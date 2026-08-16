/భారీ చిత్రాలకు వరంగా మారుతున్న లెంగ్తీ రన్ టైమ్.. మూవీ ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత సక్సెస్..

Lengthi Movies: అవును తెలుగు, హిందీ సహా అన్ని ఇండస్ట్రీ వాళ్లు ఇపుడు ఎక్కువ నిడివితో సినిమాలను తెరకెక్కిస్తున్నారు. అలాంటి సినిమాల్లో బిగువైన కథ, కథనాలు ఉంటేనే ప్రేక్షకులు ఆయా సినిమాలను చూస్తారు. నేల విడిచి 3 గంటలు సినిమా తెరకెక్కిస్తే చూస్తారనుకుంటే పొరపడినట్టే. సినిమాలో కథ ప్రేక్షకులను ఇన్వాల్వ్ చేయగలిగాలి. చూస్తున్నంత సేపు అరే అపుడే అయిపోయిందా అనిపించేలా ఉంటే ఆయా సినిమాలను నెత్తిన పెట్టుకొని హిట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా యశ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘టాక్సిక్’ సినిమా రన్ టైమ్ మరోసారి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది.
కేజీెెఎఫ్ సిరీస్ తర్వాత టాక్సిక్..
కేజీఎఫ్ సిరీస్ తర్వాత యశ్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘టాక్సిక్’. లేడీ డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్ దాస్ ఈ సినిమాను కన్నడతో పాటు ఇంగ్లీష్లో ఏకకాలంలో చిత్రీకరించింది. ఈ సినిమాను హిందీ, తెలుగు సహా మిగతా భాషల్లో డబ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఓ రకంగా యశ్కు ఇది లిట్మస్ టెస్ట్ అని చెప్పాలి. ఈ సినిమాతో హిట్ కొడితే మాత్రం యశ్ ను ఆపడం ఎవరి తరం కాదు. ఒకవేళ ఫ్లాప్ అయితే మాత్రం సినిమా సెలెక్షన్స్ విషయంలో ఆచితూచి అడుగులు వేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
తాజాగా యశ్ ‘టాక్సిక్’ సినిమా 3 గంటల 14 నిమిషాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇప్పటికే సెన్సార్ వాళ్లు ఈ సినిమాకు ‘A’ సర్టిఫికేట్ జారీ చేశారు. అంతకు ముందు పుష్ప 2 రీ లోడెడ్ వెర్షన్ 3 గంటల 44 నిమిషాలుంది. ఇక యానిమల్ సినిమా ఏకంగా 3.2 నిమిషాలతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచింది. నాగార్జున, ధనుశ్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన ‘కుబేర’ సినిమా ఏకంగా 3 గంటల 2 నిమిషాల నిడివితో తెరకెక్కి మంచి విజయం సాధించింది.
దురంధర్ సిరీస్..
ఇక ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దురంధర్’ రెండు భాగాలు కూడా 3 గంటలకు పైగా ఉండి ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠతకు గురి చేసింది. దురంధర్ 1 రన్ టైమ్ 3.32 నిమిషాలు ఉంటే.. దురంధర్ 2 నిడివి ఏకంగా 3.49 నిమిషాలు ఉండటం విశేషం. ఈ రెండు చిత్రాలు ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలవడం విశేషం. మొత్తంగా కంటెంట్ బాగుంటే.. నిడివిని పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు ప్రేక్షకులు. మరి టాక్సిక్ ప్రేక్షకులను బోర్ కొట్టించుకుండా.. 3 గంటలకు పైగా థియటర్స్లో కూర్చోబెట్టే కంటెంట్ ఉందా లేదా అనే విషయం ఈ సినిమా రిలీజ్తో తేలిపోనుంది.
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