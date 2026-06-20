Maa Inti Bangaaram World Wide 1st Box Office Collections: సామ్ సినిమా విడుదలై దాదాపు మూడేళ్లు కావొస్తోంది. మధ్యలో ‘శుభం’ సినిమాలో కాసేపు అలా కనిపించి మురిపించింది. తాజాగా నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమాలో సామ్.. మాస్ హీరో లెవల్లో ఫైట్స్ చేసి మాస్ ఆడియన్స్ను కూడా ఆకట్టుకుంది. ఒకప్పుడు విజయశాంతి లేడీ అమితాబ్గా మాస్ ఆడియన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఇపుడు సమంత.. ఈ రేంజ్లో ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేయడం విశేషం.
ఇక సమంత గత రెండు చిత్రాలు పెద్దగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మెప్పించలేకపోయాయి. ‘ఖుషీ’, ‘శాకుంతలం’ సినిమాలు పెద్దగా నడవలేదు. అటు సీటాడెల్ వెబ్ సిరీస్తో పలకరించింది. ఆ తర్వాత దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో పెళ్లి తర్వాత ఆయన కథ అందించిన ఈ సినిమాతో ‘సమంత’ మాస్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ ప్లస్ ఫస్ట్ డే కలిపి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 7 కోట్ల షేర్ (రూ.13 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఓ లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీకి ఈ రేంజ్ వసూళ్లు దక్కడం మాములు విషయం కాదంటున్నారు.
ఈ రోజు స్డడీగా వసూళ్లు..
ఈ రోజు శనివారం ఈ సినిమాకు మంచి వసూళ్లే వస్తున్నాయి. రేపు ఆదివారం ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర కుమ్మేయడం పక్కా అని చెప్పొచ్చు. మొత్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు ఓవర్సీస్లో ఓన్ రిలీజ్ చేసుకున్న ఈ సినిమా హిట్ కొట్టాలంటే రూ. 12కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. ఈ రోజు, రేపటితో ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక ఈ సినిమా డిజిటల్ రైట్స్ .. రూ. 32 కోట్లు.. శాటిలైట్, మిగతా అన్ని హక్కులు కలిపి రూ. 15 కోట్లకు అమ్ముడు పోయినట్టు సమాచారం. ఈ రకంగా ఈ సినిమా రూ. 43 కోట్ల నాన్ థియేట్రికల్ ప్రాఫిట్స్ను సొంతం చేసుకోవడం విశేషం.
బుక్ మై షోలో ‘మా ఇంటి బంగారం’ ట్రెండింగ్..
తాజాగా విడుదలైన ‘మా ఇంటి బంగారం’ తొలి రోజు బుక్ మై షోలో 151000 పైగా టికెట్స్ సోల్డ్ అయి అందరిని ఆశ్చర్యపరించింది. ఓ మాస్ హీరో లెవల్లో సమంత సినిమాకు మొదటి రోజు డీసెంట్ వసూళ్లు దక్కడం ఆమె స్టార్ స్టామినా ఏంటో తెలిపింది. మొత్తంగా లేడీ ఓరియంటెడ్.. అతడు, జల్సా సినిమాల మాదిరి ఉందనే టాక్ ఉంది. ఈ సినిమాలో హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య లవ్ ఎలా మొదలై .. పెళ్లి చేసుకున్నారనే విషయంతో పాటు తన స్నేహితురాలు .. ఇంట్లో చెప్పకుండా సామ్కు వంటల్లో సాయం వంటి సీన్స్ లాజిక్కు అసలు అందవు. కానీ మహిళా ప్రేక్షకులతో పాటు మాస్ ఆడియన్స్ ఇవేమి పట్టించుకోకుండా క్లీన్ ఫ్యామిలీ సస్పెన్స్ యాక్షన్ ఎంటర్టేనర్గా ఉండటంతో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఈ సినిమాకు క్యూ కడుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి మాయ చేస్తుందో చూడాలి.
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