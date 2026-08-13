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కొరియన్ కనకరాజు హిట్.. విశ్వంభరకు లైన్ క్లియర్ అయినట్టేనా..!

UV Creations: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో యూవీ క్రియేషన్స్‌కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. తెలుగులో ‘మిర్చి’, ‘రన్ రాజా రన్’ సినిమాల తర్వాత సరైన సక్సెస్ మాత్రం దక్కలేదు. ఇక ఈ యేడాది ‘కొరియన్ కనకరాజు’ సినిమా మంచి సక్సెస్ అందుకుంది. దీంతో యువీ క్రియేషన్స్‌లో చిరంజీవి హీరోగా నటిస్తోన్న ‘విశ్వంభర’ సినిమాకు లైన్ క్లియర్ అయినట్టే కనిపిస్తుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 13, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:55 AM IST
కొరియన్ కనకరాజు హిట్.. విశ్వంభరకు లైన్ క్లియర్ అయినట్టేనా..!
Image Credit: Korean Kanakaraju vs Vishwambhara (File Photos/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కొరియన్ కనకరాజు హిట్.. విశ్వంభరకు లైన్ క్లియర్ అయినట్టేనా..!
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