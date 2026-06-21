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Madhubala Daughters: మధుబాల కూతుళ్లను చూశారా? అందంలో తల్లినే మించిపోయారు..వైరల్ వీడియో

Madhubala Daughters Video: ఒకప్పుడు సినీ ఇండస్ట్రీని ఏలిన అందాల నటి మధుబాల. 'రోజా' సినిమాతో పాన్ఇండియా లెవల్‌లో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న ఈ భామకు ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉన్నారు. తల్లికి మించిన అందంతో ఆమె కుమార్తెలు తాజాగా ఓ ఈవెంట్‌లో తళుక్కున మెరిశారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 21, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:37 PM IST
Madhubala Daughters: మధుబాల కూతుళ్లను చూశారా? అందంలో తల్లినే మించిపోయారు..వైరల్ వీడియో
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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