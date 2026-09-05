Longest Title: చంద్ర సిద్ధార్ధ దర్శక, నిర్మాతగా తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘ఈ పాట కోరినవారు నెమలిపాలెం నుండి రమ, జ్యోత్స్న నందు మురళి కబీర్ ఢోల్ రవి మొదలగువారు’. ప్రముఖ దర్శక రచయిత మదన్ ఈ చిత్రానికి కథను అందించడం విశేషం. హర్ష హీరోగా పరిచయమవుతున్నాడు. ఈ మూవీలో అమైరా గోస్వామి, సుజనా రెడ్డి, ఇనాయా సుల్తానా, రవివర్మ, అశోక్వర్ధన్, రేఖా నిరోషా తదితరులు ఇతర లీడ్ రోల్స్లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 18న ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
‘ఆ నలుగురు’ చిత్రంతో మానవ అనుబంధాలు, భావోద్వేగాలను తెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించి అందరి మన్ననలు అందుకున్నాడు చంద్ర సిద్ధార్థ్, ఈసారి ఆధునిక థ్రిల్లర్ నేపథ్యంతో మరో భిన్నమైన చిత్రం ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నాడు. ఇది మొట్ట మొదటి మిస్టరీ మ్యూజికల్ నేపథ్య సినిమా. సంగీతం, ధ్వని, మానవ మెదడు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని స్టోరీలో కీలకంగా ఉండబోతుంది. సౌండ్ థెరపీ, బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్, జ్ఞాపకాలు, అపరాధ భావన వంటి అంశాలను మిస్టరీ కథనంతో ఈ చిత్రం ఉండబోతుంది.
ఈ సందర్భంగా దర్శక నిర్మాత చంద్ర సిద్ధార్థ్ మాట్లాడుతూ.. భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే అత్యంత పొడవైన టైటిల్తో రాబోతున్న చిత్రం ఇది. నా స్నేహితుడైన మదన్ తో ఈ కథను సినిమాగా చేద్దామనుకున్నాము. ఇది మదన్ చనిపోయే ముందు చివరిగా ప్లాన్ చేసిన సినిమా. నేను అప్పట్లో మదన్ కథతోనే ‘ఆ నలుగురు’ సినిమా తెరకెక్కించాను. ఈ సినిమా కథ విషయానికి వస్తే, ప్రతి రోజూ రాత్రి సరిగ్గా పదిన్నర గంటలకు ఓ రేడియో స్టేషన్ నుంచి ఒకే పాట ప్రసారమవుతూ వుంటుంది. నెమలిపాలెం నుండి రమ, జ్యోత్స్న, నందు, మురళి, కబీర్, ఢోల్ రవి మొదలగువారు ఈ పాటను కోరుతూ వుంటారు. అందుకే ఈ సినిమాకి ‘నెమలిపాలెం నుండి రమ, జ్యోత్స్న, నందు, మురళి, కబీర్, ఢోల్ రవి మొదలగువారు’ అనే టైటిల్ పెట్టినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. అసలు వారు ఎవరు ఎందుకు ఈ పాటను కోరుతున్నారు. అదే సమయంలో ఈ సాంగ్ ఎందుకు వస్తుంటుందినే తెరపై చూడాల్సిందే అంటున్నారు.
ధ్వని, న్యూరోసైన్స్, జ్ఞాపకాలు, అపరాధ భావన, లవ్ వంటి అంశాలను మేళవిస్తూ రూపొందిన ఈ హై-కాన్సెప్ట్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులకు డిఫరెంట్ అనుభూతిని అందించడానికి ప్రయోగాత్మకంగా చేసిన ప్రయత్నం అని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ చిత్రంలో సంగీతానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత వుంది. ఇందులో నాలుగు పాటలున్నాయి. జే రెక్స్ మ్యూజిక్ అందిస్తోంది. ఈ నెల 18న ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నట్టు తెలిపారు.
హర్ష, అమైరా గోస్వామి, సుజనా రెడ్డి, ఇనాయా సుల్తానా, రవివర్మ అనిరుధ్ శ్రీవాస్తవ, అశోక్వర్ధన్, రేఖా నిరోషా, సన్నీ, గిరి తదితరులు నటించారు. ఈ చిత్రానికి కథను మదన్ అందించారు. జేరేక్స్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. పాటలు: చంద్ర సిద్ధార్థ్, మాటలు: పులగం చిన్నారాయణ, ఆర్ట్: అంజి కొయ్యల అందిస్తున్నారు. సామ్ సుప్రీత్ మాటలు అందిస్తున్నారు. ఎడిటింగ్: బొబ్బిలి భానుప్రకాశ్ అందిస్తున్నారు. గిరిధర్, సహ నిర్మాతలు: అగస్త్య మంజు, సాగర్, మహి, సమర్పణ: వై.వి.సత్యనారాయణ రాజు, నిర్మాత - స్క్రీన్ ప్లే - దర్శకత్వం: చంద్ర సిద్ధార్థ్.
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