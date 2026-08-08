/Naga Vamsi: పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా వర్కౌట్ కాలేదు.. కానీ మహేష్ బాబు సినిమాకు కావాలనే నెగెటివిటీ సృష్టించారు: నాగ వంశీ

Naga Vamsi:పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన అజ్ఞాతవాసి సినిమా 2018లో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమాపై విడుదలకు ముందు భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే సినిమా విడుదలైన తర్వాత ప్రేక్షకుల నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన రాలేదు. చివరకు ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద తీవ్ర నిరాశను మిగిల్చింది.
మరోవైపు మహేష్ బాబు, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన గుంటూరు కారం సినిమాపై కూడా మొదటి నుంచి భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. 2024 సంక్రాంతికి విడుదలైన ఈ సినిమా మిక్స్డ్ టాక్ను సొంతం చేసుకుంది. సినిమా పూర్తిగా డిజాస్టర్ కాకపోయినా, అంచనాలకు తగ్గ స్థాయిలో విజయం సాధించలేకపోయిందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమైంది.
అయితే గుంటూరు కారం సినిమాకు కావాలనే నెగెటివిటీ క్రియేట్ చేశారని నాగ వంశీ తాజాగా వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యంగా తేజ సజ్జ హీరోగా నటించిన హనుమాన్ సినిమా విడుదల సమయంలో ఈ నెగెటివ్ ప్రచారం జరిగిందని ఆయన చెప్పారు.
“హనుమాన్ సినిమాకు థియేటర్లు ఇవ్వడం లేదు” అనే ఒక నెగెటివ్ సీనారియోను కావాలనే క్రియేట్ చేశారని నాగ వంశీ పేర్కొన్నారు. మహేష్ బాబు సినిమాకు ఎక్కువ థియేటర్లు కేటాయిస్తున్నారని, చిన్న హీరో సినిమా అయిన హనుమాన్కు థియేటర్లు ఇవ్వడం లేదనే ప్రచారం అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా కనిపించింది.
అయితే హనుమాన్ సినిమా విడుదలైన తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంతో భారీ విజయాన్ని సాధించింది. ముఖ్యంగా చిన్న సినిమా స్థాయి నుంచి ఊహించని స్థాయిలో కలెక్షన్లు సాధించడం అప్పట్లో పెద్ద చర్చగా మారింది.
ఇదే విషయాన్ని ఇప్పుడు నాగ వంశీ మరోసారి ప్రస్తావించడంతో ఈ వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒకవైపు అజ్ఞాతవాసి ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేకపోయింది. మరోవైపు గుంటూరు కారం కూడా మిశ్రమ స్పందనను అందుకుంది. కానీ హనుమాన్ మాత్రం మంచి విజయాన్ని అందుకుంది.
దీంతో నాగ వంశీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు, నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. మొత్తానికి పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు సినిమాలు, త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వం, హనుమాన్ సినిమాల థియేటర్ల అంశం మరోసారి చర్చకు వచ్చింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook