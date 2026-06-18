/Maa Inti Bangaram Review: మా ఇంటి బంగారం రివ్యూ…సమంత మ్యాజిక్ మళ్లీ పనిచేసిందా?

Maa Inti Bangaram First Review: మా ఇంటి బంగారం చిత్రానికి ప్రముఖ దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమాలు మంచి విజయాలను అందుకోవడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్పై కూడా అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ముఖ్యంగా ఇది సమంత నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా రూపొందిన తొలి చిత్రం కావడంతో ప్రత్యేకంగా చర్చనీయాంశమైంది.
‘మా ఇంటి బంగారం’ ఒక కుటుంబ కథా నేపథ్యంతో రూపొందిన ఎంటర్టైనర్గా తెలుస్తోంది. ఇందులో సమంతతో పాటు శ్రీముఖి, లక్ష్మి, గౌతమి, గుల్షన్ దేవయ్య, మంజూష తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఇటీవల సెన్సార్ కార్యక్రమాలు పూర్తిచేసుకున్న ఈ చిత్రానికి యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ లభించింది. సినిమా నిడివి సుమారు 2 గంటల 34 నిమిషాలుగా ఉంది. ఇక సెన్సార్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫస్ట్ రివ్యూ బట్టి.. సినిమా కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ చిత్రంలా ఉంది అని.. అలానే ఎక్కడ బోర్ కొట్టకుండా ఆకట్టుకుంది అని అన్నారని తెలుస్తుంది.
సినిమా కథ విషయానికి వస్తే, ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో కొత్త కోడలిగా అడుగుపెట్టిన మహిళ జీవితం చుట్టూ కథ తిరుగుతుందని సమాచారం. మొదటి భాగంలో కుటుంబ సంబంధాలు, సరదా సంఘటనలు, భావోద్వేగ క్షణాలు కనిపిస్తాయని తెలుస్తోంది. అయితే కథ ముందుకు సాగేకొద్దీ అనుకోని సంఘటనలు చోటుచేసుకుని కథలో పెద్ద మలుపు వస్తుందని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
ఇక రెండో భాగంలో సమంత పాత్ర మరింత శక్తివంతంగా కనిపిస్తుందని అంటున్నారు. తన కుటుంబం, గౌరవం కోసం పోరాడే మహిళగా ఆమె నటన ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని సమాచారం. ముఖ్యంగా ఇంటర్వెల్కు ముందు మరియు క్లైమాక్స్లో వచ్చే సన్నివేశాలు సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలుస్తాయని టాక్ వినిపిస్తోంది.
సమంత కెరీర్లో ఇది 31వ చిత్రం కావడం కూడా విశేషం. ఇప్పటికే ఆమె ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలతో ప్రేక్షకుల ప్రేమను పొందారు. ఇప్పుడు ‘మా ఇంటి బంగారం’తో మరోసారి బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయాన్ని అందుకుంటారా అనే ఆసక్తి అందరిలో కనిపిస్తోంది.
అయితే సినిమా అసలు ఫలితం ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే విడుదల వరకు వేచి చూడాల్సిందే. ప్రేక్షకుల స్పందన ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి సినీ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
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