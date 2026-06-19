Maa Inti Bangaram Rating:
కథ
స్వర్ణ (సమంత) తన గతాన్ని దాచిపెట్టి సాధారణ కుటుంబ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటుంది. అయితే ఆమె గతానికి సంబంధించిన కొన్ని సంఘటనలు మళ్లీ ఆమె జీవితంలోకి రావడంతో కుటుంబం పెద్ద సమస్యలో చిక్కుకుంటుంది. తన కుటుంబాన్ని ఆ ప్రమాదం నుంచి స్వర్ణ ఎలా కాపాడింది? ఆమె గతంలో ఏమి జరిగింది? అనే అంశాల చుట్టూ కథ సాగుతుంది.
నటీనటులు పర్ఫామెన్స్ , టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు
సమంత సినిమా మొత్తాన్ని తన భుజాలపై మోసింది. కుటుంబానికి అంకితమైన మహిళ పాత్రలో ఆమె సహజంగా కనిపించింది. స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. గుల్షన్ దేవయ్య, దిగంత్ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. గౌతమికి పెద్దగా ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్ర దక్కలేదు.
సమంత స్నేహితురాలి పాత్రలో నటించిన మంజూష మంచి నటన కనబరిచింది. ఆమెతో సమంతకు మధ్య వచ్చే కామెడీ సన్నివేశాలు బాగా నవ్విస్తాయి.
సంతోష్ నారాయణన్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం సినిమాకు ప్రధాన బలం. కొన్ని సాధారణ సన్నివేశాలను కూడా బీజీఎం మరింత మెరుగ్గా చూపించింది. ఓం ప్రకాశ్ సినిమాటోగ్రఫీ కథకు తగ్గట్టుగా ఉంది. నిర్మాణ విలువలు కూడా బాగున్నాయి.
విశ్లేషణ
సినిమా మొదటి భాగం నెమ్మదిగా ప్రారంభమైనప్పటికీ కొన్ని కామెడీ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేస్తాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యులను ఆకట్టుకునేందుకు సమంత చేసే ప్రయత్నాలు వినోదాన్ని పంచుతాయి.
అయితే కథలో కీలకమైన ఫ్లాష్బ్యాక్ ఎపిసోడ్ ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేదు. స్వర్ణ గతం చుట్టూ ఉండాల్సిన ఆసక్తి, ఉత్కంఠ పెద్దగా కనిపించదు. రెండో భాగంలో కథ ముందే ఊహించగలిగేలా సాగుతుంది. యాక్షన్ సన్నివేశాలు కూడా పెద్దగా ఆకట్టుకోవు. విలన్ ట్రాక్ బలహీనంగా ఉండటం మరో మైనస్.
అయినప్పటికీ కొన్ని సరదా సన్నివేశాలు, కుటుంబ భావోద్వేగాలు సినిమాను పూర్తిగా బోరింగ్గా మారనివ్వవు.
తీర్పు
మా ఇంటి బంగారం కొత్తదనం లేని సాధారణ కుటుంబ కథ. సమంత నటన, కామెడీ ట్రాక్, నేపథ్య సంగీతం సినిమాను నిలబెట్టాయి. పెద్ద అంచనాలు లేకుండా వెళితే ఒకసారి కుటుంబంతో కలిసి చూడగలిగే చిత్రం.
రేటింగ్ : 2.75/5
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