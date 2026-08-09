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Mahesh Babu Birthday: మహేశ్ బాబు వారణాసి కథ ఇదేనా.. సూపర్ స్టార్ పుట్టినరోజు వైరల్ అయిన స్టోరీలైన్

Varanasi Story Line: సూపర్‌స్టార్ మహేశ్ బాబు, దర్శకధీరుడు ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ‘వారణాసి’ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. పాన్ వరల్డ్ స్థాయిలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించి ప్రతి చిన్న అప్‌డేట్ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించినదిగా చెబుతున్న ఓ కథ సోషల్ మీడియాలో చర్చకు వచ్చింది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 09, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:18 AM IST
Mahesh Babu Birthday: మహేశ్ బాబు వారణాసి కథ ఇదేనా.. సూపర్ స్టార్ పుట్టినరోజు వైరల్ అయిన స్టోరీలైన్
Image Credit: Mahesh Babu Birthday(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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