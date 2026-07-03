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Maa Inti Bangaaram: సమంత మా ఇంటి బంగారం డిలీటెడ్ సీన్స్ వీడియో వైరల్.. సెట్స్‌లో నవ్వులు పూయించిన బ్లూపర్స్!

Maa Inti Bangaaram:సమంత నటించిన 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా నుంచి డిలీటెడ్ సీన్స్, బ్లూపర్స్ వీడియోను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన సరదా సంఘటనలు, సమంత ఫన్నీ మూమెంట్స్‌తో కూడిన ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 03, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:58 PM IST
Maa Inti Bangaaram: సమంత మా ఇంటి బంగారం డిలీటెడ్ సీన్స్ వీడియో వైరల్.. సెట్స్‌లో నవ్వులు పూయించిన బ్లూపర్స్!
Image Credit: Maa Inti Bangaaram(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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