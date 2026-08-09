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Mahesh Babu Varanasi: 'వారణాసి' సినిమా నుంచి మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్‌కు సర్‌ప్రైజ్..ట్రీట్ అదిరిపోయింది!

Mahesh Babu Birthday Varanasi Special: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన నటిస్తున్న 'వారణాసి' సినిమా నుంచి సరికొత్త లుక్స్ చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న పాన్-వరల్డ్ మూవీ నుంచి తాజాగా ఫ్యాన్స్‌ను సర్‌ప్రైజ్ చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 09, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:54 AM IST
Mahesh Babu Varanasi: 'వారణాసి' సినిమా నుంచి మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్‌కు సర్‌ప్రైజ్..ట్రీట్ అదిరిపోయింది!
Image Credit: Source: Mahesh Babu Instagram

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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