  • Bigg Boss Telugu 9 Finale LIVE: బిగ్‌బాస్‌ ఫైనల్‌ విజేత ఎవరు? లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇవే!

Bigg Boss Telugu 9 Finale LIVE: బిగ్‌బాస్‌ ఫైనల్‌ విజేత ఎవరు? లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇవే!

Bigg Boss Telugu Season 9 Grand Finale LIVE: తెలుగు ప్రేక్షకులకు వినోదం అందిస్తున్న బిగ్‌బాస్‌ 9వ సీజన్‌ నేటితో ముగియనుంది. అత్యంత ఉత్కంఠ కలిగిస్తున్న బిగ్‌బాస్‌లో ఎవరు విజేతగా నిలుస్తారో అనేది కొన్ని నిమిషాల్లో తెలియనుంది. టాప్‌ 5 ఫైనలిస్టులో ఉన్న వారిలో ఎవరు ట్రోఫీని అందుకున్నారో ఫైనల్‌ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 21, 2025, 09:46 PM IST

Live Blog

Bigg Boss Grand Finale LIVE: తెలుగు వినోద రంగంలో అత్యంత వినోదం అందిస్తున్న బిగ్‌బాస్‌ 9వ సీజన్‌ నేటితో ముగియనుంది. కామన్‌మ్యాన్‌.. సెలబ్రిటీస్‌ అని సరికొత్తగా ప్రారంభమైన ఈ సీజన్‌ ప్రేక్షకులకు అత్యంత వినోదం అందించింది. కామనర్స్‌, సెలబ్రిటీస్‌ మధ్య హోరాహోరీ పోరు జరగ్గా.. 105 రోజుల పాటు సాగిన రణరంగం ముగిసింది. హైదరాబాద్‌లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియో ఫైనల్‌కు సర్వం సిద్ధమైంది. టాప్‌ 5 ఫైనలిస్టులు ఇమ్మాన్యుయేల్‌, పడాల పవన్‌కల్యాణ్‌, తనూజ, సంజన గల్రానీ, డిమాన్‌ పవన్‌ ఉండగా.. వీరు ట్రోఫీ కోసం పోరాడుతున్నారు. ఫైనల్‌ కార్యక్రమం కోసం భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు జరిగాయి. ఫైనల్‌ కార్యక్రమంలో పలువురు సినీ తారలు తళుక్కుమన్నారు. అక్కినేని నాగార్జున వ్యాఖ్యాతగా శ్రీకాంత్‌, రోషన్‌, నిధి అగర్వాల్‌ తదితర సినీ నటులు కనిపించారు. ఆటపాటలతోపాటు వినోదం లభిస్తోంది.

21 December, 2025

  • 21:41 PM

    రూ.15 లక్షలు తీసుకున్న పవన్
    బిగ్‌బాస్‌ గ్రాండ్‌ ఫినాలెలో టాప్‌ 3లో ఉన్న డిమాన్‌ పవన్‌ హీరో రవితేజ తీసుకువచ్చిన డబ్బుకు టెంప్ట్‌ అయ్యాడు. రూ.15 లక్షలు పొందడంతో హౌస్‌ నుంచి బయటకు వచ్చాడు. పవన్‌ వెళ్లిపోవడంతో టాప్‌ 2లో పడాల పవన్‌ కల్యాణ్‌, తనూజ నిలిచారు. విజేతగా నిలిచేవారికి రూ.35 లక్షలు వస్తాయని హోస్ట్‌ నాగార్జున ప్రకటించారు.

  • 21:17 PM

    హౌస్‌లోకి రవితేజ
    బిగ్‌బాస్‌ గ్రాండ్‌ ఫినాలెలో మరోసారి మాస్‌ మహారాజు రవితేజ సందడి చేశారు. డింపుల్‌ హయాతి, ఆషికా రంగనాథ్‌తో కలిసి రవితేజ ఫినాలెలో పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు డింపుల్‌ హయాతి అదిరిపోయే డ్యాన్స్‌ ప్రదర్శన చేశారు. అనంతరం టాప్‌ 3లో ఒకరిని ఎలిమినేట్‌ చేసి తీసుకురావడానికి రవితేజ హౌస్‌లోకి వెళ్లాడు. నగదు డబ్బాతో కంటెస్టెంట్‌లను టెంప్ట్‌ చేసేందుకు రవితేజ రంగంలోకి దిగాడు. మరి ఎవరు డబ్బుల పెట్టె తీసుకుంటారో.. లేదంటో ఎవరు ఎలిమినేట్‌ అవుతారనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది.

  • 21:10 PM

    ఇమ్మాన్యుయేల్‌ ఎలిమినేట్‌
    గ్రాండ్‌ ఫినాలెలో టాప్‌ 4లో ఉన్న ఇమ్మాన్యుయేల్‌ ఎలిమినేట్‌ అయ్యాడు. బిగ్‌బాస్‌ 9వ సీజన్‌లో అత్యంత వినోదం అందించిన ఇమ్మాన్యుయేల్‌ ఎలిమినేట్‌ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. షో తొలి రోజు నుంచి వినోదం అందించిన ఇమ్మూ ఆఖరి రోజు బయటకు వచ్చాడు. ఇమ్మాన్యుయేల్‌ను ఎలిమినేట్‌ చేసి నవీన్‌ పొలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి బయటకు తీసుకువచ్చారు. టాప్‌ 3లో ఉంటాడనుకుంటే ఇమ్మాన్యుయేల్‌ ఎలిమినేట్‌ కావడం విస్మయానికి గురి చేసింది.

