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  • /Madhuri Rathod: మాధురి రాథోడ్ నిమ్మతోట వనములో పాటతో ఎంత సంపాదనో తెలుసా? రూ.10 లక్షలు పెడితే..16.2 కోట్లతో దూసుకుపోతుంది!

Madhuri Rathod: మాధురి రాథోడ్ 'నిమ్మతోట వనములో' పాటతో ఎంత సంపాదనో తెలుసా? రూ.10 లక్షలు పెడితే..16.2 కోట్లతో దూసుకుపోతుంది!

Madhuri Rathod News: సోషల్ మీడియా ఫోక్ డ్యాన్సర్ మాధురి రాథోడ్ నటించిన 'నిమ్మతోట వనములో' జానపద పాట యూట్యూబ్‌లో 162 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్‌ సాధించి.. లక్షల రూపాయలకు పైగా ఆదాయాన్ని రాబట్టింది. మధ్య తరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చి సోషల్ మీడియాలో విశేష ప్రజాదరణ పొందిన మాధురి, ఇటీవల తోటి డ్యాన్సర్ ఈశ్వర్ సాయితో వివాదంలో చిక్కుకుని తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 09, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:48 PM IST
Madhuri Rathod: మాధురి రాథోడ్ 'నిమ్మతోట వనములో' పాటతో ఎంత సంపాదనో తెలుసా? రూ.10 లక్షలు పెడితే..16.2 కోట్లతో దూసుకుపోతుంది!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Madhuri Rathod: మాధురి రాథోడ్ 'నిమ్మతోట వనములో' పాటతో ఎంత సంపాదనో తెలుసా? రూ.10 లక్షలు పెడితే..16.2 కోట్లతో దూసుకుపోతుంది!
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