Mahavatar Narasimha Collections: ‘మహావతార్ నరసింహా’ ఖాతాలో మరో సంచలన రికార్డు.. ఇది కదా అసలు సిసలు విజయం..

Mahavatar Narasimha Collections: ప్రస్తుతం తెలుగు సహా ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ లో సంచలనం రేపుతున్న చిత్రం ‘మహావతార్ నరసింహా’. ఈ యానిమేషన్ చిత్రాన్ని కేవలం రూ. 4 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది. కానీ అంతకు 200 వందల వంతు లాభాలను నిర్మాతలకు తీసుకొచ్చింది. గత నెల 25న ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమా విడుదలైన తర్వాత రోజు విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ అనే స్తంభాన్ని చీల్చి చెండాడుతుంది. అంతేకాదు విడుదలైన 10 రోజుల్లోనే ఈ సినిమా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించి సంచలనం రేపింది. తాజాగా 15 రోజుల్లో రూ. 150 కోట్ల క్లబ్బులో ఎంటరైన ఈ చిత్రం .. నిన్న శనివారం.. ఈ రోజు ఆదివారం బుక్ మై షో ట్రెండింగ్ చూస్తే..ఈ సినిమా మన దేశంతో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 200 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించడం ఖాయం అని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
హోంబలే ఫిల్మ్స్ వారు నిర్మించిన ‘మహావతార్ నరసింహా’ శ్రీ మహా విష్ణు దశావతారాలుపై వస్తోన్న చిత్రాల్లో మొదటి సినిమా కావడం విశేషం. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో అల్లు అరవింద్ రిలీజ్ చేశారు. మహావతార్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ లో భాగంగా ముందుగా ‘మహావతార్ నరసింహా’ చిత్రం ప్రేక్షకులను సరికొత్త అనుభూతి ఇస్తుంది. ఈ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ లో 2027లో రాబోతున్న ‘మహావతార్ పరశురామ’ సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్ లో ఉన్నాయి. ‘మహావతార్ నరసింహా’ సినిమాను నిర్మించిన కర్ణాటకలో పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించలేదు. అటు తమిళనాడు, కేరళలో ప్రజలు ఈ సినిమాను ఓ మోస్తరుగా ఆదరించారు. కానీ తెలుగు ప్రేక్షకులు... హిందీ ఆడియన్స్ ఈ సినిమాను నెత్తిన పెట్టుకున్నారు. అంతేకాదు రోజుకు రోజుకు ఈ సినిమా చూసే ఆడియన్స్ పెరుగుతున్నారు. ఈ సినిమా మేజర్ షేర్స్.. హిందీ, తెలుగు నుంచే వస్తున్నాయి. మొత్తంగా పేరెంట్స్ కూడా తమ పిల్లలు, పెద్దలతో తో ఈ సినిమాకు క్యూ కట్టడం వల్లే ఈ రేంజ్ వసూళ్లను దక్కించుకుంటోంది.
బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా రిలీజైన ఈ చిత్రం సంచలనం రేపుతోంది. మాములు యానిమేషన్ బొమ్మల సినిమా అనుకున్న వాళ్లకు నరసింహా స్వామి నట విశ్వరూపం ఏంటో తెలిసొచ్చింది. చివరి అర గంట నరసింహా స్వామి ఉగ్రరూపం చూసి ప్రేక్షకులకు పూనకాలు తెప్పించారు. అదే ఆ ఉగ్ర నరసింహా విశ్వరూపమే వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. మొదటి రోజు రూ. 2 కోట్లతో ప్రారంభమైన ఈ సినిమా ఇపుడు వరుసగా ఏకంగా రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించడం మాములు విషయం కాదు. ఇక ఇప్పటికే హిందీలో నిన్నటి వరకు రూ. 90 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన చిత్రం ఈ రోజుతో రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను క్రాస్ చేయనుంది. ఓ రకంగా ఇండియన్ యానిమేషన్ చిత్రం హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్డం మాములు విషయం కాదు. మొత్తంగా ఆగష్టు 14న విడుదల కానున్న ‘కూలీ’, ‘వార్ 2’ సినిమాలు వచ్చే వరకు ఈ సినిమా వసూళ్ల ప్రభంజనం కురిపించడం ఖాయం అని చెప్పాలి.
