Bigg Boss Grand Finale LIVE: తెలుగు వినోద రంగంలో అత్యంత వినోదం అందిస్తున్న బిగ్బాస్ 9వ సీజన్ నేటితో ముగియనుంది. కామన్మ్యాన్.. సెలబ్రిటీస్ అని సరికొత్తగా ప్రారంభమైన ఈ సీజన్ ప్రేక్షకులకు అత్యంత వినోదం అందించింది. కామనర్స్, సెలబ్రిటీస్ మధ్య హోరాహోరీ పోరు జరగ్గా.. 105 రోజుల పాటు సాగిన రణరంగం ముగిసింది. హైదరాబాద్లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియో ఫైనల్కు సర్వం సిద్ధమైంది. టాప్ 5 ఫైనలిస్టులు ఇమ్మాన్యుయేల్, పడాల పవన్కల్యాణ్, తనూజ, సంజన గల్రానీ, డిమాన్ పవన్ ఉండగా.. వీరు ట్రోఫీ కోసం పోరాడుతున్నారు. ఫైనల్ కార్యక్రమం కోసం భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు జరిగాయి. ఫైనల్ కార్యక్రమంలో పలువురు సినీ తారలు తళుక్కుమన్నారు. అక్కినేని నాగార్జున వ్యాఖ్యాతగా శ్రీకాంత్, రోషన్, నిధి అగర్వాల్ తదితర సినీ నటులు కనిపించారు. ఆటపాటలతోపాటు వినోదం లభిస్తోంది.