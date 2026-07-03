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‘రావు బహదూర్’ మూవీ రివ్యూ.. మహేష్ బాబు నిర్మించిన సినిమా ఎలా ఉందంటే..!

Rao Bahadur Movie Review: సత్య దేవ్ హీరోగా మహేష్ బాబు నిర్మాణ సంస్థ GMB ప్రొడక్షన్ బ్యానర్‌లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రావు బహదూర్’. వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఈరోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ అంచనాలను అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 03, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:44 PM IST
‘రావు బహదూర్’ మూవీ రివ్యూ.. మహేష్ బాబు నిర్మించిన సినిమా ఎలా ఉందంటే..!
Image Credit: Rao Bahadur Revie (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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