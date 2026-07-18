/National Film Awards Live Updates: జాతీయ ఉత్తమ అవార్డులు.. ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ నటుడు ఎవరో తెలుసా?

72nd National Film Awards Live Updates.. 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రకటన
నాన్-ఫీచర్ ఫిల్మ్ కేటగిరీలో రెండు చిత్రాలకు 'స్పెషల్ జ్యూరీ మెన్షన్' అవార్డులు
హిందీ చిత్రం 'చోళ డోరా ఔర్ సుయి' (దర్శకులు జైమిన్ మోదీ, లోకేష్ ఘాయ్) ఎంపిక
మలయాళ చిత్రం 'భద్ర-కాళి నాటకం' (దర్శకుడు ఆనంద జ్యోతి)కి దక్కిన గౌరవం
ఢిల్లీలో ప్రకటన
72nd National Film Awards Live Updates.. న్యూఢిల్లీలో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు అవార్డుల జాబితాను విడుదల చేశారు. తెలుగు, తమిళ్, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, ఒడియా, బెంగాలీ ఇలా దాదాపు అన్నీ ప్రధాన భాషలకు సంబంధించిన చిత్రాలను పరిశీలించిన ప్యానల్ తుది అవార్డులను ప్రకటించింది. ఈ అవార్డుల్లో ఈసారి కూడా తెలుగు చిత్రాలు హవా కొనసాగించాయి. తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు అత్యధికంగా అవార్డులు లభించినట్లు తెలుస్తోంది.
72nd National Film Awards Live Updates: భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు చెందిన అత్యున్నత పురస్కారాలను భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల జాబితాను కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసింది. భారతీయ సినీ రంగంలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అవార్డులను ప్రకటించింది. 2024వ సంవత్సరంలో విడుదలైన చిత్రాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం పురస్కారాలు ఇచ్చింది. జాతీయవ్యాప్తంగా ఎన్ని భాషలు, ఏయే చిత్రాలకు అవార్డులు లభించాయో తెలుసుకుందాం.