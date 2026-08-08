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Naga Vamsi: పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా వర్కౌట్ కాలేదు.. కానీ మహేష్ బాబు సినిమాకు కావాలనే నెగెటివిటీ సృష్టించారు: నాగ వంశీ

Naga Vamsi:పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు సినిమాలకు సంబంధించిన నిర్మాత నాగ వంశీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన రెండు సినిమాలను పోల్చుతూ ఆయన చేసిన కామెంట్స్ ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 08, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:50 PM IST
Naga Vamsi: పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా వర్కౌట్ కాలేదు.. కానీ మహేష్ బాబు సినిమాకు కావాలనే నెగెటివిటీ సృష్టించారు: నాగ వంశీ
Image Credit: Mahesh Babu Guntur Kaaram vs Pawan Kalyan Agnyaathavaasi(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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