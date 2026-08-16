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భారీ చిత్రాలకు వరంగా మారుతున్న లెంగ్తీ రన్ టైమ్.. మూవీ ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత సక్సెస్..

Big Budget Movies:  ఒకపుడు సినిమాలకు రన్ టైమ్ ఎక్కువగా ఉండేది. రాను రాను ఎక్కువ నిడివి ఉంటే సినిమాలు చూడరనే అభిప్రాయం సినిమా వాళ్లలతో పాటు ప్రేక్షకుల్లో నెలకొంది. దీంతో రెండున్నర గంటల్లో సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. చాలా యేళ్లుగా అన్ని సినిమాలు ఇదే ఫార్ములాతో తెరకెక్కాయి. ఇపుడు మళ్లీ రూట్ ఛేంజ్ అయింది. సినిమా బాగుంటే సినిమా నిడివిని ఆడియన్స్ పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. అంతేకాదు మూవీ ఎంతపెద్దగా ఉంటే అంత సక్సెస్ సాధిస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 16, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:33 PM IST
భారీ చిత్రాలకు వరంగా మారుతున్న లెంగ్తీ రన్ టైమ్.. మూవీ ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత సక్సెస్..
Image Credit: Long Run Movies (File Photos/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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భారీ చిత్రాలకు వరంగా మారుతున్న లెంగ్తీ రన్ టైమ్.. మూవీ ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత సక్సెస్..
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