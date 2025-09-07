English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Little Hearts Collections: ఒక్క రోజులోనే బ్రేక్ ఈవెన్.. సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న చిన్న తెలుగు సినిమా

Little Hearts Box Office Collections: పెద్ద పెద్ద స్టార్ హీరోల సినిమాలు కూడా.. బ్రేక్ ఈవెంట్ సాధించాలి అంటే కనీసం వారం రోజులు పడతాయి. అలాంటి ఒక చిన్న హీరో ఇప్పుడు థియేటర్స్ లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు.. కేవలం ఒక్క రోజులోనే బ్రేక్ ఈవెన్ సంపాదించి.. దూసుకుపోతున్నారు. ఇంతకీ ఆ హీరో ఎవరు.. ఈ సినిమా కథ ఏమిటి అన్న విషయానికి వెళి..  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Sep 7, 2025, 12:05 PM IST

Trending Photos

Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;నాలుగింతలు&#039; ఆనందం
6
Salary Hike
Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'నాలుగింతలు' ఆనందం
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
6
100 Rs Old Note Price
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Naga Chaitanya: &#039;ఆమె&#039;తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
5
Sobhita Dhulipala
Naga Chaitanya: 'ఆమె'తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
Little Hearts Collections: ఒక్క రోజులోనే బ్రేక్ ఈవెన్.. సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న చిన్న తెలుగు సినిమా

Little Hearts Box Office Collections Update : ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో బడ్జెట్లు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో మరో పక్క టికెట్ రేట్లు కూడా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయినా కానీ ఒక సినిమా లాభాల్లోకి అడుగు పెట్టాలి అంటే కనీసం.. ఒక వారం పైనే పడుతుంది. అలాంటిది ఈమధ్య ఈటీవీ విన్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు విడుదల చేసిన లిటిల్ హార్ట్.. మాత్రం కేవలం ఒక్కటంటే ఒక్కరోజులోనే లాభాల బాట పట్టి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

లిటిల్ హాట్స్.. ఓన్లీ హార్ట్ టచ్చింగ్.. నో టచ్చింగ్ అనే కరప్షన్ తో వచ్చిన ఈ చిత్రం.. టీజర్ విడుదలైన దగ్గరనుంచి అందరిని ఆకట్టుకుంటూ వచ్చింది. యూట్యూబ్లో తెగ పాపులర్ అయిన మౌళి ఈ సినిమాలో హీరోగా నటించారు. అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాన్ తో పరిచయమైన శివాని హీరోయిన్గా నటించింది. 

ఇక ఈ సినిమా మొదలైన దగ్గర నుంచి చివరి వరకు నవ్వుతూనే ఉంటారు అంటూ చూసిన ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాని తీయడానికి కనీసం రెండు కోట్లు కూడా ఖర్చు కాలేదు అంట. 

ఇక ఆ బడ్జెట్ని ఈ చిత్రం మొదటి రోజే తెచ్చుకునేసింది. ఇక రెండో రోజు ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ మరీ భారీగా పెరిగాయి. ఇక ఆదివారం కూడా ఈ సినిమా జోరు తగ్గేలా కనిపించడం లేదు. 

యువతను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్న ఈ సినిమా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ని కూడా మెప్పించడం ఖాయంలా కనిపిస్తోంది. ఒక్క బూతు సీను కూడా లేకపోవడం.. మొదటినుంచి చివరి వరకు ఆహ్లాదకరంగా నవ్వుకోవడం.. ఈ సినిమాకి హైలెట్గా నిలుస్తున్నాయి. యువతతో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా ఈరోజు నుంచి ఈ సినిమా చూడడం ప్రారంభిస్తే.. ఈ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర చిన్న సినిమాలలో పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడం ఖాయంలా కనిపిస్తోంది.

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Little Hearts Box Office CollectionsLittle Hearts Movie CollectionsLittle Hearts Break EvenLittle Hearts Telugu Movie

Trending News