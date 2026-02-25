Athadu: మహేష్ బాబు అతడుకి ఇప్పటికీ అదే క్రేజ్.. ఆడియన్స్ రేటింగ్ చూసి షాక్ అవ్వాల్సిందే!

Athadu Re Release: అతడు సినిమాలో హీరోగా నటించిన మహేష్ బాబు నటన సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఒక ప్రొఫెషనల్ కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్ పాత్రలో ఆయన చూపించిన స్టైల్, మౌనమైన నటన ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. మాటలు తక్కువగా ఉన్నా, కళ్లతోనే భావాలు పలికించిన విధానం ఈ పాత్రను మరింత గుర్తుండిపోయేలా చేసింది.
సుమారు 2 గంటల 52 నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ సినిమా యాక్షన్, సస్పెన్స్ అంశాలతో ప్రేక్షకులను చివరి వరకు కట్టిపడేస్తుంది. కుటుంబంతో కలిసి చూసేలా ‘యూ’ సర్టిఫికేట్ పొందిన ఈ చిత్రం 2005 ఆగస్టు 10న విడుదలైంది. అప్పట్లో ఎంతగా ఆదరణ పొందిందో, ఇప్పటికీ అంతే ఆసక్తితో ప్రేక్షకులు చూస్తున్నారు.
ఇటీవల విడుదలైన సమాచారం ప్రకారం ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకులు దాదాపు 10లో 9.8 రేటింగ్ ఇచ్చారు. పదివేలల సంఖ్యలో ఓట్లు పడటం ఈ సినిమాకు ఉన్న క్రేజ్ను స్పష్టంగా చూపిస్తోంది. అంతేకాదు, గత 24 గంటల్లోనే వేల సంఖ్యలో టికెట్లు బుక్ కావడం విశేషం. పాత సినిమా అయినా కూడా థియేటర్లు, ఓటీటీ ప్లాట్ఫార్మ్లలో ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా చూస్తుండటం దీని బలాన్ని తెలియజేస్తోంది.
ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించిన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కథనం, మాటల రచన సినిమాకు మరింత బలం చేకూర్చాయి. యాక్షన్తో పాటు కుటుంబ భావాలు, గుర్తింపు కోసం చేసే పోరాటం వంటి అంశాలు ప్రేక్షకులను భావోద్వేగంగా కలిపేస్తాయి. సస్పెన్స్ సన్నివేశాలు, కీలక మలుపులు సినిమాను క్లాసిక్గా నిలిపాయి.
బలమైన కథ, గుర్తుండిపోయే పాత్రలు, అద్భుతమైన నటన, ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న గొప్ప స్పందన.. అన్ని కలసి అతడు.. సినిమాను మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారుస్తున్నాయి. అందుకే ఈ సినిమా ఇప్పటికీ టాలీవుడ్ క్లాసిక్స్లో ఒకటిగా నిలుస్తోంది.
ALSO READ: Tollywood Heroes: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook