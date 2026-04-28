Pokiri@20Years: మహేష్ ‘పోకిరి’కి 20 యేళ్లు పూర్తి.. సాధించిన రికార్డులు ఇవే..

Mahesh Babu Pokiri Records: పోకిరి . మహేష్ బాబు, పూరీ జగన్నాథ్ కలయికలో వచ్చిన తొలి చిత్రం ‘పోకిరి’. ఈ సినిమా దశా, దిశను మార్చివేసింది. ఇండస్ట్రీ హిట్ గా తెలుగులో తొలి రూ. 40 కోట్ల షేర్ రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ చిత్రాన్ని పూరీ జగన్నాథ్ తన ఓన్ బ్యానర్ వైష్ణో అకాడమీ , మంజుల కు చెందిన ఇందిరా ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై మంజులా సంయుక్తంగా తెరకెక్కించారు. అప్పటి వరకు తెలుగు సినిమా రేంజ్ రూ. 25 కోట్లు.. మహా అయితే రూ. 30 కోట్ల వస్తే ఎక్కువ. కానీ ఈ సినిమా కేవలం రూ. 30 హైయ్యెస్ట్ టికెట్ రేట్ తో రూ. 40 కోట్ల షేర్ రాబట్టి సంచలనం నమోదు చేసింది.
అంతేకాదు పోకిరి సినిమాలో పూరీ జగన్నాథ్ ఏదో కామెడీగా ‘కడప కింగ్’ అని సినిమా తీస్తే 100 డేస్ 200 సెంటర్స్ ఆడుతుందని చెప్పించారు. అదే విధంగా పోకిరి సినిమా తెలుగులో 200 కేంద్రాల్లో 100 రోజులు నడిచి ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ రికార్డును నమోదు చేసింది. 63 కేంద్రాల్లో 175 రోజులు.. 299 కేంద్రాల్లో 50 రోజులు నడించింది. అప్పటి వరకు ఒక మూసలో పోతున్న మహేష్ బాబు బాడీ లాంగ్వేజ్, హెయిర్ స్టైల్ అన్నింటిలో మేకోవర్ చూపించిన సినిమాగా పోకిరి నిలుస్తుంది. ఓ రకంగా పూరీ జగన్నాథ్ మహేష్ బాబు ఇమేజ్ ను పూర్తిగా మార్చేసారు.
అంతేకాదు ఈ సినిమా హిందీలో సల్మనా్ ఖాన్ హీరోగా ‘వాంటెడ్’ పేరుతో తెరకెక్కింది. అటు కన్నడలో దర్శన్ హీరోగా ‘పోక్రి’ గా తెరకెక్కింది. అటు తమిళంలో ‘పొక్కిరి’ పేరుతో రీమేక్ అయింది. అన్ని భాషల్లో ఈ సినిమా సంచలన విజయం సాధించింది. రూ. 12 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను రూ. 16 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. దాదాపు రూ. 40 కోట్ల కు పైగా షేర్ రాబట్టి ఇండస్ట్రీ రికార్డులకు కొత్త దారి చూపించింది.
అప్పటి వరకు తెలుగు సినిమా రేంజ్ అంటే రూ. 25 కోట్లు అంతే. రూ. 30 కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తే అది అద్భుతం. అప్పుడు టికెట్ రేట్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి. హైయ్యస్ట్ టికెట్ ధర 30 రూపాయలు.. వాటితోనే రూ. 40 కోట్లు వసూలు చేసి చరిత్ర సృష్టించాడు మహేష్ బాబు. ఈ సినిమాకు పూరీ జగన్నాథ్ టేకింగ్ కు మణిశర్మ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, పాటలు కీ రోల్ పోషించాయి.
ముందుగా ఈ సినిమాను రవితేజ, కంగనా హీరో, హీరోయిన్లుగా ‘ఉత్తమ్ సింగ్ సన్నాఫ్ సూర్య నారాయణ’ పేరుతో తెరకెక్కిద్దామనుకున్నాడు. ముందుగా ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబు సరసన అయేషా టకియాను అనుకున్నారు. ఆ తర్వాత కంగనా పేరు వినిపించింది. చివరగా ఇలియానను ఖరారు చేశారు. చివరకు మహేష్ బాబు దగ్గర ఈ సినిమా కథ వచ్చింది. కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి హైదరాబాద్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు. పోకిరి సినిమా టైటిల్ తో విడుదలై ఎలాంటి హంగామా చేసిందో తెలిసిందే కదా. సినిమా విడుదలై 20 యేళ్లు అవుతున్న ఇప్పటికీ ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు తీపిగుర్తు. ఆ తర్వాత మహేష్ బాబు, పూరీ జగన్నాథ్ కలయికలో ‘బిజినెస్ మ్యాన్’ సినిమా మంచి విజయాన్నే నమోదు చేసింది. ఇక వీళ్ల కాంబినేషన్ లో ‘జనగణమన’ అనౌన్స్ చేసినా.. ఎందుకో వర్కౌట్ కాలేదు.
Also Read: Balakrishnas Lineup: బాలకృష్ణ దూకుడు.. యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్..
Also Read: Chiranjeevi Lineup: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా తర్వాత చిరంజీవి నుంచే వచ్చే సినిమాలు ఇవే..
