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Maa Inti Bangaaram 1st Day WW Collections:సమంత మాస్ రచ్చ.. స్టార్ హీరోల రేంజ్‌లో మా ఇంటి బంగారం ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్..

Maa Inti Bangaaram 1st Day WW Collections: సమంత హీరోయిన్‌గా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘మా ఇంటి బంగారం’. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. పూర్తిగా లేడీ మాస్ ఓరియంటెడ్ మూవీగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా శుక్రవారం విడుదలై మంచి టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే బాక్సాఫీస్ దగ్గర గత్తర లేపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 20, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:22 PM IST
Maa Inti Bangaaram 1st Day WW Collections:సమంత మాస్ రచ్చ.. స్టార్ హీరోల రేంజ్‌లో మా ఇంటి బంగారం ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్..
Image Credit: Maa Inti Bangaaram 1st Day Box Office Collections (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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సమంత మాస్ రచ్చ.. స్టార్ హీరోల రేంజ్‌లో మా ఇంటి బంగారం ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్..
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