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Maa Inti Bangaram Twitter Review: సమంత బంగారం మెరిసిందా.. ప్రేక్షకుల తీర్పు ఇదే

Maa Inti Bangaram Twitter Review:సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా చిత్రం మా ఇంటి బంగారం ఈరోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌పై విడుదలకు ముందే మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే అమెరికాలో ప్రీమియర్ షోలు పూర్తికావడంతో సోషల్ మీడియాలో ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 19, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:04 AM IST
Maa Inti Bangaram Twitter Review: సమంత బంగారం మెరిసిందా.. ప్రేక్షకుల తీర్పు ఇదే

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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