Little Hearts: ప్రముఖుల ప్రశంసలు దక్కించుకుంటున్న ‘లిటిల్ హార్ట్స్’ మూవీ..

Litterl Hearts: ఒక్కోసారి కొన్ని అద్భుతాలు జరిగిపోతూ ఉంటాయి. అలాంటి అద్భుతమే ‘లిటిల్ హార్ట్స్’ రూపంలో దక్కింది. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా స్టార్ క్యాస్ట్ లేకుండా  కేవలం కంటెంట్ నమ్ముకొని తెరకెక్కిన  మాత్రమే నిజమైన సూపర్ స్టార్ అని ‘లిటిల్ హార్ట్స్’ మూవీ ప్రూవ్ చేసింది. అంతేకాదు ప్రముఖులు కూడా ఈ సినిమా చూసి ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 9, 2025, 07:19 PM IST

Litterl Hearts: కంటెంట్ మాత్రమే నిజమైన సూపర్ స్టార్ అని "లిటిల్ హార్ట్స్" మరోసారి ప్రూవ్ చేసింది. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా విడుదలైన ఈ సినిమా భారీ సినిమాలైన ‘ఘాటి’తో పాటు డబ్బింగ్ మూవీ ‘మదరాసి’ లను వెనక్కి నెట్టి మరి బాక్సాఫీస్ విజేతగా నిలిచింది. అంతేకాదు ఈ సినిమాకు రోజుకు రోజుకు కలెక్షన్స్ అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి. చిన్న బడ్జెట్ చిత్రంగా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ఈ నెల తొలి విజేతగా నిలిచింది. కేవలం రెండు కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకుంది. అంతేకాదు ఈ సినిమా నాలుగు రోజుల్లోనే రూ. 16 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ వరకు రాబట్టి బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది. ఏ సినిమా సక్సెస్ కు అయినా.. కంటెంట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం ఈ చిత్రం ప్రూవ్ చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని చూసిన నాని వంటి హీరో.. ఈ మధ్యకాలంలో తాను చూసిన అద్భుత చిత్రం ఇదే అని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమా కంటెంట్ తనను ఎంతగానో ఎంగేజ్ చేసిందని చెప్పుకొచ్చారు. అటు ‘బేబి’ చిత్ర దర్శకుడు సాయి రాజేశ్ కూడా సినిమా చూసి  ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. తన సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ.. కంటెంట్ మాత్రమే అసలైన హీరో అంటూ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. అంతేకాదు కంటెంట్ మాత్రమే నిజమైన సూపర్ స్టార్ అని.. కంటెంట్ క్రియేట్ చేయగలిగనవాడే నిజమైన తోపు అని మరోసారి ప్రూవ్ అయిందన్నారు. 

ప్రస్తుతం కాలం మారింది. మనం మారకపోతే ఎవరినో నిందిస్తూ బతకాలి. "లిటిల్ హార్ట్స్" బ్యూటిఫుల్ చిత్రం, ఒక్క 5 నిమిషాలు కూడా మన మొహం మీద చిరునవ్వు పక్కికి పోదంటూ సినిమాను తనను ఎలా ఆకట్టుకుందో చెప్పుకొచ్చారు. మార్తాండ్ సాయి, ఆదిత్య హాసన్, సింజిత్, మౌళికి నా ప్రశంసలు. ప్రతి రెండేళ్లకో, మూడేళ్లకో ఎవడో వచ్చి ఇలా బాక్సాఫీస్ లు బద్దలుకొట్టి పోతుంటారని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ మధ్యకాలంలో కొంత మంది దర్శకులు తమ సినిమాను ప్రేక్షకులు చూడటం లేదంటూ మీడియాకు ఎక్కిన వాళ్లకు చురకలు అంటించాడు. 

మౌళి తనూజ్, శివానీ నగరం జంటగా నటించిన "లిటిల్ హార్ట్స్" సినిమా ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే మొదటి రోజే బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుంది. ఓవరాల్ గా  ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Little Hearts Box Office CollectionsLittle Hearts Appreciates by Director Sai RajeshNani Watch Little Hearts movieTollywoodTelugu cinema

