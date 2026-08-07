/Heroine: మహేష్ బాబు హీరోయిన్ షాకింగ్ డెసిషన్.. జీవితంలో పెళ్లే చేసుకోనంటూ క్లారిటీ!

Heroine:బాలీవుడ్ నటి అమీషా పటేల్ మరోసారి తన వ్యక్తిగత జీవితంపై చేసిన వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచారు. 51 ఏళ్ల వయసులోనూ సింగిల్గా సంతోషంగా జీవిస్తున్నానని, జీవితంలో ఎప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోనని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో అభిమానులతో నిర్వహించిన 'ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్' (AMA) సెషన్లో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
అభిమానుల్లో ఒకరు "మీరు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారు?" అని ప్రశ్నించగా, అమీషా ఎలాంటి సందేహం లేకుండా స్పందించారు. "నేను ఎప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోను. ప్రస్తుతం సింగిల్గా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. నన్ను ప్రేమించే కుటుంబ సభ్యులు, మంచి స్నేహితులు ఉన్నారు. ఒక్క వ్యక్తి కోసం నా జీవితాన్ని, నా ఆనందాన్ని పూర్తిగా మార్చుకోవాలని నేను అనుకోవడం లేదు" అని సమాధానం ఇచ్చారు.
పెళ్లి అనేది పూర్తిగా వ్యక్తిగత నిర్ణయమని, ప్రతి ఒక్కరూ ఒకే విధమైన జీవితాన్ని ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం తన కెరీర్, కుటుంబం, స్నేహితులతో సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నానని, అదే తనకు సరిపోతుందని తెలిపారు. ఆమె వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారగా, చాలామంది నెటిజన్లు ఆమె నిర్ణయానికి మద్దతు తెలుపుతున్నారు.
ఇదే సమయంలో గతంలో ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన ప్రేమ జీవితం గురించి చెప్పిన విషయాలు కూడా మరోసారి చర్చకు వచ్చాయి. సినీ రంగంలోకి రావడం తన అప్పటి ప్రియుడికి ఇష్టం లేకపోవడంతో ఆ బంధం ముగిసిందని అమీషా వెల్లడించారు. ఆ అనుభవం తనకు జీవితంలో ఎన్నో పాఠాలు నేర్పిందని, తన కెరీర్ను అర్థం చేసుకుని గౌరవించే వ్యక్తి దొరికితే మాత్రమే పెళ్లి గురించి ఆలోచించేదాన్నని చెప్పారు. అయితే అలాంటి వ్యక్తిని కనుగొనడం అంత సులభం కాదని కూడా పేర్కొన్నారు.
జీవిత భాగస్వామిని ఎంపిక చేసుకునే విషయంలో వయసు కంటే వ్యక్తిత్వం, పరస్పర గౌరవం, అవగాహన ముఖ్యమని అమీషా అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం తనకు ఉన్న జీవనశైలి పట్ల తాను పూర్తిగా సంతృప్తిగా ఉన్నానని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
కెరీర్ విషయానికి వస్తే, అమీషా పటేల్ ఇటీవల సన్నీ డియోల్తో కలిసి నటించిన గదర్ 2 చిత్రంతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్నారు. సకీనా పాత్రలో ఆమె నటనకు మంచి ప్రశంసలు లభించాయి. అనంతరం తౌబా తేరా జల్వా చిత్రంలో కనిపించిన ఆమె, ప్రస్తుతం కొత్త ప్రాజెక్ట్లపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. అయితే ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంపై చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
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