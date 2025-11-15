English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Mahesh Babu Movie Name: మహేష్ బాబు-రాజమౌళి మూవీ టైటిల్ ఇదే.. రిలీజ్ ఎప్పుడంటే..?

Mahesh Babu Movie Name: మహేష్ బాబు-రాజమౌళి మూవీ టైటిల్ ఇదే.. రిలీజ్ ఎప్పుడంటే..?

Mahesh Babu Movie Name: దర్శకధీరుడు ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా నటిస్తున్న మూవీకి వారణాసి టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు మేకర్స్. ఈ సందర్బంగా Globe Trotter ఈవెంట్‌లో వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Nov 15, 2025, 11:36 PM IST

Mahesh Babu Movie Name: మహేష్ బాబు-రాజమౌళి మూవీ టైటిల్ ఇదే.. రిలీజ్ ఎప్పుడంటే..?

Varanasi Movie Relase Date: సినీ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మహేశ్‌బాబు (Mahesh Babu)-ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి (SS Rajamouli) కాంబోలో వస్తున్న యాక్షన్ అడ్వెంచరస్‌ మూవీ టైటిల్‌ను మేకర్స్ ప్రకటించారు. యాక్షన్ అడ్వెంచరస్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రానున్న ఈ సినిమాకు ‘వారణాసి’ (Varanasi)గా ఖరారు చేశారు. హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిల్మ్‌ సిటీ వేదికగా Globe Trotter ఈవెంట్‌ భారీ ఎత్తున జరిగింది. ఈ సందర్భంగా టైటిల్‌తోపాటు వారణాసి ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తూ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. మహేష్‌ బాబును సరికొత్త గెటప్‌లో చూపించారు జక్కన్న. రుద్ర పాత్రలో మహేష్ బాబు కనిపించనున్నారు. హీరోయిన్ మందాకిని పాత్రలో ప్రియాంక చోప్రా.. విలర్ పాత్ర కుంభను పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్‌ పోషిస్తున్నారు. వీళ్లకు సంబంధించిన ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్స్‌ను ఇప్పటికే రిలీజ్ చేయగా.. ఆడియన్స్ నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఆస్కార్‌ అవార్డు గ్రహీత MM కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ మూవీని దుర్గా ఆర్ట్స్‌ పతాకంపై కేఎల్‌ నారాయణ, కార్తికేయ నిర్మిస్తున్నారు. 2027 వేసవిలో ఈ మూవీని విడుదల చేయనున్నారు.

ఈ ఈవెంట్‌ మహేష్ బాబు మాట్లాడుతూ.. ప్రతి నటుడి కెరీర్‌లో ఒక్కసారి మాత్రమే చేసే మూవీ.. క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంటుందని.. తనకు వారణాసి అలాంటిదేనని అన్నారు. అభిమానులను కలుసుకుని చాలా రోజులు అయిందని.. ఇలా కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. తాను సాధారణంగా వస్తానని అన్నానని.. కానీ దర్శకుడు రాజమౌళి స్పెషల్‌గా తీసుకువచ్చారని చెప్పారు. తాను పౌరాణిక పాత్రలు చేస్తే చూడాలని నాన్న కృష్ణ గారు అంటుండేవారని.. అయితే అప్పుడు ఆయన మాట తాను వినలేదన్నారు. ఇప్పుడు తన మాటలు ఆయన వింటుంటారని ఎమోషనల్‌గా మాట్లాడారు. ఈ సినిమా కోసం తాను ఎంత కష్టపడాలో అంతా కష్టపడతానని అన్నారు. ఈ సినిమా విడుదల అయినప్పుడు యావత్ దేశం గర్వపడుతుందన్నారు. ఇది జస్ట్ టైటిల్ మాత్రమేని.. మున్ముందు ఎలా ఉంటుందో మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నానని చెప్పుకొచ్చారు. 

అంతకుముందు రాజమౌళి మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాలో రాముడిగా మహేష్ బాబు నవ రసాలు అద్భుతంగా పలికించారని తెలిపారు. కొత్త మహేష్ బాబును చూస్తారని అన్నారు. తాను చిన్నప్పుడు కృష్ణ గారి గొప్పుదనం తెలియదని.. అప్పుడు ఎక్కువగా NTR సినిమాలను చూసేవాడినని చెప్పారు. అయితే తాను సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాతే కృష్టగారేంటే ఏంటో అర్థమైందన్నారు. మహేష్ బాబుకు రాముడి గెటప్ వేసి ఫోటో షూట్ చేశామని.. ఆ ఫొటోను తాను తన ఫోన్ వాల్‌పేపర్‌గా పెట్టుకున్నానని తెలిపారు. అయితే ఎవరైన లీక్ చేస్తారని తీసేశానని చెప్పారు. ఆయన అద్భుతంగా నటించారని అన్నారు.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

mahesh babuSS RajamouliMahesh Babu Movie NameVaranasiVaranasi Movie

