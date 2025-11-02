SSMB29: మహేష్ బాబు-రాజమౌళి మధ్య పెద్ద గొడవ.. మొత్తం చెడగొట్టావు అంటూ..!

SSMB29 Update : సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు.. దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కలిసి చేస్తున్న సినిమా “SSMB 29” మీద అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్గా భావిస్తున్నారు. ఇటీవల రాజమౌళి నవంబర్లో ఒక పెద్ద అప్డేట్ వస్తుందని చెప్పడంతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం పెరిగిపోయింది.
నవంబర్ మొదలైన తర్వాత మహేష్ బాబు ట్విట్టర్లో రాజమౌళిని ఉద్దేశించి, “సార్, నవంబర్ వచ్చేసింది.. అప్డేట్ ఎక్కడ?” అని ప్రశ్నించారు. దీనికి రాజమౌళి కూడా సరదాగా “నవంబర్ వచ్చింది మహేష్, ఈ నెలలో ఏ సినిమాకి రివ్యూలు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నావు?” అని రిప్లై ఇచ్చారు.
దానికి మహేష్ వెంటనే, “మీరు తీస్తున్న మహాభారతానికి రివ్యూ ఇస్తాను సార్!” అంటూ రివర్స్ పంచ్ వేశారు. ఇంతలోనే ఆయన మరోసారి “హామీ ఇచ్చిన అప్డేట్ ఇవ్వండి సార్, లేకపోతే 2030లో మొదలుపెడదాం!” అని చమత్కారంగా ట్వీట్ చేశారు.
ఈ సరదా ట్వీట్ల మధ్యలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆమె “హీరో.. నువ్వు నాతో చెప్పిన కథలన్నీ లీక్ చేయాలా?” అంటూ ఫన్నీ రిప్లై ఇచ్చింది. దీనికి రాజమౌళి “ప్రియాంక నటిస్తుందనే సీక్రెట్ని బయటపెట్టావ్ మహేష్!” అని కామెంట్ చేశారు.
తరువాత పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కూడా ఈ ట్వీట్ల వార్లో చేరి “రాజమౌళి సార్, నేను హైదరాబాద్ వస్తే నా ఫ్యామిలీ అనుమానిస్తుంది” అంటూ నవ్వులు పూయించాడు. చివరగా మహేష్ బాబు “ఇప్పుడైనా రేపు ఒక అప్డేట్ ప్రకటించండి సార్!” అని చెప్పగా, రాజమౌళి “డీల్ ఓకే! కానీ వ్యంగ్యానికి జరిమానా – నీ ఫస్ట్ లుక్ ఆలస్యం!” అంటూ ముగించారు.
ఈ సరదా సంభాషణతో #SSMB29Update సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. అభిమానులు “జక్కన్న అప్డేట్ ఇవ్వకపోయినా ట్వీట్లు మాత్రం బ్లాక్బస్టర్!” అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
ఇక ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ కూడా ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నారని.. టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రాజమౌళి సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్ మాంత్రికతతో “SSMB 29” సినిమా మీద ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
Also Read: Jemimah Rodrigues: బ్యాట్తో బౌండరీలు.. బ్యాంక్లో కోట్ల సంపాదన.. జెమీమా రోడ్రిగ్స్ నికర ఆస్తి ఎంతో తెలుసా..?
Also Read: Shreyas Iyer: ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన టీమిండియా క్రికెటర్ శ్రేయాస్ అయ్యర్.. కానీ..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook