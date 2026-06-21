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Maa Inti Bangaaram 2nd Day collections: రెండో రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘మా ఇంటి బంగారం’ ఊహకందని ఊచకోత..

Maa Inti Bangaaram 2nd Day collections: సమంత హీరోయిన్‌గా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘మా ఇంటి బంగారం’. ‘ఓ బేబి’ సినిమా తర్వాత సామ్, నందిని రెడ్డి కలయికలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై ముందు నుంచి అంచనాలున్నాయి. దానికి తగ్గట్టు పాజిటివ్ టాక్‌తో ఈ సినిమా వసూళ్ల పరంగా కుమ్మేస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 21, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:09 PM IST
Maa Inti Bangaaram 2nd Day collections: రెండో రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘మా ఇంటి బంగారం’ ఊహకందని ఊచకోత..
Image Credit: Maa Inti Bangaaram (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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