English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mahavatar Narasimha Records: ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లో ‘మహావతార్ నరసింహా’ మరో సంచలన రికార్డు..

Mahavatar Narasimha Records: 2025లో ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా బాక్సాఫీస్ దగ్గర విడుదలైన ‘మహావతార్ నరసింహా’ చిత్రం  పలు రికార్డులను నమోదు చేస్తూనే ఉంది. ఓ యానిమేషన్ చిత్రంగా రిలీజైన ఈ సినిమా మన దేశంలోనే అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. తాజాగా ఈ చిత్రం యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలన రికార్డు నమోదు చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 11, 2025, 02:11 PM IST

Trending Photos

EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
Mahavatar Narasimha Records: ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లో ‘మహావతార్ నరసింహా’ మరో సంచలన రికార్డు..

Mahavatar Narasimha Records: శ్రీ మహా విష్ణు దుష్ణ శిక్షణ.. శిష్ఠ రక్షణలో భాగంగా పలు అవతారాలు ఎత్తారు. అందులో నారసింహా అవతారానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇది దశావతారాల్లో నాల్గవది. ఈ టైటిల్ తో తెలుగు, కన్నడ, హిందీ సహా ప్యాన్ ఇండియా భాషల్లో విడుదలై బిగ్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది.  ఈ యానిమేషన్ చిత్రం ప్రస్తుతం మన దేశ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు యానిమేషన్ చిత్రాల్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమా సక్సెస్ ఇచ్చిన స్పూర్తితో పలు భక్తిరస ప్రధాన చిత్రాలు రాబోతున్నాయి. అందులో హనుమండిపై పలు యానిమేషన్ చిత్రాలు రాబోతున్నాయి.  తాజాగా ఈ సినిమా మరో అరుదైన రికార్డును నమోదు చేసింది. యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా $1.95 మిలియన్ డాలర్స్ గ్రాస్ వసూళ్లను  రాబట్టి $ 2 మిలియన్ డాలర్స్ వైపు అడుగులు వేస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అంతేకాదు ఈ  చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 333 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. అందులో హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర నుంచే దాదాపు రూ.195 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టడం విశేషం. అందులో మన దేశంలోనే రూ. 250 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను కొల్లగొట్టింది. కేవలం రూ. 4 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం  రూ. 20 కోట్ల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. మొత్తంగా ఈ సినిమా విడుదలైన 10 రోజుల్లో రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్.. 15 రోజుల్లో రూ. 150 కోట్ల గ్రాస్.. మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు ఈ చిత్రం రూ. 350 కోట్లకు చేరువలో ఉంది. హోంబలే ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని అశ్వనీ కుమార్ డైరెక్ట్ చేశారు. 

త్వరలో దశావతారాల్లో భాగమైన పరశురామ అవతారం, రామావతారం, కృష్ణావతారం, కల్కి అవతారాలపై సినిమాలు రాబోతున్నాయి. ఈ సినిమా మేజర్ షేర్స్.. హిందీ, తెలుగు నుంచే రావడం విశేషం. మొత్తంగా హిందీ ప్రేక్షకుల ఆదరణ వల్లే ‘మహావతార్ నరసింహా’ ఈ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్టడం విశేషం. మొత్తంగా హిందీ ప్రేక్షకులకు నచ్చితే.. అక్కడ దాదాపు నెల రోజులు పాటు బాక్సాఫీస్ దగ్గర కుమ్మేస్తూ ఉంటుంది. ఈ సినిమా  ఈ నెల 19న నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ రానుంది. ఓ రకంగా భారతీయ యానిమేషన్ చిత్రం హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్డం మాములు విషయం కాదు.

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mahavatar Narsimha Entered 300 Crore ClubMahavatar Narasimha 2 Million clubMahavatar Narsimha 16 Days CollectionsMahavatar Narsimha WW Box Office CollectionsMahavatar Narsimha Box Office Collections

Trending News