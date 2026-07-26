Mahesh Babu:సూపర్స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేశ్బాబు సోదరుడు రమేష్బాబు కుమారుడు జయకృష్ణ ఘట్టమనేని హీరోగా పరిచయం అవుతున్న సినిమా 'శ్రీనివాస మంగాపురం'పై ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ చిత్రంతో బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రషా తడానీ కూడా టాలీవుడ్లో హీరోయిన్గా అడుగుపెడుతోంది. అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని పి. కిరణ్ నిర్మించగా, అశ్వినీదత్ సమర్పిస్తున్నారు. ఈ సినిమా జూలై 30న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, పాటలు, ట్రైలర్కు మంచి స్పందన లభించింది. ముఖ్యంగా జి.వి. ప్రకాశ్ అందించిన సంగీతం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. "అలలే" పాట సోషల్ మీడియాలో మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. సినిమా విడుదలకు ముందు ప్రచార కార్యక్రమాలు కూడా వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి.
ఈ సందర్భంగా సూపర్స్టార్ మహేశ్బాబు ప్రత్యేక వీడియో విడుదల చేసి చిత్రబృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తన సోదరుడు రమేష్బాబు కుమారుడు జయకృష్ణ హీరోగా పరిచయం కావడం తమ కుటుంబానికి ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు. కుటుంబ సభ్యులంతా ఈ సినిమాపై ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారని చెప్పారు.
ఇప్పటివరకు చూసిన టీజర్, పాటలు, ట్రైలర్ చాలా బాగా ఉన్నాయని మహేశ్బాబు ప్రశంసించారు. జయకృష్ణ, రషా ఇద్దరూ తెరపై చాలా బాగున్నారని అన్నారు. కొత్త నటీనటులను ఎంతో చక్కగా చూపించినందుకు దర్శకుడు అజయ్ భూపతికి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపారు. అలాగే ఈ సినిమా కోసం కష్టపడ్డ సాంకేతిక బృందాన్ని కూడా మెచ్చుకున్నారు.
Extremely happy for #JaiKrishnaGhattamaneni and #RashaThadani on their debut with #SrinivasaMangapuram…. I wish the whole team the very best for July 30th!!! 🤗🤗🤗♥️♥️♥️@DirAjayBhupathi #RashaThadani @themohanbabu @AshwiniDuttCh @gvprakash @gemini_kiran @CKPicturesoffl pic.twitter.com/VPgSDQRmAn
— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) July 26, 2026
జి.వి. ప్రకాశ్ అందించిన సంగీతం ఇప్పటికే పెద్ద హిట్ అయిందని, అందులో "అలలే" పాట తనకు ఎంతో ఇష్టమని మహేశ్బాబు వెల్లడించారు. ఈ సినిమా జూలై 30న విడుదల కావడం తనకు ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తోందని చెప్పారు. ఎందుకంటే అదే తేదీన తన తొలి సినిమా 'రాజకుమారుడు' విడుదలైందని గుర్తు చేసుకున్నారు.
వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్లో పరిచయం కావడం చాలా అదృష్టమని మహేశ్బాబు అన్నారు. తాను, అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ వంటి హీరోలు కూడా ఈ సంస్థతో మంచి ప్రయాణం సాగించారని చెప్పారు. ఇప్పుడు జయకృష్ణ, రషా కూడా అదే బ్యానర్ ద్వారా పరిచయం కావడం వారికి మంచి ప్రారంభం అవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
చివరగా తన తండ్రి కృష్ణ అభిమానులు, తన అభిమానులు అందరూ జయకృష్ణ, రషాలను ఆదరించాలని మహేశ్బాబు కోరారు. చిత్రబృందం మొత్తం విజయాన్ని అందుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం మహేశ్బాబు విడుదల చేసిన ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
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