Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Mahesh Babu Birthday: నటనలో రాజకుమారుడు..అమ్మాయిల మనసు దోచే పోకిరి ఈ సూపర్ స్టార్..HBD మహేష్ బాబు!

Mahesh Babu Birthday: నటనలో 'రాజకుమారుడు'..అమ్మాయిల మనసు దోచే 'పోకిరి' ఈ సూపర్ స్టార్..HBD మహేష్ బాబు!

Mahesh Babu Birthday 2026: టాలీవుడ్ సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు.. నటనలో తండ్రికి తగ్గ కొడుకుగా పేరొంది, అంతకు మించి సేవాదృక్పథంతో ఎంతోమంది చిన్నారులకు ప్రాణం పోసి ఎన్నో కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపాడు. సినిమాల్లో హీరోయిజం, నిజజీవితంలో ఆరడుగుల నిలువెత్తు మానవత్వం, 50 ఏళ్ల వయసు దాటినా చెక్కుచెదరని అందం ఆయన సొంతం. నేడు (ఆగస్టు 9) హీరో మహేష్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన గురించి ప్రత్యేకం..

Written ByHarish Darla
Published: Aug 09, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:47 AM IST
Mahesh Babu Birthday: నటనలో 'రాజకుమారుడు'..అమ్మాయిల మనసు దోచే 'పోకిరి' ఈ సూపర్ స్టార్..HBD మహేష్ బాబు!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mahesh Babu Birthday: నటనలో 'రాజకుమారుడు'..అమ్మాయిల మనసు దోచే 'పోకిరి' ఈ సూపర్ స్టార్..HBD మహేష్ బాబు!
2
3
4
5