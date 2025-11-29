English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Zee Telugu: మామ, అల్లుడి అనుబంధంగా 'మామన్' సినిమా.. ఈ ఆదివారం సా. 6 గంటలకు మీ జీ తెలుగులో!

Maaman Cinema: తమిళంలో మంచి ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామాగా పేరు తెచ్చుకున్న మామన్ సినిమా.. జీ తెలుగులో ఈ ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రసారం కానుంది. మామ అల్లుడి అనుబంధం కథాంశంతో మనసుకు హత్తుకునే సీన్లతో సాగే ఈ సినిమాలో.. సూరి, ఐశ్వర్య లక్ష్మి జంటగా నటించారు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 29, 2025, 04:29 PM IST

Maaman Cinema Tv Premiere On Zee Telugu: ఓటీటీలో సినిమాలు రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మళ్లీ స్మాల్ స్క్రీన్‌పై టీవీ ప్రీమియర్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో తెలుగు ప్రేక్షకులకు అంతులేని వినోదం అందించే జీ తెలుగు.. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాలను రిలీజ్ చేస్తోంది. ఇక ఈ ఆదివారం జీ తెలుగు మరో సరికొత్త సినిమాతో మీ ముందుకు రాబోతోంది. భావోద్వేగాల సమాహారంగా థియేటర్, ఓటీటీలో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గా నిలిచిన మామన్ సినిమాను వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్గా అందిస్తోంది. 

కోలీవుడ్ నటుడు సూరి, ఐశ్వర్య లక్ష్మి జంటగా నటించిన సూపర్ హిట్ సినిమా మామన్. ఈ సినిమా కథ విషయానికొస్తే.. ఇన్బా(సూరి) కుటుంబమే ప్రధానంగా సాగుతుంది. ఇన్బా అక్క గిరిజ(స్వాసిక)కు పెళ్లైన పదేళ్ల తర్వాత నీలన్ అలియాస్ లడ్డు(ప్రగీత్ శివన్) పుడతాడు. పుట్టినప్పటి నుంచి లడ్డు ఇన్బా దగ్గరే ఎక్కువగా ఉంటాడు. ఇన్బా.. ఒక గైనకాలజిస్ట్ అయిన రేఖ (ఐశ్వర్య లక్ష్మి)ను పెళ్లి చేసుకుంటాడు.

ఇక వీరి పెళ్లి తర్వాత పరిస్థితి అంతా మారిపోతుంది. భార్యతో ఒంటరిగా గడపాల్సిన సమయం కూడా లడ్డుతోనే గడిపేస్తున్న ఇన్బాను చూసి రేఖకు అసహనం కలుగుతుంది. పెళ్లి తర్వాత లడ్డు వల్ల ఇన్బా, రేఖల మధ్య ఎందుకు గొడవలు జరిగాయి..?  ఆ గొడవలను ఇన్బా ఎలా పరిష్కరించాడు..?  లడ్డు, ఇన్బాల బంధాన్ని రేఖ అర్థం చేసుకుంటుందా..? అనే ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ తెలియాలంటే.. ఈ ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు జీ తెలుగులో ప్రసారమయ్యే ‘మామన్’ సినిమా చూడాల్సిందే!

ప్రశాంత్ పాండియరాజ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాలో కమెడియన్ గా పేరుగాంచిన సూరి హీరోగా నటించగా, ఐశ్వర్య లక్ష్మి హీరోయిన్‌గా, స్వాసిక, ప్రగీత్ శివన్, రాజ్‌కిరణ్, విజి చంద్రశేఖర్, బాబా మాస్టర్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. భావోద్వేగాలు, వినోదంతో ఆద్యంతం అలరించే ఈ సినిమాను మీరూ మిస్ కాకుండా చూసేయండి. జీ తెలుగులో మాత్రమే కాకుండా జీ5లో మామన్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో మామన్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. కాబట్టి, అటు జీ తెలుగు టీవీ ఛానెల్‌లో మరోవైపు జీ5 ఓటీటీలో మామన్ మూవీని చూసేయొచ్చు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

