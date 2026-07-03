Maa Inti Bangaaram: సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం భారీ వసూళ్లతో ముందుకు సాగుతుండగా, ఇప్పుడు చిత్ర బృందం అభిమానుల కోసం ప్రత్యేక వీడియోను విడుదల చేసింది. ఇందులో సినిమాలో కనిపించని డిలీటెడ్ సీన్స్తో పాటు షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన సరదా సంఘటనలు, బ్లూపర్స్ను చూపించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఈ వీడియోలో సమంతతో పాటు నటీనటులు, దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి షూటింగ్ సమయంలో ఎంత సరదాగా గడిపారో కనిపిస్తోంది. సినిమాలో సీరియస్ పాత్రలో కనిపించిన సమంత, కెమెరా ఆఫ్ అయిన తర్వాత మాత్రం అందరితో నవ్వుతూ, జోకులు వేస్తూ కనిపించడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.
యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ సమయంలో జరిగిన చిన్న చిన్న పొరపాట్లు, డైలాగులు చెప్పే సమయంలో నవ్వులు ఆపుకోలేకపోయిన సందర్భాలు, మళ్లీ టేక్లు తీసిన క్షణాలు ఈ వీడియోలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. కొన్ని సీన్లు సినిమాలో చోటు దక్కకపోయినా, ఇప్పుడు ఈ వీడియో ద్వారా ప్రేక్షకులు వాటిని చూసే అవకాశం పొందారు.
చిత్ర బృందం ఈ వీడియోను విడుదల చేస్తూ, పెద్ద తెరపై సినిమా చూస్తే మరింత వినోదాన్ని ఆస్వాదించవచ్చని తెలిపింది. ఈ వీడియో విడుదలైన కొద్ది గంటల్లోనే అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ చేస్తున్నారు. సమంత సహజమైన నవ్వులు, ఆమె సరదా ప్రవర్తన అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయని అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
ఇక 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా ఇప్పటికే మహిళా ప్రధాన చిత్రాల్లో కొత్త రికార్డులు నమోదు చేస్తోందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కథ, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, సమంత నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆమె పోషించిన పాత్రలో భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ రెండింటినీ సమతూకంగా చూపించడంతో ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.
సినిమాలో గుల్షన్ దేవయ్య, దిగంత్ మంచాలే తదితరులు కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. బ్లూపర్స్ వీడియోలో వీరి మధ్య జరిగిన సరదా సంఘటనలు కూడా ప్రేక్షకులను నవ్విస్తున్నాయి. షూటింగ్ సమయంలో అందరూ కలిసి సరదాగా గడిపిన క్షణాలు వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ వీడియో విడుదలతో సినిమాపై మరోసారి ఆసక్తి పెరిగింది. ఇప్పటికే సినిమా చూడని వారు కూడా ఈ బ్లూపర్స్ చూసిన తర్వాత థియేటర్లకు వెళ్లాలని భావిస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. మొత్తంగా 'మా ఇంటి బంగారం' డిలీటెడ్ సీన్స్, బ్లూపర్స్ వీడియో అభిమానులకు మరో ప్రత్యేక కానుకగా మారింది. ఇది సినిమాపై మరింత చర్చకు దారితీస్తూ, ప్రేక్షకులను మరోసారి థియేటర్ల వైపు ఆకర్షిస్తోంది.
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