/‘రావు బహదూర్’ మూవీ రివ్యూ.. మహేష్ బాబు నిర్మించిన సినిమా ఎలా ఉందంటే..!

తెలుగులో ‘కేరాఫ్ కంచరపాలెం’, ‘ఉమా మహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య’, మోడ్రన్ లవ్ హైదరాబాద్ వంటి సెన్సిబుల్ సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా. మరోవైపు హీరోగా ఒక మూసకు పరిమితం కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్ మూవీస్తో అలరిస్తున్న నటుడు సత్యదేవ్. వీరి కలయికతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను మహేష్ బాబు సమర్పకుడిగా వ్యవహరించడంతో ‘రావు బహదూర్’ మూవీపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ను ‘రావు బహదూర్’ చిత్రం అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
‘రావు బహదూర్’ 1969 నుంచి 1991 నేపథ్యంలో సాగే కథ. రామప్ప అలియాస్ రామప్ప రావు బహుదూర్ ఓ సంస్థానికి రాజు. అతను వృద్ధాప్య సమస్యలతో పాటు తన ప్యాలెస్లో విచిత్రమైన మానసిక వ్యాధితో పోరాడుతూ ఉంటాడు. ఇంతకీ రావు బహదూర్ అయిన రామప్పను వెంటాడుతున్న ఆ సమస్య ఏమిటి..? అతను ఏ లక్ష్యం కోసం జీవిస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో రేణుక (దీపా థామస్)తో అతని ప్రేమ ఎలా మొదలైంది. ప్రేమించిన యువతిని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత అతని జీవితం ఎలాంటి టర్న్ చేసుకుంది. అయితే పెళ్లైన కొన్నేళ్ల తర్వాత ఒక ఇంట్లో విడి విడిగా వీళ్లిద్దరు ఎందుకు ఉండాల్సి వచ్చింది. చివరకు రావు బహదూర్ మనసును తొలిచేసిన ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికిందా లేదా అనేదే ‘రావు బహదూర్’ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ప్రస్తుత మన సమాజం మొత్తంగా కులం, మతం అనే వ్యవస్థ చుట్టూ తిరుగుతుంది. దాన్ని మనం ఒదిలినా.. అది మనల్ని ఏదో రూపంలో వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా ఈ పాయింట్ చుట్టే ‘రావు బహదూర్’ కథను అల్లుకున్నాడు. ముఖ్యంగా మన సమాజంలో హోదా, కులం,రంగు, రక్త సంబంధాలు నేపథ్యంలో ఈ కథను అల్లుకున్నాడు. ముఖ్యంగా అనుమానం పెనుభూతం లాంటిదని చూపెట్టే ప్రయత్నం చేశాు దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా. మన మెదడులో ఏదో తెలియని అనుమానపు విషపురుగు మనిషి ఎలా కృంగదీస్తుందనే విషయాన్ని చూపెట్టాడు. ముఖ్యంగా మన దగ్గర పెద్దోళ్ల నుంచి పేదొళ్ల వరకు మనకో వారసుడు ఉండాలి. వారసుడుతోనే వంశం నిలబడుతుందనే ఆచారం అన్ని వర్గాల్లో ఉంది. ముఖ్యంగా రావు బహదూర్ రామప్పకు చనిపోయిన రెండో కుమారుడు కుసుమ తన కుమారుడు కాదేనే అనుమానం వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో డీఎన్ఏ టెస్ట్ చేయించడానికి అతని ఫ్రెండ్ డాక్టర్ ఆచారితో ఓ నాటకం ఆడిస్తాడు రామప్ప. చివరకు అతను తన కుమారుడు అవునా కాదా అనే విషయం రావు బహదూర్కు చివరకు తెలుస్తుంది. తెలిసిన తర్వాత ఏం జరిగింది. చివర్లో దర్శకుడు ఇచ్చిన ట్విస్ట్ తో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిన విధానం బాగుంది. ఇందులో రావు బహదూర్ చనిపోయిన కొడుకు సమాధికి ఓ సొరంగం పెట్డడం.. అందులో కుమారుడు అస్థిపంజరం చూపించడం. డీఎన్ఏ టెస్ట్ కోసం రావు బహదూర్ ఆడే నాటకం వంటి సీన్స్ కృతకంగా కనిపిస్తుంది.
ముఖ్యంగా రక్త సంబంధాలు, రంగు, కుల వ్యవస్థ అనేది పెట్టుకున్న అడ్డుగోడలు. పెద్దవాళ్ల పోరుపడలేక వారసులు పెళ్లి చేసుకోవడం .. అసలు రాజరికపు డాబు ప్రదర్శిస్తున్న వాళ్లు అసలు వాళ్లే వారసులే కాకపోయినా.. ఆ రక్తం మాలో ప్రవహిస్తుందనే అహంకారం ప్రదర్శించడం వంటివి ఈ సినిమాలో చూపెట్టే ప్రయత్నం చేసాడు దర్శకుడు. మొత్తం ఇంటెలెక్చువల్ తరహాలో దర్శకుడు తెరకెక్కించిన రావు బహదూర్.. రెగ్యులర్ మాస్, కామన్ ఆడియన్స్కు ఏ మేరకు చేరువ అవుతందనేది డౌటే. ఈ మూవీలో 1960లో కులం గురించి ఓ ప్రస్తావన వస్తుంది. ఆ సందర్భంగా 2020లో కూడా ఈ కులం అనేది పోదు అనేది హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్తో చెప్పించాడు. సినిమాకు ఆర్ట్ వర్క్ బాగుంది. కార్మీక్ పర్మార్ సినిమాటోగ్రఫీ.. 1960, 90ల కాలం నాటి సన్నివేశాలను బాగా చూపెట్టాడు. నిర్మాణ విలువుల బాగున్నాయి. నటీనటులకు సంబంధించిన ఆనాటి కాస్ట్యూమ్స్ వర్క్ బాగున్నాయి. సినిమా సగం వరకు ముందుకు కదలకపోవడం.. స్టోరీ అక్కడే ఉండటం..స్లో నేరేషన్ ఈ సినిమాకు మైనస్.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
సత్యదేవ్ మరోసారి తన మార్క్ నటనతో ఆకట్టుకున్నాడు. యువకుడిగా.. మానిసక రుగ్మతతో బాధపడే ముసలివాడి పాత్రలో జీవించాడు. తన రెండో కుమారుడు తనకు పుట్టలేదనే కొన్ని సీన్స్లో సత్యదేవ్ నటన పీక్స్లో ఉంది. కసి, కోపం, భయం, భయానకం ఇలా తన యాక్టింగ్లో చూపించాడు. హీరోయిన్గా దీపా థామస్ క్యూట్ లుక్స్తో బాగుంది. నటిగా మంచి నటన కనబరిచింది. హీరో ఫ్రెండ్ ఆచారి పాత్రతలో నటించిన వికాస్ ముప్పాల నటన బాగుంది. సినిమాలో సత్యదేవ్ తర్వాత స్క్రీన్ మొత్తం కనిపించేది అతనే. సత్యదేవ్ కుమారుడి పాత్రలో నటించిన బాల నటుడు బాగానే చేశాడు. మిగిలిన నటీనటులు పర్వాలేదనపించారు.
పంచ్ లైన్.. రావు బహదూర్.. మెప్పించే సైకాలాజికల్ థ్రిల్లర్..
రేటింగ్: 3/5
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