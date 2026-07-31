/Madhuri Dixit: మాధురీ దీక్షిత్ ప్రేమను తిరస్కరించిన స్టార్ హీరో.. విడిపోవడానికి కారణం ఇదేనా?

Madhuri Dixit:మాధురీ దీక్షిత్ ఒకప్పుడు బాలీవుడ్లో అగ్ర కథానాయికగా వెలుగొందారు. అదే సమయంలో స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్ తో ఆమె ప్రేమలో ఉన్నారనే వార్తలు సినీ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చగా మారాయి. ఇద్దరూ కలిసి పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించడంతో వారి అనుబంధం మరింత బలపడిందని అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఆ ప్రేమకథ పెళ్లి వరకు వెళ్లకుండానే ముగియడం అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.
నివేదికల ప్రకారం, థానేదార్, సాజన్ చిత్రాల సమయంలో మాధురీ దీక్షిత్, సంజయ్ దత్ మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరిగిందని చెబుతారు. ఇద్దరూ వివాహం చేసుకోవాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారని కూడా అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ విషయాన్ని వారిద్దరూ బహిరంగంగా ఎప్పుడూ ధృవీకరించలేదు.
తాజాగా సీనియర్ జర్నలిస్ట్ జ్యోతి వెంకటేష్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ ప్రేమకథపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, మాధురీ దీక్షిత్ సంజయ్ దత్ను వివాహం చేసుకోవాలనే ఆసక్తి చూపించారని, కానీ సంజయ్ దత్ మాత్రం అప్పట్లో పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశంలో లేరని వెల్లడించారు. ఈ కారణంగానే వారి మధ్య విభేదాలు పెరిగినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
అదే సమయంలో సంజయ్ దత్ పేరు టాడా కేసు లో వెలుగులోకి రావడం కూడా వారి బంధంపై ప్రభావం చూపిందని చెప్పబడుతోంది. వ్యక్తిగత పరిస్థితులు, చట్టపరమైన ఇబ్బందులు కలిసి ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరగడానికి కారణమయ్యాయని సినీ వర్గాల్లో అప్పట్లో చర్చ జరిగింది. అయితే ఈ అంశాలపై సంబంధిత వ్యక్తుల నుంచి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.
విడిపోయిన తర్వాత ఇద్దరూ తమ తమ జీవితాల్లో ముందుకు సాగారు. మాధురీ దీక్షిత్ అమెరికాకు చెందిన వైద్యుడు డాక్టర్ శ్రీరామ్ నేనే ను వివాహం చేసుకుని కుటుంబ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. మరోవైపు సంజయ్ దత్ మన్యతా దత్ ను వివాహం చేసుకుని కొత్త జీవితాన్ని మొదలుపెట్టారు.
అయినా కూడా 1990లలో బాలీవుడ్లో అత్యంత చర్చనీయాంశమైన ప్రేమకథల్లో మాధురీ దీక్షిత్–సంజయ్ దత్ అనుబంధం ఇప్పటికీ ఒకటిగా నిలిచింది. తాజాగా ఈ అంశంపై వచ్చిన వ్యాఖ్యలతో వారి పాత ప్రేమకథ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
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