Mahavatar Narasimha Records: ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లో ‘మహావతార్ నరసింహా’ మరో సంచలన రికార్డు..

Mahavatar Narasimha Records: శ్రీ మహా విష్ణు దుష్ణ శిక్షణ.. శిష్ఠ రక్షణలో భాగంగా పలు అవతారాలు ఎత్తారు. అందులో నారసింహా అవతారానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇది దశావతారాల్లో నాల్గవది. ఈ టైటిల్ తో తెలుగు, కన్నడ, హిందీ సహా ప్యాన్ ఇండియా భాషల్లో విడుదలై బిగ్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ యానిమేషన్ చిత్రం ప్రస్తుతం మన దేశ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు యానిమేషన్ చిత్రాల్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమా సక్సెస్ ఇచ్చిన స్పూర్తితో పలు భక్తిరస ప్రధాన చిత్రాలు రాబోతున్నాయి. అందులో హనుమండిపై పలు యానిమేషన్ చిత్రాలు రాబోతున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా మరో అరుదైన రికార్డును నమోదు చేసింది. యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా $1.95 మిలియన్ డాలర్స్ గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి $ 2 మిలియన్ డాలర్స్ వైపు అడుగులు వేస్తోంది.
అంతేకాదు ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 333 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. అందులో హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర నుంచే దాదాపు రూ.195 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టడం విశేషం. అందులో మన దేశంలోనే రూ. 250 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను కొల్లగొట్టింది. కేవలం రూ. 4 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం రూ. 20 కోట్ల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. మొత్తంగా ఈ సినిమా విడుదలైన 10 రోజుల్లో రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్.. 15 రోజుల్లో రూ. 150 కోట్ల గ్రాస్.. మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు ఈ చిత్రం రూ. 350 కోట్లకు చేరువలో ఉంది. హోంబలే ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని అశ్వనీ కుమార్ డైరెక్ట్ చేశారు.
త్వరలో దశావతారాల్లో భాగమైన పరశురామ అవతారం, రామావతారం, కృష్ణావతారం, కల్కి అవతారాలపై సినిమాలు రాబోతున్నాయి. ఈ సినిమా మేజర్ షేర్స్.. హిందీ, తెలుగు నుంచే రావడం విశేషం. మొత్తంగా హిందీ ప్రేక్షకుల ఆదరణ వల్లే ‘మహావతార్ నరసింహా’ ఈ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్టడం విశేషం. మొత్తంగా హిందీ ప్రేక్షకులకు నచ్చితే.. అక్కడ దాదాపు నెల రోజులు పాటు బాక్సాఫీస్ దగ్గర కుమ్మేస్తూ ఉంటుంది. ఈ సినిమా ఈ నెల 19న నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ రానుంది. ఓ రకంగా భారతీయ యానిమేషన్ చిత్రం హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్డం మాములు విషయం కాదు.
