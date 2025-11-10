Mahesh Babu: సైలెంట్ గా మహేష్ బాబు ఘట్టమనేని వారసుడు సినిమా లాంచ్.. అన్ని సీక్రెట్ గానే..

Gattamaneni Family : తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తరతరాలుగా కుటుంబ వారసులు ఎంట్రీ ఇవ్వడం కొనసాగుతోంది. సూపర్స్టార్ కృష్ణ వేసిన బాటలో ఆయన కుమారుడు మహేశ్ బాబు సక్సెస్ఫుల్ హీరోగా నిలిచారు. ఇప్పుడు ఘట్టమనేని ఫ్యామిలీ నుంచి మూడో తరం హీరోగా జయకృష్ణ రానున్నారు. రమేశ్ బాబు కుమారుడైన జయకృష్ణను హీరోగా లాంచ్ చేయాలని ఆయన తండ్రి కలలుగన్నారు. కానీ ఆ కలను సాకారం చేయడం మహేశ్ బాధ్యతగా తీసుకున్నారు.
జయకృష్ణ అమెరికాలో నటనలో శిక్షణ పొందారు. ఇటీవల బాబాయ్ మహేశ్ బాబుతో కలిసి ఆయన దిగిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అందం, స్టైల్ విషయంలో మహేశ్ బాబును తలపిస్తున్నారని అభిమానులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
తాజాగా దర్శకుడు అజయ్ భూపతి సైలెంట్గా పెద్ద ప్రకటన చేశారు. RX 100 ఫేమ్ ఈ డైరెక్టర్, జయకృష్ణను హీరోగా తీసుకొని దర్శకత్వం వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ చిత్రాన్ని పి.కిరణ్ నిర్మించగా, అశ్వినీదత్ సమర్పణలో చందమామ కథలు బ్యానర్పై తెరకెక్కుతుంది.
అజయ్ భూపతి విడుదల చేసిన పోస్టర్లో తిరుమల ఆలయం, శేషాచలం కొండలు నేపథ్యంగా కనిపించడం విశేషం. ఈ సినిమా ఆ ప్రాంతాన్ని కేంద్రంగా తీసుకొని రూపొందుతున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్ను “AB4” అనే వర్కింగ్ టైటిల్తో సిద్ధం చేస్తున్నారు.
సినిమా టైటిల్గా “శ్రీనివాస మంగాపురం”ను పరిశీలిస్తున్నారని ఫిలింనగర్లో చర్చలు వినిపిస్తున్నాయి. జయకృష్ణ ఎంట్రీ అధికారికంగా ప్రకటించడంతో ఘట్టమనేని అభిమానులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు.
