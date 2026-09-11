/‘మహేంద్రగిరి వారాహి’ మూవీ రివ్యూ.. సుమంత్‌ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

Mahendragiri Varahi review Rating: ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’ టైటిల్తోనే సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. లలితా అమ్మవారి సర్వ సైన్యధ్యక్షురాలైన వారాహి అమ్మవారి పేరుతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్తో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా ఏ మేరకు అందుకుందో రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
మహేంద్రగిరిని ఒకపుడు పాలించిన రాజ వంశీకులకు వారాహి అమ్మవారి శాఫం ఉంటుంది. ఆ శాపం కారణంగా ఆ వంశస్థులకు చెందిన మగవాళ్లు వాళ్ల 33వ జన్మతిథి రోజున అనుకోకుండా చనిపోతుంటారు. అసలు రాజ వంశీకులకు వారాహి అమ్మవారి శాపానికి కారణం ఏమిటి..? చివరకు ఆ శాపం నుంచి ఆ రాజవంశీకులు ఎలా విముక్తి పొందారు..? ఈ క్రమంలో ఏం జరిగిందనేదే ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు సంతోష్ జాగర్లపూడి ఈ కథను ‘మురారి’ సినిమాను ప్రేరణగా తీసుకొని తెరకెక్కించినట్టు కనిపిస్తుంది. ఆ సినిమాలో కూడా రాజ వంశీస్తులు 33 యేళ్లకు వాళ్ల జన్మతిథి రోజున అమ్మవారి శాపం కారణంగా చనిపోతుంటారు. ఈ క్రమంలో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ (రాజేంద్ర వర్మ)కూడా తన 33వ జన్మతిథి రోజు చనిపోతాడు. దీంతో రాజ వంశీయులు రాజేంద్ర వర్మ చెల్లెలు కుమారుడు నరేంద్ర వర్మను రాజేంద్ర వర్మ అమ్మ దత్తత తీసుకొని పెంచుతుంది. ఆ తర్వాత అతను కూడా 33వ జన్మతిథి రోజున ఓ దున్నపోతు కారణంగా చనిపోతాడు. అదే సమయంలో సిద్ధార్ధ్(సుమంత్) వాళ్ల అన్న దున్నపోతు దాడిలో నరేంద్ర వర్మను కాపాడే క్రమంలో కన్నుమూస్తాడు.
అసలు రాజ వంశీయుడు చనిపోయిన అదే సమయంలో సిద్ధార్ధ్ వాళ్ల అన్న ఎందుకు చనిపోయాడు. దీని వెనక మిస్టరీని సిద్ధార్ధ్ ఎలా చేధించాడు. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు సంతోష్ జాగర్లపూడి స్క్రీన్ ప్లేను ఇంకాస్త ఇంటెన్సివ్గా రాసుకొని ఉంటే బాగుండేది. ఫస్ట్ హాఫ్లో కూడా కథ స్లోగా సాగుతుంది. సెకండాఫ్ ల్యాగ్ ప్రేక్షకుల సహనానికి పరీక్ష పెడుతుంది. ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ ఓ మోస్తరుగా ఉంది. దాన్ని మరింత ఇంపాక్ట్గా చూపించి ఉంటే బాగుండేది. బ్రహ్మానందం, వెన్నెల కిషోర్ల క్యారెక్టర్స్ను ఇంకాస్త డెప్త్గా చూపించి ఉంటే బాగుండేది. చివర్లో వారాహి అమ్మవారి మహాత్యాన్ని చూపెట్టి కంక్లూజన్ చేసే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకుడు.
దర్శకుడు కథను బాగానే రాసుకున్నా.. సెకండాఫ్, క్లైమాక్స్ విషయంలో మురారి తరహా క్లైమాక్స్ కాకుండా సాదాసీదా ముగించడం ఆడియన్స్ను ఓ మేరకు నిరాశ పరిచే అంశం. మరోవైపు కొంత మంది దొంగ బాబాల చేసే ఆగడాలను ఈ సినిమాలో దర్శకుడు చూపెట్టే ప్రయత్నం బాగుంది. సెకండాఫ్ను సాగదీతగా కాకుండా తొందరగా ముగించి ఉంటే ప్రేక్షకులకు కాస్త రిలీఫ్ దొరికేది. కొన్ని సీన్స్ ఎందుకు వస్తాయో ఎందుకు పోతాయో లాజిక్కు అందదు. గ్రాఫిక్స్ విషయంలో ఇంకాస్త శ్రద్ద పెడితే బాగుండేది. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పర్వాలేదు. ఈ సినిమాలో ఎలాంటి అసభ్యతకు తావు లేకుండా క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా ఉండటం పెద్ద ఊరట.
నటీనటులు విషయానికొస్తే..
సుమంత్ తన పరిధి మేరకు సెటిల్డ్ పర్ఫామెన్స్ చేశాడు. దేవుడిని నమ్మని నాస్తికుడిగా నటించాడు. చివర్లో వారాహి అమ్మవారి మహత్యం తెలుసుకొని ఎలా ఆస్తికుడిగా మారాడనేది ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. సిద్దు జొన్నలగడ్డ ఉన్నంత సేపు ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. మాళవిక నాయర్, మంజు భార్గవి రాజ మాత పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరు బాగుంది. బ్రహ్మానందం, వెన్నెల కిషోర్ పాత్రలు సర్ప్రైజ్ చేస్తాయి. డాక్టర్ పాత్రలో రాజీవ్ కనకాల మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’.. ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులను మెప్పించే డేవోషనల్ డ్రామా..
రేటింగ్: 3/5
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