English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Mahesh Babu: సైలెంట్ గా మహేష్ బాబు ఘట్టమనేని వారసుడు సినిమా లాంచ్.. అన్ని సీక్రెట్ గానే..

Mahesh Babu: సైలెంట్ గా మహేష్ బాబు ఘట్టమనేని వారసుడు సినిమా లాంచ్.. అన్ని సీక్రెట్ గానే..

Gattamaneni: టాలీవుడ్‌లో ఘట్టమనేని కుటుంబం నుంచి కొత్త హీరో.. ఎంట్రీకి సిద్ధమవుతున్నారు. మహేశ్ బాబు మేనల్లుడు జయకృష్ణ ఘట్టమనేని.. తొలి సినిమాకు సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Nov 10, 2025, 01:16 PM IST

Trending Photos

EPS Pension: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు తీపికబురు..7 రెట్లు పెరగనున్న నెలవారీ పెన్షన్!
7
EPS
EPS Pension: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు తీపికబురు..7 రెట్లు పెరగనున్న నెలవారీ పెన్షన్!
Rashmika Mandanna: త్వరలోనే నాకు, విజయ్ దేవరకొండకి పెళ్లి.. అఫీషియల్‌గా కన్ఫామ్ చేసిన రష్మిక మందన్నా
5
Rashmika Confirms Marriage With Vijay
Rashmika Mandanna: త్వరలోనే నాకు, విజయ్ దేవరకొండకి పెళ్లి.. అఫీషియల్‌గా కన్ఫామ్ చేసిన రష్మిక మందన్నా
Akukura Pachadulu: గోంగూర నుంచి పాలకూర వరకు.. 10 నిమిషాల్లో తయారయ్యే 5 ఆరోగ్యకరమైన ఆకుకూర పచ్చళ్లు.. ఇలా చేసేయండి..!!
6
Telugu Recipes
Akukura Pachadulu: గోంగూర నుంచి పాలకూర వరకు.. 10 నిమిషాల్లో తయారయ్యే 5 ఆరోగ్యకరమైన ఆకుకూర పచ్చళ్లు.. ఇలా చేసేయండి..!!
Gold Price Today: బంగారం ధరలు భారీగా పతనం... ఒకరోజే రూ. 1160 తగ్గింపు.. డిసెంబర్ లో లక్ష దిగువకు.. నవంబర్ 9వ తేదీ పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold Rate Today
Gold Price Today: బంగారం ధరలు భారీగా పతనం... ఒకరోజే రూ. 1160 తగ్గింపు.. డిసెంబర్ లో లక్ష దిగువకు.. నవంబర్ 9వ తేదీ పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Mahesh Babu: సైలెంట్ గా మహేష్ బాబు ఘట్టమనేని వారసుడు సినిమా లాంచ్.. అన్ని సీక్రెట్ గానే..

Gattamaneni Family : తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తరతరాలుగా కుటుంబ వారసులు ఎంట్రీ ఇవ్వడం కొనసాగుతోంది. సూపర్‌స్టార్ కృష్ణ వేసిన బాటలో ఆయన కుమారుడు మహేశ్ బాబు సక్సెస్‌ఫుల్ హీరోగా నిలిచారు. ఇప్పుడు ఘట్టమనేని ఫ్యామిలీ నుంచి మూడో తరం హీరోగా జయకృష్ణ రానున్నారు. రమేశ్ బాబు కుమారుడైన జయకృష్ణను హీరోగా లాంచ్ చేయాలని ఆయన తండ్రి కలలుగన్నారు. కానీ ఆ కలను సాకారం చేయడం మహేశ్ బాధ్యతగా తీసుకున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

జయకృష్ణ అమెరికాలో నటనలో శిక్షణ పొందారు. ఇటీవల బాబాయ్ మహేశ్ బాబుతో కలిసి ఆయన దిగిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అందం, స్టైల్ విషయంలో మహేశ్ బాబును తలపిస్తున్నారని అభిమానులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.

తాజాగా దర్శకుడు అజయ్ భూపతి సైలెంట్‌గా పెద్ద ప్రకటన చేశారు. RX 100 ఫేమ్ ఈ డైరెక్టర్, జయకృష్ణను హీరోగా తీసుకొని దర్శకత్వం వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ చిత్రాన్ని పి.కిరణ్ నిర్మించగా, అశ్వినీదత్ సమర్పణలో చందమామ కథలు బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతుంది.

అజయ్ భూపతి విడుదల చేసిన పోస్టర్‌లో తిరుమల ఆలయం, శేషాచలం కొండలు నేపథ్యంగా కనిపించడం విశేషం. ఈ సినిమా ఆ ప్రాంతాన్ని కేంద్రంగా తీసుకొని రూపొందుతున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను “AB4” అనే వర్కింగ్ టైటిల్‌తో సిద్ధం చేస్తున్నారు.

సినిమా టైటిల్‌గా “శ్రీనివాస మంగాపురం”ను పరిశీలిస్తున్నారని ఫిలింనగర్‌లో చర్చలు వినిపిస్తున్నాయి. జయకృష్ణ ఎంట్రీ అధికారికంగా ప్రకటించడంతో ఘట్టమనేని అభిమానులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు.

Also Read:​  మీ ఏజ్ ప్రకారం రోజు ఎంత లిక్కర్ తీసుకోవాలి.. డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

mahesh babuJayakrishna GhattamaneniGhattamaneni familyMahesh Babu nephewJayakrishna debut movie

Trending News