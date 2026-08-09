Mahesh Babu Birthday: నటనలో 'రాజకుమారుడు'..అమ్మాయిల మనసు దోచే 'పోకిరి' ఈ సూపర్ స్టార్..HBD మహేష్ బాబు!

Mahesh Babu Birthday: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో 'సూపర్ స్టార్' అనగానే టక్కున గుర్తుకు వచ్చే పేరు హీరో మహేష్ బాబు. అందంతో పాటు అభినయం, అంకితభావం ఉట్టిపడే ఆయన నటనతో కోట్ల మంది హృదయాలను కొల్లగొట్టారు. కేవలం నటుడిగానే కాకుండా, తనదైన శైలిలో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ 'రియల్ హీరో' అనిపించుకుంటున్న మహేశ్ బాబు పుట్టినరోజు వేడుకలను పురస్కరించుకుని ఆయన సినీ ప్రయాణంపై ప్రత్యేక కథనం.
బాలనటుడిగా ఎంట్రీ..
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ వారసుడిగా బాలనటుడిగా సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన హీరో మహేష్ బాబు.. 'రాకుమారుడు' సినిమాతో పూర్తి స్థాయి హీరోగా పరిచయమయ్యారు. తొలి సినిమాతోనే తన అందం, అభినయంతో యువతను విపరీతంగా ఆకట్టుకుని 'ప్రిన్స్' బిరుదును సొంతం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత 'మురారి', 'ఒక్కడు', 'అతడు', 'పోకిరి' వంటి సంచలన విజయాలతో టాలీవుడ్లో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు.
ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు - బాక్సాఫీస్ రికార్డులు..
కేవలం కమర్షియల్ చిత్రాలకే పరిమితం కాకుండా 'శ్రీమంతుడు', 'మహర్షి', 'భారత్ అనే నేను' వంటి సందేశాత్మక చిత్రాలతో సమాజానికి మంచి మెసేజ్ ఇస్తూనే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల మోత మోగించారు. విభిన్న కథలను ఎంచుకుంటూ టాలీవుడ్లో నంబర్ వన్ హీరోగా తన హవాను కొనసాగిస్తున్నారు.
గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్తో సరికొత్త మైలురాయి..
ప్రస్తుతం మహేష్ బాబు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మోస్ట్ అవైటెడ్ ప్రాజెక్ట్గా నిలిచిన ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలోని భారీ యాక్షన్ అండ్ మైథలాజికల్ మూవీ 'వారణాసి' సినిమాలో నటిస్తున్నారు. 'ఆర్ఆర్ఆర్' సినిమాతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపరీతమైన గుర్తింపు పొందిన తర్వాత ఇప్పుడు రాజమౌళి, మహేష్ బాబు కాంబినేషన్లో వచ్చే మూవీ సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది.
సామాజిక సేవా కార్యక్రమం..
తెరపైనే కాకుండా తెరవెనుక కూడా మహేశ్ బాబు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. 'మహేష్ బాబు ఫౌండేషన్' ద్వారా వందలాది గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్న చిన్నారులకు ఉచితంగా ఆపరేషన్లు చేయించి వారి ప్రాణాలు నిలబెడుతున్నారు. అలాగే 'మీనాక్షి' గ్రామం వంటి దత్తత కార్యక్రమాలతో తన మంచితనాన్ని చాటుకుంటున్నారు.
విలక్షణ నటనతో, బాధ్యతాయుతమైన పౌరుడిగా తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ స్థాయికి ఎదిగిన సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు మరిన్ని పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని, ఆయన కెరీర్ మరిన్ని అద్భుత విజయాలను అందుకోవాలని మనసారా కోరుకుందాం. హ్యాపీ బర్త్ డే మహేష్ బాబు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook