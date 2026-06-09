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Mahendragiri Varahi Teaser Review: ఒక శాపం.. వరుస మరణాలు.. ఆకట్టుకుంటున్న సుమంత్ మహేంద్రగిరి వారాహి టీజర్‌!

Mahendragiri Varahi Teaser Review:సుమంత్ హీరోగా నటిస్తున్న మహేంద్రగిరి వారాహి సినిమా టీజర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. థ్రిల్లింగ్ అంశాలు, గ్రాండ్ విజువల్స్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. ఈ టీజర్ మొత్తం కూడా ఎన్నో సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ తో ఈ చిత్రంపై అంచనాలు పెంచేసింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 09, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:00 PM IST
Mahendragiri Varahi Teaser Review: ఒక శాపం.. వరుస మరణాలు.. ఆకట్టుకుంటున్న సుమంత్ మహేంద్రగిరి వారాహి టీజర్‌!
Image Credit: sumanth(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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