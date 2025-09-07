Little Hearts Collections: ఒక్క రోజులోనే బ్రేక్ ఈవెన్.. సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న చిన్న తెలుగు సినిమా

Little Hearts Box Office Collections Update : ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో బడ్జెట్లు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో మరో పక్క టికెట్ రేట్లు కూడా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయినా కానీ ఒక సినిమా లాభాల్లోకి అడుగు పెట్టాలి అంటే కనీసం.. ఒక వారం పైనే పడుతుంది. అలాంటిది ఈమధ్య ఈటీవీ విన్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు విడుదల చేసిన లిటిల్ హార్ట్.. మాత్రం కేవలం ఒక్కటంటే ఒక్కరోజులోనే లాభాల బాట పట్టి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది.
లిటిల్ హాట్స్.. ఓన్లీ హార్ట్ టచ్చింగ్.. నో టచ్చింగ్ అనే కరప్షన్ తో వచ్చిన ఈ చిత్రం.. టీజర్ విడుదలైన దగ్గరనుంచి అందరిని ఆకట్టుకుంటూ వచ్చింది. యూట్యూబ్లో తెగ పాపులర్ అయిన మౌళి ఈ సినిమాలో హీరోగా నటించారు. అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాన్ తో పరిచయమైన శివాని హీరోయిన్గా నటించింది.
ఇక ఈ సినిమా మొదలైన దగ్గర నుంచి చివరి వరకు నవ్వుతూనే ఉంటారు అంటూ చూసిన ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాని తీయడానికి కనీసం రెండు కోట్లు కూడా ఖర్చు కాలేదు అంట.
ఇక ఆ బడ్జెట్ని ఈ చిత్రం మొదటి రోజే తెచ్చుకునేసింది. ఇక రెండో రోజు ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ మరీ భారీగా పెరిగాయి. ఇక ఆదివారం కూడా ఈ సినిమా జోరు తగ్గేలా కనిపించడం లేదు.
యువతను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్న ఈ సినిమా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ని కూడా మెప్పించడం ఖాయంలా కనిపిస్తోంది. ఒక్క బూతు సీను కూడా లేకపోవడం.. మొదటినుంచి చివరి వరకు ఆహ్లాదకరంగా నవ్వుకోవడం.. ఈ సినిమాకి హైలెట్గా నిలుస్తున్నాయి. యువతతో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా ఈరోజు నుంచి ఈ సినిమా చూడడం ప్రారంభిస్తే.. ఈ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర చిన్న సినిమాలలో పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడం ఖాయంలా కనిపిస్తోంది.
