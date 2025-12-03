Mahavatar Narsimha: మహావతార్ నరసింహా మరో అరుదైన ఫీట్.. మన దేశం నుంచి తొలిసారి అలా..

మనకు తెలిసిన మహా విష్ణువు నాల్గో అవతారమైన నరసింహా స్వామి కథతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. గతంలో ఈ సబ్జెక్ట్ తో పలు చిత్రాలు పలు భాషల్లో వచ్చినా.. కొత్తగా యానిమేటేడ్ గా ఇప్పటి ప్రేక్షకులను అలరించేలా తెరకెక్కించడంతో ఈ సినిమా నిర్మాతలకు కాసులు కురిపించింది.చిన్న సినిమా.. మహావతార్ నరసింహా.. పెద్ధ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. కర్ణాటకలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ సినిమా ఖండాంతర ఖ్యాతిని సొంతం చేసుకుంది. పురాణ ఇతిహాసాల్లో శ్రీమహా విష్ణు దశావతారాల్లో నారసింహావతారం ఆధారంగా రూపొందించిన యానిమేటెడ్ సినిమా అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించింది. చిన్నపిల్లలను ఆకట్టుకోవడమే కాదు.. అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ప్రపంచ స్థాయిలో అద్భుత సినిమాలను గుర్తించే ఆస్కార్ అవార్డులకు నామినేట్ అయింది. భారతీయ యానిమేటెడ్ సినిమా తరఫున ఆస్కార్ కోసం పోటీపడుతున్న సినిమాల్లో తొలి యానిమేటేడ సినిమాగా నిలిచింది. నరసింహ భగవానుడిని చూపించిన తీరు, ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్.. ప్రేక్షకులందరినీ అమితంగా ఆకట్టుకుంది. రోమాలు నిక్కపొడిచే సన్నివేశాలతో ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని పంచింది. అయితే ఈ సినిమా చివరగా నామినేట్ దక్కించుకోవడం.. అవార్డు గెలుచుకోవడం మరో ఎత్తు అని చెప్పాలి.
పురాణ ఇతిహాస ఘట్టాలను… ఆధునిక టెక్నాలజీ తో రూపొందించారు. హోంబలే ఫిల్మ్స్ వారు ఈ చిత్రాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు. దర్శకుడు అశ్వనీ కుమార్.. హర్యానా కు చెందిన వ్యక్తి. తెరకెక్కించినపుడే కన్నడ, తెలుగు, మలయాళం, తమిళం, హిందీలో తెరకెక్కించారు. అయితే ఈ సినిమా ఊహ కందని ఊచకోత కోసింది. ముఖ్యంగా తెలుగు, హిందీ ప్రేక్షకులే ఎక్కువ కలెక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా భారత్ తో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 40 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 41కోట్ల బ్రేక్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తెలుగులో రూ. 29 కోట్లు.. (రూ. 55.05 కోట్ల గ్రాస్).. కర్ణాటకలో రూ. 11 కోట్ల గ్రాస్.. హిందీ మరియు ఇతర భాషల్లో కలిపి రూ. 231.50 కోట్లు.. ఓవర్సీస్ లో రూ. 27.75 కోట్లు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ 325.30 కోట్ల గ్రాస్ (రూ. 154 కోట్ల షేర్) రాబట్టింది. మొత్తంగా చేసిన బిజినెస్ తో పోలిస్తే.. రూ. 113 కోట్లతో ఎవర్ గ్రీన్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
శ్రీ మహావిష్ణువు నరసింహావతారం ఆధారంగా తెరకెక్కించిన సినిమాలో మనుషులు కనిపించరు. సినిమా మొత్తం యానిమేషన్ తో రూపుదిద్దుకుంది. మహావతార్ నరసింహా అన్నివర్గాల వారిని ఆకట్టుకుంది. హోంబళే ఫిల్మ్స్ నిర్మాణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో దశవతారాలపై యానిమేటెడ్ సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాయి. రెండో యానిమేటెడ్ సినిమాగా రూపుదిద్దుకుంటున్న మహావతార్ పరశురామ్.. ప్రేక్షకులముందుకు తీసుకురాబోతున్నామని దర్శకులు అశ్విన్ కుమార్ తెలిపారు.
