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Mahesh Babu: జయకృష్ణకు అండగా సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు వీడియో.. రాజకుమారుడుకి శ్రీనివాసమంగాపురంకి ఉన్న రిలేషన్ ఇదేనంట!

Mahesh Babu:సూపర్‌స్టార్ మహేశ్‌బాబు తన మేనల్లుడు జయకృష్ణ ఘట్టమనేని హీరోగా పరిచయం అవుతున్న 'శ్రీనివాస మంగాపురం' చిత్రానికి ప్రత్యేక వీడియో ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. టీజర్, పాటలు, ట్రైలర్‌ను ప్రశంసిస్తూ చిత్రబృందం విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రస్తుతం ఆయన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 26, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:01 PM IST
Mahesh Babu: జయకృష్ణకు అండగా సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు వీడియో.. రాజకుమారుడుకి శ్రీనివాసమంగాపురంకి ఉన్న రిలేషన్ ఇదేనంట!
Image Credit: Srinivasa Mangapuram(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Mahesh Babu: జయకృష్ణకు అండగా సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు వీడియో.. రాజకుమారుడుకి శ్రీనివాసమంగాపురంకి ఉన్న రిలేషన్ ఇదేనంట!
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