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Maa Inti Bangaram Review: మా ఇంటి బంగారం రివ్యూ…సమంత మ్యాజిక్ మళ్లీ పనిచేసిందా?

Maa Inti Bangaram First Review:టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా చిత్రం ‘మా ఇంటి బంగారం’ జూన్ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్, పాటలు ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచగా, సినిమాపై మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 18, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:55 PM IST
Maa Inti Bangaram Review: మా ఇంటి బంగారం రివ్యూ…సమంత మ్యాజిక్ మళ్లీ పనిచేసిందా?
Image Credit: maa inti bangaram review(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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