  • 20:58 PM

    నవీన్‌ పొలిశెట్టి, మీనాక్షి సందడి
    అనగనగా ఒకరోజు సినిమా బృందం బిగ్‌బాస్‌ గ్రాండ్‌ ఫినాలెలో సందడి చేశారు. హీరో నవీన్‌ పొలిశెట్టి, హీరోయిన్‌ మీనాక్షి చౌదరి డ్యాన్స్‌ చేశారు. వారికి సంబంధించిన సినిమా గ్లింప్స్‌ ప్లే చేశారు. అమ్మాయిల్లో అందమైన అమ్మాయి ఎవరు అని ప్రశ్నించగా.. అమ్మాయిలంటేనే అందం అని చెప్పి నవీన్‌ అందరి మనసులు కొల్లగొట్టాడు.
     

  • 20:36 PM

    బీబీ జోడీ షో జడ్జిల సందడి
    బీబీ జోడీ సీజన్‌-2 ప్రారంభం కానుండడంతో ఆ షో జడ్జిలు శేఖర్‌ మాస్టర్‌, హీరోయిన్లు శ్రీదేవి, సదా సందడి చేశారు. బిగ్‌బాస్‌ గ్రాండ్‌ ఫినాలెలో వారంతా ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. బీబీ జోడీ సీజన్‌కు సంబంధించిన ప్రొమో ప్రదర్శించారు. శ్రీదేవి, సదా డ్యాన్స్‌ ఎవరిది ఉత్తమం అని ప్రశ్నించడంతో శేఖర్‌ మాస్టర్‌ ఇరుక్కునపడ్డాడు.

  • 19:49 PM

    Bigg Boss Telugu 9 Finale LIVE Updates 

    Sanjana Galrani Eliminate: బిగ్‌బాస్‌ గ్రాండ్‌ ఫైనల్‌లో తొలి ఎలిమినేషన్‌ పూర్తయ్యింది. హౌస్‌లోకి వెళ్లిన సినీ నటుడు శ్రీకాంత్‌ సంజన ఎలిమినేట్‌ చేసి వచ్చారు. టాప్‌ 4లో పడాల పవన్‌ కల్యాణ్‌, ఇమ్మాన్యుయేల్‌, తనూజ, డిమాన్‌ పవన్‌ ఉన్నారు. తొలి వారమే ఎలిమినేట్‌ అవుతారనుకున్న సంజన గ్రాండ్‌ ఫైనల్‌ వరకు ఉండడం గమనార్హం. ఆమె చేష్టలు, ఆటలు.. మాటలు హౌస్‌లో రచ్చకు దారితీశాయి.

     

  • 19:47 PM

    మంగ్లీ సందడి

    బిగ్‌బాస్‌ గ్రాండ్‌ ఫైనల్‌లో తెలంగాణ గాయని మంగ్లీ సందడి చేశారు. ఇటీవల ట్రెండింగ్లో ఉన్న బాయిలోన బల్లి పలికే పాటను మంగ్లీ ఆడిపాడారు. ఈ పాట తెలంగాణతోపాటు సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. దీంతో పాటు మరికొన్ని పాటలు పాడి ప్రేక్షకులను అలరించారు. అంతకుముందు మంగ్లీపై హోస్ట్‌ నాగార్జున ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

  • 19:45 PM

    టీఆర్‌పీ రేటింగ్‌లో మొదటి స్థానం
    ఫైనల్‌ సందర్భంగా బిగ్‌బాస్‌లో మొత్తం కంటెస్టెంట్లు వేదికపైకి చేరారు. అందరితో మాట్లాడిన హోస్ట్‌ నాగార్జున ఎవరు గెలుస్తారని ప్రశ్నించారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో అభిప్రాయం చెప్పారు. బిగ్‌బాస్‌ 9వ సీజన్‌ టీఆర్‌పీ రేటింగ్‌లో మొదటి స్థానం సొంతం చేసుకుందని నాగార్జున ప్రకటించారు. బిగ్‌బాస్‌ చరిత్రలో ఈ సీజన్‌ తోపు అని తెలిపారు.

  • 19:30 PM

    తెలుగు బిగ్‌బాస్‌ 9వ సీజన్‌ టాప్‌ 5 ఫైనలిస్టులు వీరే!
    ఇమ్మాన్యుయేల్‌
    పడాల పవన్‌కల్యాణ్‌
    తనూజ
    సంజన గల్రానీ
    డిమాన్‌ పవన్‌

  • 19:29 PM

    ఫైనల్ వేళ తీవ్ర ఆంక్షలు
    బిగ్‌బాస్‌ ఫైనల్ దృష్ట్యా కృష్ణానగర్‌లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియో వద్ద తీవ్ర ఆంక్షలు విధించారు. గత సీజన్‌లో జరిగిన రచ్చ.. బీభత్సంతో ఎలాంటి ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు జరగకుండా పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు. బిగ్‌బాస్‌ విజేతను ఊరేగింపులు.. ఉత్సవాలు చేసుకోవడానికి అనుమతి లేదని తేల్చిచెప్పారు. బిగ్‌బాస్‌ నిర్వాహకులు కూడా కంటెస్టెంట్ల ప్రదర్శనలు లేవని స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

