Little Hearts collections:‘లిటిల్ హార్ట్స్’ ఖాతాలో మరో రేర్ ఫీట్.. ఏకంగా రూ. 20 కోట్ల క్లబ్బులో చిన్న చిత్రం..

Little Hearts collection: సినిమాల్లో కంటెంట్ ఉంటే ప్రేక్షకులు కాసుల వర్షం కురిపిస్తారు అనేది పలు మార్లు రుజువైంది. ఈ యేడాది ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా విడుదలై బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది ‘లిటిల్ హార్ట్స్’. కేవలం తొలి రోజే.. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ మొత్తాన్ని రికవరీ చేసి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. రూ. 2 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర 6 రోజుల్లో రూ. 10 కోట్లకు పైగ షేర్ (రూ. 20 కోట్ల గ్రాస్) కలెక్షన్స్ ను రాబట్టింది. మొత్తంగా ఈ సినిమా రూ. 2 కోట్లకు దాదాపు రూ. 8 కోట్లకు పైగా లాభాలను అందుకుంది. ఈ సినిమాకు ఈ వారం మిరాయ్ తో పోటీ ఉన్నా.. మరో రూ. 10 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్ల వరకు రాబట్టవచ్చు. ఈ సినిమా టోటల్ రన్ లో రూ. 27 కోట్ల గ్రాస్ నుంచి రూ. 30 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ను రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి.
రేపటి నుంచి ఈ సినిమాను ‘మిరాయ్’, ‘కిష్కింధపురి’ సినిమాల నుంచి పోటీ ఉండే అవకాశాలున్నాయి. వాటికి టాక్ బాగా వస్తే.. ఈ సినిమాకు కలెక్షన్స్ కాస్త తగ్గవచ్చు. ఒకవేళ ఈ సినిమాలకు దెబ్బ పడితే మాత్రం ‘లిటిల్ హార్ట్స్’ కలెక్షన్స్ మరింత పెరిగే అవకాశాలుంటాయి. అంతేకాదు ఈ చిత్రాన్ని చూసిన ప్రముఖులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ఈ యేడాది ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా విడుదలైన ఈ చిత్రం మంచి రెస్పాన్స్ తో దూసుకుపోతుంది. సాయి మార్తాండ్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రాన్ని ఆదిత్య హసన్ నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో మౌళి తనూజ్ ప్రశాంత్, శివాని నగరం, రాజీవ్ కనకాల ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. మొత్తంగా వర్కింగ్ డేస్ లో మంచి హోల్డ్ చూపెడుతున్న ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇంకా మాయ చేస్తుందో చూడాలి.
