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తెలుగు సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత పొడువైన టైటిల్‌‌తో మూవీ.. ఈ నెల 18న విడుదల..

Ee Paata Korinavaaru Nemalipalem Nundi Rama Jyotsna Nandu Murali Kabir Dhol Ravi Modalaguvaru: ‘ఆ నలుగురు’, ‘మధుమాసం’, ‘అందరి బంధువయా’, “ఇదీ సంగతి” ‘ఆటగదరా శివా’ తదితర సినిమాలతో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు చంద్ర సిద్ధార్ధ్.  తాజాగా రూపొందించిన చిత్రం ‘ఈ పాట కోరినవారు నెమలిపాలెం నుండి రమ, జ్యోత్స్న నందు మురళి కబీర్ ఢోల్ రవి మొదలగువారు’. దీనికి ఉప శీర్షిక ‘ఎ ఫర్‌బిడెన్ రాగ ఫ్రమ్ ఎ ఫర్‌బిడెన్ సాగా’. ఫిల్మోత్సవ్ బ్యానర్‌పై ఆయనే సొంతగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ నెల 18 నుంచి ఈ సినిమా విడుదల కాబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 05, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 04:05 PM IST
తెలుగు సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత పొడువైన టైటిల్‌‌తో మూవీ.. ఈ నెల 18న విడుదల..
Image Credit: Nemalipalem (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలుగు సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత పొడువైన టైటిల్‌‌తో మూవీ.. ఈ నెల 18న విడుదల..
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