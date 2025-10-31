English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Prabhas: ప్రభాస్ బాహుబలి ది ఎపిక్: రివ్యూ ఇచ్చిన మహేష్ కొడుకు గౌతమ్ ఘట్టమనేని..!

Mahesh Babu Son : బాహుబలి ది ఎపిక్ పై మహేష్ బాబు కొడుకు గౌతమ్ ఘట్టమనేని తాజాగా తన రివ్యూ పంచుకున్నారు. ఆ సినిమాని మొదటి షో చూసి మరి.. తన అభిప్రాయం చెప్పకొచ్చారు. ఇంతకీ మహేష్ బాబు కొడుకు బాహుబలి సినిమా గురించి ఏమన్నారు అని పూర్తి వివరాలు లోకి వెళితే..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Oct 31, 2025, 03:53 PM IST

Mahesh Babu Son Gautham : బాహుబలి: ది ఎపిక్ సినిమా విడుదల హంగామా మామూలుగా లేదు. సుమారుగా 10 ఏళ్ల తర్వాత బాహుబలి 1&2 సినిమాలను కలిపి ఒకే భాగంలో బాహుబలి: ది ఎపిక్ అనే టైటిల్ తో ఈ రోజున విడుదల చేశారు. ప్రభాస్, రానా, అనుష్క, తమన్నా, సత్యరాజ్, రమ్యకృష్ణ తదితర నటీనటులు ఇందులో నటించారు. అయితే ఈ సినిమా విడుదల సందర్భంగా మహేష్ బాబు కుమారుడు గౌతమ్ ఘట్టమనేని ఈ సినిమా పైన రివ్యూ ఇస్తూ తన ఎక్స్పీరియన్స్ ని పంచుకున్నారు. 

సినిమా చూసిన తర్వాత గౌతమ్ రియాక్షన్  ఎలా ఉందంటే బాహుబలి లాంటి ఒక బిగ్గెస్ట్ గ్లోబిన్ సినిమాను బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూడడం అనేది ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ అంటూ తెలియజేశారు. అయితే ఈ ఎపిక్ విషయంలో తనకు నచ్చిన బెస్ట్ విషయాన్ని తెలియజేశారు. నాకు నచ్చిన బెస్ట్ థింగ్ ఏమిటంటే కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపారో అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి రెండేళ్లు వెయిట్ చేసాము.. కానీ ఇప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం లేదంటూ ఫన్నీగా తెలియజేశారు. 

బాహుబలి ది ఎపిక్ సినిమా చూస్తున్నంత సేపు ప్రతి సెకను కూడా నాకు గూస్ బంప్స్ తెప్పించాయని, ఇది మెంటల్ ఎక్కించే ఫిలిం అని , ఈ ఫిలింనే తాను మాటలలో చెప్పలేను అంటూ తన ఎక్సైటింగ్ ను తెలియజేశారు గౌతమ్. ఒక తెలుగు సినిమా ఈ రేంజ్ లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో పేరు సంపాదించడం గర్వకారణంగా ఉందని,  మన తెలుగు సినిమాకు గ్లోబల్ స్థాయిలో రెస్పెక్ట్ రావడం కూడా చాలా గ్రేట్ అంటూ తెలియజేశారు. ఇలాంటి సినిమాలు చూస్తూ పెరిగిన తనకు ఇది గ్రేటెస్ట్ ఫిలిం అంటూ తెలిపారు గౌతమ్. ప్రస్తుతం గౌతమ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

 

ఇకపోతే బాహుబలి 1 & 2 చిత్రాలు ఒకే భాగంగా విడుదలయ్యి ఇప్పుడు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.  ఈరోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా వంద కోట్ల క్లబ్లో చేరుతుందని అభిమానులు కూడా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

 

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

