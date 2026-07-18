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National Film Awards Live Updates: జాతీయ ఉత్తమ అవార్డులు.. ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ నటుడు ఎవరో తెలుసా?

72nd National Film Awards Live Updates: భారత ప్రభుత్వం సినీ పరిశ్రమకు చెందిన అత్యుత్తమ అవార్డులను ప్రకటించింది. 72వ జాతీయ ఉత్తమ అవార్డుల జాబితాను కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ నటుడు, వివిధ భాషాల్లో ఉత్తమ చిత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 18, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:40 PM IST
National Film Awards Live Updates: జాతీయ ఉత్తమ అవార్డులు.. ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ నటుడు ఎవరో తెలుసా?
Image Credit: 72nd National Film Awards Live Updates
18 July 2026 06:40 PM (IST)

72nd National Film Awards Live Updates.. 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రకటన

నాన్-ఫీచర్ ఫిల్మ్ కేటగిరీలో రెండు చిత్రాలకు 'స్పెషల్ జ్యూరీ మెన్షన్' అవార్డులు

హిందీ చిత్రం 'చోళ డోరా ఔర్ సుయి' (దర్శకులు జైమిన్ మోదీ, లోకేష్ ఘాయ్) ఎంపిక

మలయాళ చిత్రం 'భద్ర-కాళి నాటకం' (దర్శకుడు ఆనంద జ్యోతి)కి దక్కిన గౌరవం

18 July 2026 06:35 PM (IST)

ఢిల్లీలో ప్రకటన
72nd National Film Awards Live Updates.. న్యూఢిల్లీలో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు అవార్డుల జాబితాను విడుదల చేశారు. తెలుగు, తమిళ్‌, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, ఒడియా, బెంగాలీ ఇలా దాదాపు అన్నీ ప్రధాన భాషలకు సంబంధించిన చిత్రాలను పరిశీలించిన ప్యానల్‌ తుది అవార్డులను ప్రకటించింది. ఈ అవార్డుల్లో ఈసారి కూడా తెలుగు చిత్రాలు హవా కొనసాగించాయి. తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు అత్యధికంగా అవార్డులు లభించినట్లు తెలుస్తోంది.

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TAGS:
National Film Award
Raayan
National Best Film
Pa Paandi
Pushpa

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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