సినిమా విజయంతో టాప్ డైరెక్టర్ లీగ్లో చేరుతాడో లేదో చూడాలి. ఏది ఏమైనా ఈ సినిమా ఫలితం నలుగురి భవిష్యత్తు డిసైడ్ చేయనుంది.
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