Also Read: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
యానిమేషన్ పాత్రలతో రూపొందిన సినిమా మంచి ఫలితాలను ఇచ్చింది. నటులు తెరపై కనిపిస్తే వాళ్లకున్న ఇమేజ్ ప్రభావం సినిమాపై పడే అవకాశం ఉండేదని దర్శకులు అశ్విన్ భావించారు. దీంతో యానిమేషన్ రూపకల్పనపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించారు.. యానిమేషన్ కావడంతో పాత్రలతోనూ, ఆ భావోద్వేగాలతోనూ మరింతగా కనెక్ట్ అయ్యే ప్రయత్నంలో సఫలమయ్యారు. విజువల్స్లో నాణ్యతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. కథను అనుసరిస్తూ... విజవల్స్ ఆవిష్కరణ అద్బుతాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఇదే ఈ సినిమాకు మంచి బలాన్నిచ్చింది. వరాహావతారం, భూదేవిని చూపించిన తీరు, ప్రహ్లాదుడిని ఏనుగులతో తొక్కి చంపించేందుకు చేసే ప్రయత్నాలు, హోలిక ఎపిసోడ్, నరసింహావతారంతో కూడిన పతాక సన్నివేశాలు ఈ సినిమాకి హైలైట్ గా నిలిచాయి. ఆయా సన్నివేశాల్లో విజువల్ గ్రాండ్నెస్ ఆకట్టుకుంటుంది. సాంకేతిక విభాగాల్లో సంగీతం మరో ఎత్తు. సామ్ సీఎస్ నేపథ్య సంగీతం ఈ సినిమాకి ప్రాణం పోసింది. అశ్విన్కుమార్ స్క్రీన్ప్లే రచన, దర్శకత్వం మెప్పించింది. కథను ఆసక్తికరంగా చెప్పిన తీరు ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేసింది.
‘మహావతార్ నరసింహ' ఒక హిట్ సినిమా గానే కాకుండా.. భారతీయ యానిమేషన్, స్టోరీ టెల్లింగ్లో విప్లవంగా మారింది. మాహావతార్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ యానిమేషన్ సినిమాతో కొత్త ట్రెండ్ క్రియేట్ చేసింది. ఇండియా యానిమేషన్ సినిమా ముఖచిత్రాన్నే మార్చేసింది. భక్త ప్రహ్లాదుడు తన స్వామి నరసింహ గురించి.. తండ్రి హిరణ్యకశిపుడికి చెబుతాడు. ప్రహ్లాద చెప్పినట్లే సినిమా థియేటర్లలోనూ కొలువై.. నరసింహ స్వామి ప్రభంజనం సృష్టించాడు. మహావతార్ నరసింహ' సినిమా పుణ్యమా అని థియేటర్లన్నీ నరసింహస్వామి ఆలయాలుగా మారిపోయాయి. ప్రేక్షకులంతా తీర్థక్షేత్రానికి వెళ్లినట్లు చెప్పులు బయట విడిచి.. హాలులో కీర్తనలు, భజనలతో హోరెత్తించారు. ఈ మధ్య ఈ సినిమా సృష్టించిన ప్రభంజనం డివైన్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది.
ప్రతిష్టాత్మక ఆస్కార్ అవార్డ్స్ నామినేషన్ దశలో ‘మహావతార్ నరసింహ’ అర్హత సాధించింది. ప్రపంచంలో అత్యంత గౌరవనీయమైన ఈ పురస్కారం కోసం పోటీ పడుతున్న 35 యానిమేటెడ్ సినిమాల్లో మహావతార్ ఒకటిగా నిలిచింది. దర్శకుడు నీరజ్ ఘయ్వాన్ రూపొందించిన ‘హోంబౌండ్’ ఇప్పటికే భారత్ అధికారిక ఎంట్రీగా ఎంపికై బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ కేటగిరీలో పోటీ పడుతోంది. ఇలా రెండు వేర్వేరు కేటగిరీల్లో భారత సినిమాలు ప్రపంచ వేదికపై బరిలో నిలవడం భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు గర్వకారణం అని చె్పాలి. ఆస్కార్ ఫైనల్ నామినేషన్స్ 2026 జనవరి 22 తేదీన ప్రకటిస్తారు. ఆస్కార్ అవార్డ్స్ వేడుకను 2026 మార్చి 15వ తేదీన నిర్వహించబోతున్నారు.
