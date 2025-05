Snake Scene Recreates: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో రీ రిలీజ్‌ చిత్రాల హవా కొనసాగుతోంది. గతంలో సూపర్‌ హిట్‌ అయిన చిత్రాలు మళ్లీ చూసేందుకు ప్రేక్షకులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ప్రేక్షకులు, అభిమానుల డిమాండ్‌ మేరకు సినిమాలు పునః విడుదల అవుతున్నాయి. రీ రిలీజ్‌ సందర్భంగా అభిమానులు, ప్రేక్షకులు చేస్తున్న రచ్చ మామూలుగా లేదు. ఈ రీ రిలీజ్‌ సినిమాలో ఓ అభిమాని థియేటర్‌లోకి పామును పట్టుకుని వచ్చేశాడు.

సుకుమార్‌ దర్శకత్వంలో మహేశ్‌ బాబు నటించిన 'ఖలేజా' సినిమా పదేళ్ల తర్వాత మరోసారి థియేటర్‌లలో సందడి చేస్తోంది. ఈ సినిమాలో వచ్చే సీన్లు, కామెడీ సీన్లకు ప్రేక్షకుల నుంచి ఊహించని స్పందన లభిస్తోంది. మరికొందరైతే ఈ సినిమాలోని పాటలకు మాస్‌ స్టెప్పులు వేస్తూ సందడి చేస్తున్నారు. ఒక అభిమాని మరింత ముందుకు వెళ్తూ సినిమాలోని సీన్‌ను రీక్రియేట్‌ చేశాడు. ఖలేజాలో ఉన్నట్టు నటించడంతోపాటు నిజమైన పామును థియేటర్‌లోకి తీసుకువచ్చి హల్‌చల్‌ చేశాడు.

A #MaheshBabu fan took fandom to a wild level during the re-release of #Khaleja.

In a viral video shows fan holding a snake inside the jam packed theatre, recreating the film’s iconic scene.

Khaleja has become the biggest re-release in Telugu cinema history, surpassing the… pic.twitter.com/0toIcbWm8D