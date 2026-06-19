Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Maa Inti Bangaram Review: సమంత కమ్‌బ్యాక్ మూవీ.. హిట్ కొట్టిందా?

Maa Inti Bangaram Review: సమంత కమ్‌బ్యాక్ మూవీ.. హిట్ కొట్టిందా?

Maa Inti Bangaram Review and Rating:సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మా ఇంటి బంగారం సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌లో గుల్షన్ దేవయ్య, గౌతమి, దిగంత్, శ్రీముఖి కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రచార చిత్రాలు, పాటలు సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచాయి. మరి ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకుందా? సమంతకు మరో విజయాన్ని అందించిందా? కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంది? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 19, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:57 AM IST
Maa Inti Bangaram Review: సమంత కమ్‌బ్యాక్ మూవీ.. హిట్ కొట్టిందా?
Image Credit: Maa Inti Bangaram Review and Rating(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maa Inti Bangaram Review: సమంత కమ్‌బ్యాక్ మూవీ.. హిట్ కొట్టిందా?
Maa Inti Bangaram Review4 min ago
2
TTD Latest News8 min ago
3
ap ssc supply results30 min ago
4
Venus Transit 202634 min ago
5
Kajal Aggarwal36 min ago