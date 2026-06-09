/Mahendragiri Varahi Teaser Review: ఒక శాపం.. వరుస మరణాలు.. ఆకట్టుకుంటున్న సుమంత్ మహేంద్రగిరి వారాహి టీజర్‌!

Mahendragiri Varahi Teaser Review:సుమంత్ హీరోగా దర్శకుడు సంతోష్ జాగర్లపూడి తెరకెక్కిస్తున్న "మహేంద్రగిరి వారాహి" సినిమా టీజర్ తాజాగా హైదరాబాద్లో ఘనంగా విడుదలైంది. రాజశ్యామల ఎంటర్టైన్మెంట్స్ మరియు బ్రిడ్జ్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్లపై మధు కాలిపు, లక్ష్మణ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
ఈ టీజర్ విడుదల కార్యక్రమానికి ప్రముఖ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మరియు నిర్మాత సుప్రియ యార్లగడ్డ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ టీజర్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉందని తెలిపారు. సినిమాలోని థ్రిల్లింగ్ అంశాలు మరియు అనూప్ రూబెన్స్ అందించిన సంగీతం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయని అన్నారు.
మహేంద్రగిరిలోని వారాహి అమ్మవారి ఆలయం చుట్టూ తిరిగే కథతో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఆధ్యాత్మికతతో పాటు మిస్టరీ మరియు థ్రిల్లర్ అంశాలను దర్శకుడు కథలో మేళవించినట్లు టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది.
టీజర్లో సుమంత్ ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించారు. ఒక గ్రామంలో జరుగుతున్న వరుస మరణాల వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని ఛేదించే బాధ్యత ఆయనపై ఉంటుంది. ఆ మరణాలకు కారణమైన శాపం ఏమిటి, దాని వెనుక అసలు నిజం ఏమిటి అనే అంశాలు సినిమాలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి గోస్వామి కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. అలాగే బ్రహ్మానందం, వెన్నెల కిషోర్, రాజీవ్ కనకాల, కమల్ కామరాజు, సత్యసాయి శ్రీనివాస్, వంశీ చాగంటి మరియు మంజు భార్గవి ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
టీజర్లో చూపించిన వారాహి అమ్మవారి ఉగ్రరూపం ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. భారీ స్థాయిలో రూపొందించిన విజువల్స్ మరియు నాణ్యమైన సీజీ వర్క్ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా అనూప్ రూబెన్స్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ టీజర్కు మరింత బలం చేకూర్చింది.
సోషల్ మీడియాలో కూడా టీజర్కు మంచి స్పందన లభిస్తోంది. కథ, విజువల్స్ మరియు సుమంత్ పాత్రపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. దర్శకుడు సంతోష్ జాగర్లపూడి ఈ సినిమాను విజువల్ వండర్గా రూపొందించినట్లు టీజర్ చూసినవారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న మహేంద్రగిరి వారాహి సినిమా సుమంత్ కెరీర్లో ఒక ప్రత్యేక చిత్రంగా నిలిచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. థ్రిల్లర్ మరియు భక్తి అంశాల కలయికతో ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంటుందని చిత్రబృందం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది.
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