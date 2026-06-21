/Madhubala Daughters: మధుబాల కూతుళ్లను చూశారా? అందంలో తల్లినే మించిపోయారు..వైరల్ వీడియో

Madhubala Daughters Video: 90వ దశకంలో తన నటన, అద్భుతమైన సౌందర్యంతో దక్షిణాది చిత్రపరిశ్రమను ఏలిన స్టార్ హీరోయిన్ మధుబాల. మణిరత్నం దృశ్యకావ్యం 'రోజా' చిత్రంతో ఓవర్నైట్ స్టార్గా మారిన ఆమె, ఆ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. శ్రీదేవి, ఐశ్వర్యారాయ్ ల తర్వాత అంతటి అందాల తారగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మధుబాల అసలు పేరు 'మధు'. దర్శకేంద్రుడు కె.బాలచందర్ సలహాతో ఆమె తన పేరును మధుబాలగా మార్చుకుని, 1991లో ఆయన దర్శకత్వం వహించిన 'అళగన్' సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.
సినీ నేపథ్యం - వ్యక్తిగత జీవితం
మధుబాల సినిమా నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం నుంచే వచ్చారు. ఆమె ప్రముఖ బాలీవుడ్ డ్రీమ్ గర్ల్ హేమామాలినికి మేనకోడలు. మధుబాల తండ్రి టి.రఘునాథ్ చలనచిత్ర నిర్మాత కాగా, తల్లి రేణుక. తల్లి వద్దే భరతనాట్యం నేర్చుకున్న మధుబాల, కేవలం 13 ఏళ్ల వయసులోనే మాతృవియోగాన్ని పొందారు. ఆ తర్వాత తన మేనత్త హేమామాలినిని ఆదర్శంగా తీసుకుని సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు.
తెలుగు, తమిళ, హిందీ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో స్టార్ హీరోయిన్గా రాణించిన ఆమె, తెలుగులో 'అల్లరి ప్రియుడు', 'ఆవేశం', 'గణేష్', 'చిలక్కొట్టుడు' వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించారు. ఆ తర్వాత 1999 ఫిబ్రవరి 19న హేమామాలిని, జుహీ చావ్లాలకు బంధువైన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ఆనంద్ షాను వివాహం చేసుకున్నారు.
సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో బిజీ
పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు కొంతకాలం బ్రేక్ ఇచ్చిన మధుబాల, సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చారు. నిఖిల్ నటించిన 'సూర్య వర్సెస్ సూర్య' చిత్రంతో పాటు, యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ సూపర్ హిట్ సినిమా 'నాన్నకు ప్రేమతో'లో కీలక పాత్ర పోషించి మెప్పించారు. ఇటీవల 'శాకుంతలం', 'ప్రేమదేశం', 'ఈగల్' సినిమాతో పాటుగా మంచు విష్ణు ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'కన్నప్ప' వంటి సినిమాల్లో నటిస్తూ టాలీవుడ్లో ఫుల్ బిజీగా మారిపోయారు.
అమ్మను మించిన అందంతో కూతుళ్లు..
మధుబాల, ఆనంద్ షా దంపతులకు అమేయా, కేయా అనే ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో మధుబాల తన కుమార్తెలతో కలిసి దిగిన లేటెస్ట్ ఫోటోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అచ్చం అమ్మ పోలికలతో, దేవకన్యల్లా మెరిసిపోతున్న వీరిద్దరి అందం చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.
"అందంలో అచ్చం అమ్మలాగే ఉన్నారు", "అప్సరసలను తలపిస్తున్నారు", "త్వరలోనే హీరోయిన్లుగా ఎంట్రీ ఇస్తారేమో" అంటూ నెటిజన్లు క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తూ ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.