మహావతార్ నరసింహా సినిమాను తెరకెక్కించడంలో దర్శకులు అశ్విన్ కుమార్ కు సవాలుగా మారింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడాయి. పరిస్థితులు ప్రతికూలించాయి. పెద్దలు ఇచ్చిన ఆస్తిపాస్తులు, స్వతహాగా సంపాదించుకున్న ఆస్తుల్ని అమ్మి సినిమా నిర్మాణానికి ఖర్చు చేశారు. మహావతార్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ బ్యానర్ పై సినిమా నిర్మాణం సాగింది. వినోదంతో పాటు చరిత్ర, సంస్కృతి, ధర్మం... వంటి అంశాలు ఈసినిమా ద్వారా ప్రజలకు తెలపాలనే ఉద్దేశంతో దశావతారాల్లో తొలిసారిగా నరసింహావతారాన్ని ఎంచుకున్నారు. దశవతారంలో తొలి అవతారం నరసింహాను యానిమేట్ చేయడానికి ఐదేళ్ల సమయం పట్టింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సినిమా యూనిట్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు జీతభత్యాలు ఇచ్చి నిలుపుకోవడం కష్టంగా మారింది. కొందరు ఉద్యోగులు అంకిత భావంతో పనిచేయడంతో అద్భుతమైన సినిమాగా ప్రేక్షకుల ఆదరణ చూరగొంది.
శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాలను బిగ్ కాన్వాస్లో ప్రజెంట్ చేయాలనే ఆలోచనతో ‘మహావతార్ యూనివర్స్’ను మొదలు పెట్టారు. ఈ కథని మన అష్టదశా పురాణాల నుంచి తీసుకున్నారు. ఈ సినిమా చేసేప్పుడు సృజనాత్మకంగా, ఆర్థికంగా, సాంకేతికంగా ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. కోవిడ్ పరిస్థితులు ఇబ్బంది పెట్టాయి. అందుకే సినిమా రూపకల్పనకు ఎంతో శ్రమించాల్సి వచ్చిందని దర్శకులు అశ్వినీకుమార్ తెలిపారు. మహావతార్ యూనివర్స్ ప్రాజెక్టునుంచి దశవతారాలను ఒక్కొక్కటిగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాయి. నరసింహా తర్వాత పరశురామ్ ప్రాజెక్టు... పోస్టుప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. మహావతార్ యూనివర్స్ నిర్మాణ సంస్థ నుంచిప్రతి రెండేళ్లకు ఒక్కో అవతారాన్ని ప్రేక్షకుల మందుకు తీసుకురావాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
మహావతార్ నర్సింహా చిత్రం విడుదలకు ముందే హోంబలే ఫిల్మ్స్ వారు సినిమాటిక్ యూనివర్స్ ఉంటుందని దర్శకులు అశ్విన్ ప్రకటించారు. ఇక ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా మహావతార నరసింహా తర్వాత, రఘునందన్, పరుశురామ్, ద్వారకాదీష్ గోకులానంద, కల్కి వంటి సిరీస్ లను చేయబోతున్నానమని తెలిపారు. మహావతార్ నరసింహా సినిమా రూపకల్పనలో దర్శకులు అశ్విన్ కుమార్ పడిన కష్టాలను.. సినిమా విజయంతో కనుమరుగయ్యాయి. సినిమారంగంలో సాధించిన విజయం, ప్రేక్షకులు ఆదరణతో నూతనోత్సాహంతో కొత్త ప్రాజెక్టులపై అంకిత భావంతో రెట్టించిన ఉత్సాహంతో పనిచేస్తున్నారు. అందుబాటులోకి వచ్చిన టెక్నాలజీతో సమాజం ఆదరించే సినిమాలను అందించి...ప్రపంచశ్రేణి యానిమేటెడ్ సినిమా దర్శకుల్లో ఒకరిగా అశ్విన్ కుమార్ కీర్తి గడించాలని ఆశిద్ధాం.
(రచయత..ముని రాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.