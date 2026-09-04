/‘మా రాముడు అందరివాడు’ మూవీ రివ్యూ.. మెప్పించిందా..!

Maa Ramudu Andarivadu Review Rating Public Talk: ‘మా రాముడు అందరివాడు’ అనే టైటిల్తోనే ఈ సినిమాపై పాజిటివ్ వైబ్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. ఇప్పటికే ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా ఏ మేరకు అందుకుందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
గోదావరి జిల్లాలోని ఓ వైపు గ్రామంలో రౌడీయిజంతో గ్రామస్తులను భయపెడుతూ ఎమ్మెల్యే స్థాయికి ఎదుగుతాడు వరదరాజులు (అనుముల లక్ష్మణరావు). మరోవైపు గ్రామంలో అందరి బాగోగులు చూసుకుంటూ అక్కడి ప్రజల్లో దేవుడులాంటి మనిషి అనిపించుకునే రైతు సత్యం (పల్లాకొండ శ్రీరామ్) మరోవైపు. ఇక సత్యం కుమారుడు రాముడు (పల్లాకొండ శ్రీరామ్)కు తండ్రి అంటే ఆరోప్రాణం. అయితే ఊరిలో పరిస్థితులు అతన్ని నక్సలిజం వైపు అడుగులు వేసేలా చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో వరదరాజులు కొడుకు .. ఊరిలో దైవంలా కొలిచే సత్యంను చంపుతారు. తండ్రి మరణంతో ఊరికి తిరిగొచ్చిన రాముడు.. తన తండ్రి ఆశయాలను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. తన తండ్రిని చంపిన వాళ్లపై ఎలా ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడు. చివరగా ఊరిని ఎలా బాగు చేసి అందరివాడు అనిపించుకున్నాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు యద్దనపూడి మైకిల్ ఈ సినిమా కథను గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రాజకీయాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కించాడు. అందులో ఓ దుర్మార్గుడైన రాజకీయ నాయకుడు. అతన్ని ఎదిరించే ఓ సామాన్య రైతు. అతని కుమారుడు సమాజంలో జరగుతున్న అన్యాయాలను సహించలేక నక్సల్ బాట పట్టడం. ఈ క్రమంలో ప్రత్యర్ధులను ప్రజలకు మంచి చేస్తోన్న తండ్రిని హతమార్చడం .. ఆ తర్వాత నక్సల్ ఉద్యమం ఊర్లో అడుగుపెట్టిన హీరో.. ప్రత్యర్ధులపై పగ ప్రతీకారం ఎలా తీర్చుకున్నాడు. అదే సమయంలో ఊరిని దుష్టులను రక్షించడం అనే కాన్సెప్ట్ ఎన్నో సినిమాల్లో చూసిందే అయినా.. దర్శకుడు ఈ కథను చెప్పిన విధానం బాగుంది. అంతా కొత్త నటీనటులు కావడంతో ప్రేక్షకులకు ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది. హీరోలోని మాస్ యాంగిల్ను చూపెట్టడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు.
కథలో ట్విస్టులు రొటీన్గా ఉన్నా.. అది ప్రేక్షకులను అలరించేలా చూపెట్టడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. కెమెరామెన్ పనితనం బాగుంది. గోదావరి పల్లె అందాలను చూపించిన విధానం బాగుంది. గ్రామీణ వాతావరణం సహజ సిద్ధంగా ఉంది. రొటీన్ పగ, ప్రతీకారం నేపథ్యంలో వచ్చినా..గ్రామీణ నేపథ్యంలోని మాస్ అంశాలు ప్రేక్షకులను కదిలించేలా ఉండటం విశేషం.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
తండ్రీ కొడుకులుగా పల్లాకొండ శ్రీరామ్ రెండు విభిన్న పాత్రల్లో నటించిన విధానం బాగుంది. సత్యం పాత్రలో హుందాతనం.. రాముడి మాస్ యాక్షన్ కలబోతగా తన యాక్టింగ్తో పర్వాలేదనిపించాడు. కొన్ని సన్నివేశాల్లో మరింత రాటుతేలాల్సి ఉంది. విలన్ పాత్రలో అనుమలు లక్ష్మణ రావు తనదైన క్రూరత్వాన్ని ప్రదర్శించాడు. అతని కుమారుడు కూడా విలన్గా సెట్ అయ్యాడు. మిగిలిన నటీనటులు సోసోగా నటించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘మా రాముడు అందరివాడు’.. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే మాస్ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా..
రేటింగ్: 2.75/5
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