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Maa Inti Bangaaram 3rd Day collections: సమంత.. అసలు సిసలు బాక్సాఫీస్ బంగారం..

Maa Inti Bangaaram 3rd Day collections:  నాగ చైతన్యతో విడాకుల తర్వాత హీరోయిన్‌గా  సమంత పని అయిపోయిందన్న వాళ్లకు ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమాతో గట్టి సమాధామనే ఇచ్చింది. సాధారణంగా హీరోలు ఒకటి రెండు ఫ్లాపుల తర్వాత ఒక్క హిట్‌తో మళ్లీ బ్యాక్ బౌన్స్ అవుతారు. కానీ సమంత కూడా అదే తరహాలో గోడకు కొట్టిన బంతిలా కథానాయికగా సత్తా చాటుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 22, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:15 AM IST
Maa Inti Bangaaram 3rd Day collections: సమంత.. అసలు సిసలు బాక్సాఫీస్ బంగారం..
Image Credit: Maa Inti Bangaaram 3rd Day Collections (Movie Posers/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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