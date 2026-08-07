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Heroine: మహేష్ బాబు హీరోయిన్ షాకింగ్ డెసిషన్.. జీవితంలో పెళ్లే చేసుకోనంటూ క్లారిటీ!

Heroine:మహేష్ బాబుతో నటించిన ప్రముఖ హీరోయిన్ తన వ్యక్తిగత జీవితంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. జీవితంలో పెళ్లి చేసుకునే ఆలోచన లేదని స్పష్టం చేస్తూ తన నిర్ణయానికి గల కారణాలను వెల్లడించారు. ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 07, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:53 PM IST
Heroine: మహేష్ బాబు హీరోయిన్ షాకింగ్ డెసిషన్.. జీవితంలో పెళ్లే చేసుకోనంటూ క్లారిటీ!
Image Credit: Mahesh Babu Heroine(source:FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Heroine: మహేష్ బాబు హీరోయిన్ షాకింగ్ డెసిషన్.. జీవితంలో పెళ్లే చేసుకోనంటూ క్లారిటీ!
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