Madhuri Rathod: మాధురి రాథోడ్ 'నిమ్మతోట వనములో' పాటతో ఎంత సంపాదనో తెలుసా? రూ.10 లక్షలు పెడితే..16.2 కోట్లతో దూసుకుపోతుంది!

Madhuri Rathod News: గత ఏడాది కాలంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని ప్రతి శుభకార్యం, పార్టీలో మారుమోగుతున్న జానపద పాటల్లో 'నిమ్మతోట వనములో' ఒకటి. ఫోక్ డ్యాన్సర్ మాధురి రాథోడ్ తన మాస్ డ్యాన్స్ అభినయంతో ఈ పాటకు ప్రత్యేక ఆకర్షణ తెచ్చిపెట్టారు. 'లీడింగ్ బాయ్స్' అందించిన కొరియోగ్రఫీ, లావణ్య రవిందర్ రాసిన ఆకట్టుకునే లిరిక్స్, ప్రభ గాత్రం ఈ పాటను యూట్యూబ్లో సంచలనంగా మార్చాయి.
యూట్యూబ్తో పాటు స్పోటిఫై (Spotify), జియో సావన్ (JioSaavn) వంటి డిజిటల్ మ్యూజిక్ ప్లాట్ఫార్మ్లలో కూడా ఈ ఆడియో వెర్షన్ దద్దరిల్లింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, యూట్యూబ్ షార్ట్స్ రూపంలో వైరల్ అవ్వడమే కాకుండా.. విదేశాల్లోని తెలుగు వారు కూడా తమ వేడుకల్లో ఈ పాటను విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నారు.
రూ.10 లక్షల ఖర్చు.. లాభం ఎంతంటే?
ఈ పాటకు ఇప్పటివరకు యూట్యూబ్లో ఏకంగా 162 మిలియన్ల (16 కోట్లకు పైగా) వ్యూస్ లభించాయి. దాదాపు రూ. 10 లక్షల లోపు నిర్మాణ వ్యయంతో రూపొందిన ఈ పాట, యూట్యూబ్, ఇతర ఆడియో ప్లాట్ఫార్మ్ల ద్వారా మొత్తం దాదాపు రూ.50 లక్షలకు పైగానే రెవెన్యూ సాధించింది. అంటే పెట్టిన పెట్టుబడికి ఏకంగా నాలుగు రెట్ల లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది.
నేపథ్యం, సంచలన వివాదాలు
సగటు మధ్య తరగతి కుటుంబంలో ఏడుగురు పిల్లల్లో ఒకరిగా జన్మించిన మాధురి రాథోడ్, జానపద నృత్యాలు, సోషల్ మీడియా వీడియోల ద్వారా స్వశక్తితో క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు. అయితే, తనతో పాటు డ్యాన్స్ చేసే తోటి కళాకారుడు ఈశ్వర్ సాయితో వేములవాడలోని రెడ్డి భవన్లో ఉన్న సమయంలో ఈశ్వర్ సాయి భార్య అక్కడికి వచ్చి వారిద్దరినీ రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడంతో పెద్ద వివాదం రాజుకుంది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయి సంచలనం సృష్టించింది.
ఆ తర్వాత తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశాడని మాధురి రాథోడ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసుల చర్యలపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ ఆమె ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించినట్లు కూడా కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఒకవైపు డిజిటల్ ప్లాట్ఫార్మ్లలో కోట్ల వ్యూస్, భారీ సంపాదన సాధిస్తూనే, మరోవైపు వ్యక్తిగత జీవితంలో వివాదాల చుట్టూ తిరుగుతుండటంతో మాధురి రాథోడ్ ఉదంతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
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