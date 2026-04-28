English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • వినోదం
Pokiri@20Years: మహేష్ ‘పోకిరి’కి 20 యేళ్లు పూర్తి.. సాధించిన రికార్డులు ఇవే..

Pokiri@20Years:ఎవడు కొడితే దిమ్మ దిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుందో వాడే పండుగాడు. ఈ సినిమా సాధించిన విజయం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. అప్పటి వరకు ప్రిన్స్ గా మహేష్ బాబు ఈ సినిమాతో సూపర్ స్టార్ గా టాలీవుడ్ లో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు. సరిగ్గా 20 యేళ్ల క్రితం 2006 ఏప్రిల్ 28న విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది. అంతేకాదు ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 28, 2026, 03:23 PM IST

Trending Photos

Mahesh Babu Pokiri Records: పోకిరి . మహేష్ బాబు, పూరీ జగన్నాథ్ కలయికలో వచ్చిన తొలి చిత్రం ‘పోకిరి’. ఈ సినిమా దశా, దిశను మార్చివేసింది. ఇండస్ట్రీ హిట్ గా తెలుగులో తొలి రూ. 40 కోట్ల షేర్ రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ చిత్రాన్ని పూరీ జగన్నాథ్ తన ఓన్ బ్యానర్ వైష్ణో అకాడమీ , మంజుల కు చెందిన ఇందిరా ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై మంజులా సంయుక్తంగా తెరకెక్కించారు. అప్పటి వరకు తెలుగు సినిమా రేంజ్ రూ. 25 కోట్లు.. మహా అయితే రూ. 30 కోట్ల వస్తే ఎక్కువ. కానీ ఈ సినిమా కేవలం రూ. 30 హైయ్యెస్ట్ టికెట్ రేట్ తో రూ. 40 కోట్ల షేర్ రాబట్టి సంచలనం నమోదు చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అంతేకాదు పోకిరి సినిమాలో పూరీ జగన్నాథ్ ఏదో కామెడీగా ‘కడప కింగ్’ అని సినిమా తీస్తే 100 డేస్ 200 సెంటర్స్ ఆడుతుందని చెప్పించారు. అదే విధంగా పోకిరి సినిమా తెలుగులో 200 కేంద్రాల్లో 100 రోజులు నడిచి ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ రికార్డును నమోదు చేసింది. 63 కేంద్రాల్లో 175 రోజులు.. 299 కేంద్రాల్లో 50 రోజులు నడించింది.  అప్పటి వరకు ఒక మూసలో పోతున్న మహేష్ బాబు బాడీ లాంగ్వేజ్, హెయిర్ స్టైల్ అన్నింటిలో మేకోవర్  చూపించిన సినిమాగా పోకిరి నిలుస్తుంది. ఓ రకంగా పూరీ జగన్నాథ్ మహేష్ బాబు ఇమేజ్ ను పూర్తిగా మార్చేసారు. 

అంతేకాదు ఈ సినిమా హిందీలో సల్మనా్ ఖాన్ హీరోగా ‘వాంటెడ్’ పేరుతో తెరకెక్కింది. అటు కన్నడలో దర్శన్ హీరోగా ‘పోక్రి’ గా తెరకెక్కింది. అటు తమిళంలో ‘పొక్కిరి’ పేరుతో రీమేక్ అయింది. అన్ని భాషల్లో ఈ సినిమా సంచలన విజయం సాధించింది.  రూ. 12 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను రూ. 16 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. దాదాపు రూ. 40 కోట్ల కు పైగా షేర్ రాబట్టి ఇండస్ట్రీ రికార్డులకు కొత్త దారి చూపించింది. 

అప్పటి వరకు తెలుగు సినిమా రేంజ్ అంటే రూ. 25 కోట్లు అంతే. రూ. 30 కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తే అది అద్భుతం. అప్పుడు టికెట్ రేట్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి. హైయ్యస్ట్ టికెట్ ధర 30 రూపాయలు.. వాటితోనే రూ. 40 కోట్లు వసూలు చేసి చరిత్ర సృష్టించాడు మహేష్ బాబు. ఈ సినిమాకు పూరీ జగన్నాథ్ టేకింగ్ కు మణిశర్మ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, పాటలు కీ రోల్ పోషించాయి. 

ముందుగా ఈ సినిమాను రవితేజ, కంగనా హీరో, హీరోయిన్లుగా ‘ఉత్తమ్ సింగ్ సన్నాఫ్ సూర్య నారాయణ’ పేరుతో తెరకెక్కిద్దామనుకున్నాడు. ముందుగా ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబు సరసన అయేషా టకియాను అనుకున్నారు. ఆ తర్వాత కంగనా పేరు వినిపించింది. చివరగా ఇలియానను ఖరారు చేశారు.   చివరకు మహేష్ బాబు దగ్గర ఈ సినిమా కథ వచ్చింది. కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి హైదరాబాద్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు.  పోకిరి సినిమా టైటిల్ తో విడుదలై ఎలాంటి హంగామా చేసిందో తెలిసిందే కదా. సినిమా విడుదలై 20 యేళ్లు అవుతున్న ఇప్పటికీ  ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు తీపిగుర్తు. ఆ తర్వాత మహేష్ బాబు, పూరీ జగన్నాథ్ కలయికలో ‘బిజినెస్ మ్యాన్’ సినిమా మంచి విజయాన్నే నమోదు చేసింది. ఇక వీళ్ల కాంబినేషన్ లో ‘జనగణమన’ అనౌన్స్ చేసినా.. ఎందుకో వర్కౌట్ కాలేదు. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

PokiriPokiri RecordMahesh Babu Puri Jagannadh Combination20 years of pokiri20 years of pokiri impact

Trending News