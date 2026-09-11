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‘మహేంద్రగిరి వారాహి’ మూవీ రివ్యూ.. సుమంత్‌ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

Mahendragiri Varahi review: సుమంత్ హీరోగా  స్టార్ బాయ్ సిద్దు జొన్నలగడ్డ మరో  ముఖ్యపాత్రలో ఐశ్వర్య రాజేష్ మరో కీ రోల్లో నటించిన చిత్రం ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’. సంతోష్ జాగర్లపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ  రోజు విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమాతో సుమంత్ పవర్‌ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 11, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:07 PM IST
‘మహేంద్రగిరి వారాహి’ మూవీ రివ్యూ.. సుమంత్‌ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!
Image Credit: Mahendragiri Varahi Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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