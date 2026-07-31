Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Madhuri Dixit: మాధురీ దీక్షిత్ ప్రేమను తిరస్కరించిన స్టార్ హీరో.. విడిపోవడానికి కారణం ఇదేనా?

Madhuri Dixit: మాధురీ దీక్షిత్ ప్రేమను తిరస్కరించిన స్టార్ హీరో.. విడిపోవడానికి కారణం ఇదేనా?

Madhuri Dixit:బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ మాధురీ దీక్షిత్ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఓ పాత విషయం మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఓ స్టార్ హీరోతో ఆమె ప్రేమలో ఉన్నారనే ప్రచారం, ఆ తర్వాత ఇద్దరూ విడిపోవడానికి గల కారణాలపై ఆసక్తికర చర్చ సాగుతోంది. అయితే ఈ కథనాల్లో ఉన్న అంశాలపై అధికారిక ధృవీకరణ లేదు. మాధురీ దీక్షిత్ వ్యక్తిగత జీవితం, అప్పటి ప్రచారం, వైరల్ అవుతున్న కథనాల పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 31, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:36 PM IST
Madhuri Dixit: మాధురీ దీక్షిత్ ప్రేమను తిరస్కరించిన స్టార్ హీరో.. విడిపోవడానికి కారణం ఇదేనా?
Image Credit: Madhuri Dixit(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Madhuri Dixit: మాధురీ దీక్షిత్ ప్రేమను తిరస్కరించిన స్టార్ హీరో.. విడిపోవడానికి కారణం ఇదేనా?
2
3
4
5