Machu Vishnu: ‘కన్నప్ప’ ప్లాన్ అదిరిపోయింది..రూ.100 కోట్లతో భారీగా ప్లాన్ చేసిన 'మంచు' వారసుడు హీరో విష్ణు

Manchu Vishnu Micro Movies: ఆ పరమశివుని శ్రీకాళహస్తి కథతో డివైన్ బ్లాక్ బస్టర్ ‘కన్నప్ప’ నిర్మించిన తర్వాత.. నటుడు, నిర్మాత మంచు విష్ణు ఇప్పుడు మరో కొత్త ప్రాజెక్టుపై దృష్టి పెట్టినట్టు సమాచారం. 'కన్నప్ప' లాంటి డీసెంట్ హిట్ తర్వాత ఆయన ఏఏ సినిమాలు చేస్తారని టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత సక్సెస్ రుచి చూసిన హీరో మంచు విష్ణు.. ఇటీవలే విడుదలైన 'కన్నప్ప' సినిమాలో తన నటనతో మంచి మార్కులే కొట్టేశాడు. నటనా గాంభీర్యం, ఆహార్యంతో మంచు మోహన్ బాబును మించిపోయారని ఆయన ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. 'కన్నప్ప' లాంటి డీవైన్ మూవీలో నటించడంతో పాటు నిర్మించినందుకు ఆయనపై ఎంతో మంది ప్రశంసలు కురిపించారు.
ఇప్పుడు తాజాగా హీరో మంచు విష్ణు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సినిమాల నిర్మాణంలో మరో అడుగు ముందుకేస్తూ.. రూ. 100 కోట్ల పెట్టుబడితో మెక్రో డ్రామా కథలను రూపొందించనున్నట్లు సమాచారం. ఈ పరిణామంతో హీరో మంచు విష్ణు కెరీర్ ను 'కన్నప్ప'కి ముందు.. ఆ తర్వాత అంటూ చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సినిమా తర్వాత ఆయన ఆలోచనలు అన్నీ ఎంతో సృజనాత్మకతతో కథలను ఎంపిక చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో మంచు వారి ఇంటికి పూర్వ వైభవం రాబోంతుందని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి.
మైక్రో డ్రామా అంటే..?
ఇండస్ట్రీలో నయా ట్రెండ్ కు హీరో మంచు విష్ణు శ్రీకారం చుట్టినట్లు అయ్యింది. మైక్రో డ్రామాలతో విష్ణు మిరాకిల్స్ సృష్టిస్తాడని అంతా అనుకుంటున్నారు. 3 నుంచి 7 నిమిషాల వ్యవధితో రూపొందే ఈ మైక్రో డ్రామా ఎపిసోడ్స్ ఉండబోతున్నాయట. మొబైల్ యూజర్స్ అందరికీ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చేలా ఈ డ్రామా ఎపిసోడ్స్ ఉండబోతున్నాయని సమాచారం. సాధారణ రీల్స్ మాదిరిగానే కాకుండా ఈ డ్రామా ఎపిసోడ్స్ రూపొందుతాయని తెలుస్తోంది. ఇది జరిగితే భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఇదో మైలురాయి నిలవబోతుందని తెలుస్తోంది.
