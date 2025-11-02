English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Malaika Arora: అమ్మమ్మ వయసులో రెండో పెళ్లికి రెడీ అయిన 'గబ్బర్‌సింగ్' బ్యూటీ..52 ఏళ్లకి లవర్‌తో చెండాలంగా..!

Malaika Arora: అమ్మమ్మ వయసులో రెండో పెళ్లికి రెడీ అయిన 'గబ్బర్‌సింగ్' బ్యూటీ..52 ఏళ్లకి లవర్‌తో చెండాలంగా..!

Malaika Arora New Boyfriend: నటి మలైకా అరోరా మళ్ళీ ప్రేమలో పడింది. ఆమె తన ప్రియుడితో కలిసి ఉన్న వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 2, 2025, 12:59 PM IST

Malaika Arora: అమ్మమ్మ వయసులో రెండో పెళ్లికి రెడీ అయిన 'గబ్బర్‌సింగ్' బ్యూటీ..52 ఏళ్లకి లవర్‌తో చెండాలంగా..!

Malaika Arora New Boyfriend: బాలీవుడ్ నటి మలైకా అరోరా తన వ్యక్తిగత జీవితం కోసం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఈసారి, ఏ రియాలిటీ షో లేదా ఫ్యాషన్ వాక్ కోసం కాదు, వైరల్ వీడియో వల్ల ఆమె సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. శనివారం రాత్రి ముంబైలోని MMRDA మైదానంలో జరిగిన గ్రామీ అవార్డు గ్రహీత గాయకుడు ఎన్రిక్ ఇగ్లేసియాస్ కన్సర్ట్‌లో మలైకా కనిపించింది. అక్కడ ఆమె 'మిస్టరీ మ్యాన్'తో సరదాగా గడుపుతూ కనిపించింది.

ఈ కన్సర్ట్‌కి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో మలైకా తెలియని వ్యక్తితో డ్యాన్స్ చేస్తూ, చాట్ చేస్తూ కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అభిమానులలో చర్చకు దారితీసింది. అర్జున్ కపూర్‌తో విడిపోయిన తర్వాత మలైకా మరో వ్యక్తితో డేటింగ్ స్టార్ చేసిందని వార్తలు వస్తున్నాయి.

ఆ కచేరీలో మలైకా తెల్లటి ట్యాంక్ టాప్ ధరించి కనిపించింది. ఆమె గోధుమ రంగు ప్యాంటు, తెల్లటి బెల్ట్ ధరించింది. ఆమె బంగారు గాజులు, సింపుల్ బంగారు గొలుసు, కనీస మేకప్‌లో అద్భుతంగా కనిపించింది. ప్రేక్షకులలో నిలబడి, మలైకా ఎన్రిక్ హిట్‌లకు వేదిక వైపు చప్పట్లు కొడుతూ, నృత్యం చేస్తూ, ఫ్లెయిట్ కిస్‌లు ఇస్తూ కనిపించింది.

ఒక కచేరీ సందర్భంగా మలైకా వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అర్జున్ కపూర్‌తో విడిపోయిన తర్వాత మలైకా తన జీవితంలో కొత్త డేటింగ్ పార్ట్‌నర్‌ను కనుగొన్నట్లు రెడ్డిట్‌లోని వినియోగదారులు పేర్కొన్నారు. ఒక వినియోగదారు ఇలా రాశారు. 'చివరకు మలైకా తన సీక్రెట్‌ను పెంచుకుంది. అందమైన వ్యక్తిని కనుగొంది. 

గతంలో అర్బాజ్, అర్జున్ వంటి ఎంపికలు మంచివి కావు.' అయితే, కొంతమంది వినియోగదారులు ఈ పుకార్లను ఖండించారు. ఇది ఫేక్ న్యూస్ అని.. అతను మలైకా అరోరా పర్సనల్ మేనేజర్ అంటూ కొందరు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అసలు నిజం ఏంటో మలైకా చెప్పేంత వరకు బయటకు రాకపోవచ్చు.

